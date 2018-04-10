Самый модный цвет волос 2018 года: пора менять образ!

Одной из важнейших составляющих стильного женского образа является модная стрижка и актуальный цвет волос. Подобрать модный цвет волос в 2018 году достаточно сложно, ибо палитра разнообразнее обычного. Если вы сможете подобрать идеальную прическу, которая подходит не только под ваш образ, но и под цвет глаз или тип внешности, то вы по праву будете считаться современной иконой стиля.

Цвет волос 2018: главные тенденции

Модным трендом 2018 года выступает естественная красота и женственность. Такое сочетание должно преобладать не только в одежде, но и в макияже или окрашивании волос.

Но при этом, не обойдется и без экстравагантных подходов к прическе в виде цветных прядей или искусственных цветов. С последними стоит быть предельно аккуратными. Эффект может получиться совершенно противоположным. Для того чтобы быть в тренде и знать, какой цвет волос будет модным в 2018 году, нужно изучить основные направления бьюти-индустрии.

Известно, что в этом сезоне самыми популярными оттенками по-прежнему считаются блонд и шоколад. Они подходят для любой структуры и длины волос. Кроме того, с их помощью черты лица становятся более выразительными. Также в моде насыщенные каштановые оттенки и радикальные варианты окрашивания в седой, розовый или изумрудный цвет.

Актуальный цвет: основные рекомендации

Прежде чем покрасить волосы в другой цвет, вам необходимо определить для себя несколько важных нюансов. Сначала, убедитесь в том, что, выбранный оттенок краски будет сочетаться с вашей внешностью. Для этого вам нужно знать все составляющие вашего цветотипа: тон кожи, цвет глаз и волос.

Естественную красоту кареглазых девушек смогут подчеркнуть светлые оттенки коричневого, золотистого и медного цветов. Карамель и медь лучше всего сочетается с бледной кожей и светло-карими глазами.

Обладательницам зеленых глаз подойдут те же рекомендации, которые касались кареглазых. Хорошо дополняют образ волосы золотистого оттенка, каштанового или ярко-рыжего.

Стоит отметить, что такая палитра только улучшит вашу внешность, придаст вашим глазам яркости и выразительности, а также позволит насладиться повышенным вниманием со стороны мужского пола.

Прежде чем подобрать цвет волос для голубоглазых девушек необходимо обратить внимание на особенности внешности. Если цвет глаз более насыщенный и напоминает синий и бирюзовый оттенки, а цвет кожи – смуглый, то вы относитесь к теплому цветотипу. Тогда самым лучшим вариантом для вас будет каштановый или золотистый оттенок. Для обладательниц светлых глаз и бледной кожи лучше всего подойдут платиновый или серебристый блонд.

При выборе нового цвета волос, вам необходимо учесть несколько важных критериев внешности, которые помогут вам создать стильный и неповторимый образ в новом сезоне 2018.

Модные оттенки блонд

Во все времена светлые волосы считались идеалом красоты и совершенства. Именно поэтому натуральные оттенки блонд так привлекают многих девушек. Неудивительно, ведь такой цвет не только подчеркивает вашу естественную красоту, но и показывает отменное чувство вкуса. Но прежде чем перекраситься, вам необходимо убедиться в совместимости, выбранного вами тона с естественным цветом волос.

Иногда эффект может получиться совершенно противоположным. Для того чтобы этого не произошло важно учитывать исходный цвет волос, оттенок кожи и цвет глаз. В этом вам всегда сможет помочь опытный парикмахер.

Следует отметить, что в этом сезоне особую популярность завоевали следующие трендовые оттенки:

Перламутровый блонд. Сразу же после окрашивания ваши волосы наполняются глянцевым блеском. Такой цвет выглядит очень нежно, особенно в сочетании с голубыми или зелеными глазами. Он подходит практически для всех типов волос. Платиновый блонд – тренд нового сезона. Многие голливудские звезды не смогли устоять перед его ослепительной красотой. Несмотря на то что этот вид окрашивания подходит далеко не всем, его популярность продолжает расти. Карамельный блонд – способен создавать яркие и необычные образы. Идеальное сочетание возможно для кареглазых девушек со смуглой кожей. «nude blonde» – является самым популярным светлым оттенком этого сезона. Он подходит девушкам с холодным тоном кожи и светлыми голубыми или серыми глазами. Из-за того, что в составе краски находится большое содержание химических веществ, волосы могут сильно пострадать. Поэтому необходимо использовать специальные средства для восстановления их структуры.

Кроме того, существуют и более темные оттенки блонда, которые пользуются популярностью у консервативных девушек: светло-коричневый, светло русый, шоколадный. Благодаря широкому выбору, каждая сможет найти для себя свой идеальный модный цвет волос в 2018 году и создать неповторимый образ.

Последние тренды 2018 для брюнеток

В этом году не останутся без внимания и обладательницы темных волос. Сегодня каждая брюнетка просто обязана гордиться родным цветом, который находится на пике популярности несколько сезонов подряд.

Несмотря на это, в жизни каждой девушки наступает момент, который символизирует начало чего-то нового. В этот период особенно острым становится вопрос о смене имиджа или изменении цвета волос. Чтобы не потерять природное обаяние, специалисты рекомендуют осветлить или затемнить шевелюру всего на несколько тонов.

Последние модные тренды включают в себя несколько основных цветов и оттенков волос в 2018:

каштановый (кофе, карамель, мокко);

ореховый;

шоколадный (медный, молочный, черный шоколад);

солнечный карамельный.

Помимо этой актуальной палитры, выделяют новинки окрашивания для креативных брюнеток с эффектным фиолетовым или пепельным оттенком.

Яркие и непредсказуемые образы: модные оттенки для рыжеволосых

Несомненно, девушки с рыжими волосами вызывают у окружающих повышенный интерес. Несколько веков назад считалось, что рыжие пряди наделены магической силой и способны очаровать любого мужчину. На самом деле в эту идею нетрудно поверить, ведь такие девушки, действительно, всегда оказываются в центре всеобщего внимания.

В этом году огненный цвет волос находится на пике популярности. Практически все стилисты рекомендуют выбирать наиболее естественные и насыщенные оттенки:

Золотисто-медный – обладает универсальными свойствами, поэтому прекрасно сочетается с любым типом кожи и цветом глаз. Медово-желтый Ярко-красный – интенсивный и эффектный цвет, который требует, чтобы кожа находилась в идеальном состоянии. Все дело в том, что любое покраснение будет еще больше выделяться на фоне этого огненного оттенка. Имбирный – с помощью этого цвета вы сможете кардинально изменить свой образ и превратиться в первую леди, родом из аристократической семьи. Главное, чтобы ваш внешний вид соответствовал внутреннему состоянию.

Необычное комбинирование 2018

Ни для кого не секрет, что сейчас стилисты делают акцент на естественной красоте и отдают предпочтение классическим цветам волос. Но в этом году в их арсенале найдется несколько необычных идей, позволяющих получить самую модную и стильную прическу.

Для того чтобы у вас получилось создать идеальный образ, необходимо знать основные направления в колористике. К примеру, в 2018 году будет модным частичное окрашивание некоторых прядей волос («колорирование»). Такая идея хорошо смотрится на длинноволосых девушках. Также выделяют технику брондирования и мелирования, которую желательно использовать для окрашивания русых волос.

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет большой популярностью пользуются такие необычные виды комбинирования, как: «балаяж», «омбре», «шатуш». Чтобы понять, в чем заключаются их отличия, нужно узнать о них более подробно.

Свежее решение для ваших волос: техника «балаяж»

Как известно, мода никогда не стоит на месте. С каждым годом дизайнеры и стилисты создают новые и необычные идеи, которые находят свое место в сердцах многих современных модниц. В этом сезоне они определили несколько трендовых способов окрашивания волос.

К ним можно отнести особый вид мелирования – «балаяж». Для того чтобы результат оправдал ваши ожидания, нужно правильно подобрать цвет краски – она должна быть в одной цветовой палитре с вашим естественным цветом волос. Процесс окрашивания происходит хаотично.

Стоит отметить, что краску не нужно распределять по всей длине волос. Корни должны остаться не тронутыми. «Балаяж» хорошо смотрится на многослойной стрижке и визуально увеличивает объем волос. Модное окрашивание можно проводить с любым цветом волос в 2018 году!

Кроме того, специалисты выделили и другие преимущества данной техники окрашивания волос:

«Балаяж» довольно бережно относиться к вашим волосам и практически не портит структуру локонов. Но, в любом случае, вновь прибегнуть к этой процедуре желательно только спустя 1 месяц. Это является прекрасной альтернативой для тех, девушек, которые хотят что-то изменить во внешности, но бояться кардинальных перемен. Благодаря тому, что «балаяж» предполагает использование нескольких цветовых сочетаний, вы сможете создавать уникальные и необычные образы. Для «балаяжа» подходят волосы любого типа: длинные или короткие, прямые или кудрявые и т. п.

Кроме того, такая техника окрашивания не имеет возрастных категорий, поэтому любая женщина сможет прибегнуть к ее использованию.

Градиентная покраска: что выбрать «омбре» или «собре»

Совсем недавно самой популярной техникой окрашивания волос было «мелирование». Но за короткий промежуток времени появилось множество улучшенных направлений, которые предполагают градиентный переход двух основных цветов на волосах. Очень важно знать их основные отличия.

Стоит отметить, что для того чтобы получился эффект «омбре» нужны объемные кудри. Кроме того, каждый локон должен быть в идеальном состоянии, так как любое, даже незначительное повреждение будет заметно.

В отличие от «омбре», другая техника создает более плавный переход, который можно сравнить с эффектом естественного «выгорания». Сомбре идеально смотрится как на светлых, так и на темных волосах. Основное требование, которое необходимо для создания идеального образа – длинные волосы. Если ваши кудри будут короче линии плеч, то, скорее всего, результат не сможет оправдать ваших ожиданий.

Радужные переливы

Ещё одним трендом этого сезона выступает «голографическое колорирование». Благодаря необычным цветовым переходам ваша причёска будет выглядеть очень эффектно. Но не все модницы готовы к таким радикальным переменам.

Этот вариант подходит для отчаянных бунтарок, способных совершать непредсказуемые поступки. Модницам предлагают различные варианты переходов тонов на волосах. Можно осветлить несколько прядей, используя нежные пастельные оттенки.

Модные цвета волос в 2018 году и основные тенденции окрашивания позволяют эксперементировать с образом самым невообразимым образом!