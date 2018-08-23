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Модные шубы зима 2018-2019: фото, новинки, тенденции

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В популярных глянцевых журналах представлены фото от известных Домов моды, где шубы холодного сезона 2018-2019 года занимают особое место. Модные тенденции, продиктованные известными дизайнерами, поражают воображение многих модниц. В них сочетаются невероятно роскошный стиль в новой цветовой гамме, а эксклюзивные решения идут в тандеме с игривостью и женственностью.

Модные тенденции на меховые изделия 2018-2019

Ведущие дома моды подготовили уникальную линейку для самых привередливых девушек и женщин, активно следящих за и трендами.

Шубы для сезона 2018-2019 года покоряют простотой, изяществом, необычными фактурами и решениями, а модные тенденции из журналов с фото предлагают широкий выбор меховых изделий. Гуру моды выделили несколько основных направлений для холодного времени года:

  1. Длинные и роскошные шубы в пол станут хитом в тех регионах, где можно не бояться испачкать мех грязью. При этом они будут самыми разными. С отложными воротниками, спускающимися ниже плеч, приталенными и без пуговиц, и будут фиксироваться широким кожаным ремнем. Другой вариант — это классические шубы с коротким воротником свободного кроя на пуговицах.
  2. Короткие и приталенные или просторные формы оверсайз подойдут для тех, кто не боится замерзнуть и предпочитает упрощенный стиль.
  3. Совершенно новые варианты шуб на сезон зимы 2018-2019 года разработали дизайнеры из Италии, шокировав критиков своими модными тенденциями, презентованными на показах. Они создали акцент на плечи, сделав их объемными конусообразными, сочетая с ультракороткой длиной. Этот вариант родом из 80-х покорил своим необычным дизайном. Линейка разнообразной цветовой гаммы эффектно смотрится на фото, а в жизни должна выглядеть еще привлекательнее.
  4. Шубы-пиджаки разной длины, с выточками под талию и широкими поясами могут сочетаться с меховой юбкой или обычной одеждой.

Ультракороткие шубы в виде коротких курток стали явными лидерами среди всего разнообразия модельного ряда. Такие меховые изделия фиксируются на поясе плотной резинкой и застегиваются на молнию.

Уютный мягкий натуральный или искусственный мех различной окраски будет очень гармонично смотреться с юбками, элегантным платьем или обычными джинсами.

Шубы без воротника не утратили свои позиции в модных тенденциях на 2018-2019 год. Они нравятся многим женщинам и девушкам, читающим глянцевые журналы. Наиболее эффектно выглядят варианты с длинным ворсом длиной в пол или до стопы.

Особый акцент в модных тенденциях на шубы сезона 2018-2019 года сделан на воротник. Чаще всего он отложной, такой же, как на фото летних и весенних жакетов. Он может едва доходить до плеч или полностью закрывать их. Еще один вариант — это крой воротника как у классической рубашки.

  • А какие шубы носите вы

Необычная цветовая гамма

Особенность зимнего сезона 2018-2019 года в том, что модные тенденции диктуют для шубы интересные вариации оттенков. На фото можно увидеть палитру сочных летних цветов. Они просто поражают разнообразием расцветок:

  • сочный лайм;
  • насыщенный апельсин;
  • приглушенный лимонный;
  • яркий коралловый;
  • нежный розовый;
  • красный черри и алый;
  • сдержанный сургуч;
  • глубокий синий;
  • ультрафиолетовый;
  • многогранный зеленый.

Дизайнеры рекомендуют ность яркие шубы 2018-2019 года как единственную красочную вещь в образе. Модные тенденции на показах и фото с них показывают, что не стоит перебарщивать с красками, чтобы не превратиться в павлина.

Необычные и нежные оттенки

Если хочется одеться еще ярче, можно выбрать модели, где цветовая гамма представляет калейдоскоп оттенков. Другие решения дизайнеров не менее любопытны:

  1. Актуальными будут шубы, напоминающие красочный фейерверк, когда идет привычная градиентная окраска меха. Переходы могут быть самыми различными от светлого оттенка к темному и наоборот. При этом цвет распределяется ровными вертикальными или горизонтальными полосами, а в некоторых случаях абстрактными линиями.
  2. Самыми трендовыми станут белые цвета. Они могут встречаться в одном оттенке или сочетаться с вкраплениями черного. Красивые и аристократичные, они создадут хорошее настроение и не испортят силуэт фигуры.
  3. Безоговорочным хитом стали разнофактурные шубы. Модельеры в данном случае собирают теплую одежду по кусочкам. Иногда они дополняются вставками из ткани или кожи.
  4. Варианты с имитацией перьев птиц встали в отдельную трендовую линейку. Такую легкость удалось создать из меха с длинным ворсом.
  5. Шубы с окрасом тигра, леопарда или ягуара все также занимают ведущие места в списке самых популярных и модных линеек.
  6. Актуальными стали принты в виде цветов, таких как ромашки, розы и маки. Некоторые художники создали и другие рисунки, повысив спрос на уникальные изделия из меха. Например, геометрия в виде ромбов и клетки.

Для тех, кто любит свободу в движениях, разработали отдельную линию шуб-пончо с прорезями для рук. При желании их всегда можно спрятать под мех или вытащить наружу, если нужно нести тяжелые сумки. Вот такой удивительной, яркой и разнообразной стала мода 2018-2019 года.

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23.08.2018
Теги: шубы 2018-2019 модные тенденции новинки

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  • Елена / 23.08.18 15:22
    -
    0
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    Последние тренды — это нечто! Интересно, а до нас дойдут шубы с цветами, ромбами или пончо? Мне было бы интересно в такой красотище походить!
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  • Елена / 23.08.18 15:21
    -
    0
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    Не рискнула бы надеть яркую шубу. Как-то неуютно было бы…
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  • Людмила / 23.08.18 15:20
    -
    0
    +
    Похоже, дизайнеры действительно соскучились по 60-м и другим годам и пришли к выводу, что не нужно ничего придумывать, пора брать идеи предыдущих художников. Все повторяется из года в год.
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  • Ольга / 23.08.18 15:19
    -
    0
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    Всегда нравились шубки-куртки. Они самые удобные и клевые, а самое главное для нас, девушек — это прикрытые почки. Правда, с нашим климатом носить ее в сырую погоду, когда тает снег не очень прикольно. Поэтому надо брать только искусственный мех, он очень быстро приводится в чувство и сушится элементарно.
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