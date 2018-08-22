Короткие стрижки на тонкие волосы: мода 2018

Короткие женские стрижки в 2018 году претерпели изменения. По фото можно ознакомиться с новинками для тонких волос. Главное, удачно подобрать прическу. Это поможет сделать образ стильным, а внешность более привлекательной.

Как подобрать прическу

Обладательницам тонких волос не повезло, для них довольно тяжело выбрать прическу. Стилисты не боятся трудностей. Они предлагают массу вариантов, чтобы стрижка получилась пышной и объемной.

При выборе модели следует учитывать следующие нюансы:

Прежде чем идти в салон красоты, стоит рассмотреть популярные варианты. Главная задача – это определиться, какой образ хочется получить. Учитывать стоит как собственные предпочтения, так и особенности внешности. Худым девушкам можно экспериментировать с длиной, выбирая ультракороткие варианты. Пышным дамам от коротких прядей желательно отказаться. Асимметрия смотрится бесподобно. Кроме того, можно сделать челку. Отличный вариант – косая челка.

Пикси

Стрижка в новом сезоне все так же популярна. Многие знаменитости отдают именно этой модели свое предпочтение. Пикси выступает олицетворением женственности, кокетства. Ее любят как романтические натуры, так и бунтарки.

Пикси не требует долгой укладки. На волосы достаточно нанести пенку или гель, и аккуратно уложить пряди.

Модель имеет и некоторые недостатки.

Основными из них выступают следующие:

Пикси открывает лицо, поэтому кожа должна быть чистой. Придется ежедневно делать эффектный макияж. Поскольку волосы отрастают медленно, сменить имидж в короткие сроки не удастся. Мыть голову придется часто. В противном случае пряди будут неухоженными. Посещать парикмахерский зал потребуется каждый месяц.

Каре

Отличный вариант короткой женской стрижки для тонких волос. На фото можно увидеть новинки 2018 года. Каре имеет много вариаций. Укладка на прямых волосах сделает образ деловым, волнистые пряди смотрятся романтично и кокетливо.

Каре с асимметрией выглядит бесподобно. Прическу можно делать как с челкой, так и без нее.

Удлиненное ​каре

Вариация обычного каре, которая смотрится изумительно. Спереди удлиненные пряди, сзади они слегка укорочены. Можно играть с длиной, окрашиванием. Модель интересно смотрится с асимметрией. В результате удастся создать индивидуальный образ, придав ему нотки загадочности.

Многие модницы предпочитают удлиненное каре. С его помощью можно показать всем окружающим свой безупречный вкус.

Стрижка паж

Тренд нового сезона, многие девушки обратили внимание на необычный стиль. Отдавая предпочтение этой модели, можно придать образу некоторый шарм и изысканность. Прическа имеет оттенки ретро, что делает ее невероятно красивой.

Густая, ровная челка станет интересным дополнением образа. Она способна скрыть недостатки внешности, подчеркивая ее достоинства.

Боб-каре

Стрижка может быть укороченной, удлиненной, с асимметрией. Каждый вариант очень популярен, находит массу поклонников.

Модель является универсальной. Ее можно подбирать для любого типа волос. Кроме того, чтобы выглядеть привлекательно, не требуется делать особенную укладку. За счет приподнятой макушки удается получить невероятный объем.

Прекрасный вариант для боб-каре – это небрежная укладка. Локоны, уложенные в хаотичном порядке, смотрятся довольно привлекательно. К тому же сделать укладку можно с легкостью в домашних условиях, при этом не потребуется много времени.

Асимметрия

В новом сезоне многие прически представлены с асимметрией. Как правило, присутствует длинная, косая челка. Смелые девушки могут подобрать экстравагантный вариант, выбрив виски или затылок.

Такая стрижка подойдет для смелых личностей, которые не боятся выделиться в толпе. Они готовы к экспериментам и желают двигаться вперед.

Гарсон

Рассматривая короткие женские стрижки для тонких волос, особое внимание стоит обратить на гарсон. По фото можно ознакомиться с новинками 2018 года. Модель предпочитают дерзкие, уверенные в себе личности.

Гарсон представляет собой ультракороткую стрижку с объемной челкой. Такая прическа смотрится изысканно и элегантно. С ее помощью образ станет более женственным. Гарсон назвать скучным нельзя. Разрешено использовать различные оттенки, выбирая даже смелые варианты.

Девушкам с проблемной кожей от гарсона придется отказаться. Связано это с тем, что модель акцентирует внимание на лице. Создать безупречный образ вряд ли удастся, все недостатки внешности станут более заметными.

Полубокс

Одна из самых популярных мужских стрижек приобрела женские черты. Многие девушки отдают ей свое предпочтение. Модель имеет следующие особенности:

черты лица становятся более выразительными;

укладка не занимает много времени;

подходит для любой формы лица;

привлекательно смотрится с необычным окрашиванием;

тонкие волосы приобретают дополнительный объем.

Полубокс подходит девушкам с прямыми или слегка волнистыми прядями, обладательницам круглого или овального лица. Модель имеет некоторые вариации. Оригинально смотрится полубокс с асимметричной челкой.

Модное окрашивание для короткой длины

Чтобы продемонстрировать всем окружающим привлекательную прическу, выбрать стрижку недостаточно. Можно поэкспериментировать с цветом волос. Специалисты подготовили массу сюрпризов, в новом сезоне будут актуальны следующие окрашивания:

Колорирование, омбре. Природные оттенки особенно популярны, они придают образу естественность. Балаяж, бейбилайтс. Контрастные окрашивания не уступают своих лидирующих позиций. Чаще всего их выбирают модницы, желающие выделиться в толпе. Мелирование. Розовые и платиновые пряди выглядят изумительно. Особую привлекательность они приобретают на коротких женских стрижках. На фото представлены новинки 2018 года для тонких волос. Нежные локоны придают прическе фактурность, делают ее более объемной. Мелированию отдают предпочтение молодые модницы, которые желают показать всем окружающим свой безупречный вкус. Кроме того, стильная прическа поможет привлечь внимание противоположного пола. Цветное мелирование. Еще одна новинка, которую выделяют парикмахеры. Цветные пряди выглядят загадочно и романтично.

Модные укладки для коротких волос

Казалось бы, как можно уложить короткие волосы. Специалисты предлагают много вариантов, именно они будут модными в новом сезоне.

Особое внимание стоит уделить следующим моментам:

Небрежная укладка – хит сезона. Она не занимает много времени, при этом пряди выглядят оригинально. Гладко зачесанные волосы назад на пике популярности. Образ приобретает женственность и индивидуальность. Прическа приобретет воздушность, если применить филировку. Эксперименты с проборами принесут положительный результат. Пробор может быть не только ровным, но и диагональным. Отдавая предпочтение оригинальным вариантам, удастся изменить внешность кардинальным образом.

Короткие стрижки набирают огромную популярность среди женщин. Варианты настолько разнообразны, что можно без труда создавать оригинальные образы, оставаясь при этом утонченной натурой. Специалисты в новом сезоне подготовили много сюрпризов, о новинках можно узнать уже сегодня.