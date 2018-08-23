Модные шубы зима 2018-2019: фото, новинки, тенденции
В популярных глянцевых журналах представлены фото от известных Домов моды, где шубы холодного сезона 2018-2019 года занимают особое место. Модные тенденции, продиктованные известными дизайнерами, поражают воображение многих модниц. В них сочетаются невероятно роскошный стиль в новой цветовой гамме, а эксклюзивные решения идут в тандеме с игривостью и женственностью.
Модные тенденции на меховые изделия 2018-2019
Ведущие дома моды подготовили уникальную линейку для самых привередливых девушек и женщин, активно следящих за и трендами.
Шубы для сезона 2018-2019 года покоряют простотой, изяществом, необычными фактурами и решениями, а модные тенденции из журналов с фото предлагают широкий выбор меховых изделий. Гуру моды выделили несколько основных направлений для холодного времени года:
- Длинные и роскошные шубы в пол станут хитом в тех регионах, где можно не бояться испачкать мех грязью. При этом они будут самыми разными. С отложными воротниками, спускающимися ниже плеч, приталенными и без пуговиц, и будут фиксироваться широким кожаным ремнем. Другой вариант — это классические шубы с коротким воротником свободного кроя на пуговицах.
- Короткие и приталенные или просторные формы оверсайз подойдут для тех, кто не боится замерзнуть и предпочитает упрощенный стиль.
- Совершенно новые варианты шуб на сезон зимы 2018-2019 года разработали дизайнеры из Италии, шокировав критиков своими модными тенденциями, презентованными на показах. Они создали акцент на плечи, сделав их объемными конусообразными, сочетая с ультракороткой длиной. Этот вариант родом из 80-х покорил своим необычным дизайном. Линейка разнообразной цветовой гаммы эффектно смотрится на фото, а в жизни должна выглядеть еще привлекательнее.
- Шубы-пиджаки разной длины, с выточками под талию и широкими поясами могут сочетаться с меховой юбкой или обычной одеждой.
Ультракороткие шубы в виде коротких курток стали явными лидерами среди всего разнообразия модельного ряда. Такие меховые изделия фиксируются на поясе плотной резинкой и застегиваются на молнию.
Уютный мягкий натуральный или искусственный мех различной окраски будет очень гармонично смотреться с юбками, элегантным платьем или обычными джинсами.
Шубы без воротника не утратили свои позиции в модных тенденциях на 2018-2019 год. Они нравятся многим женщинам и девушкам, читающим глянцевые журналы. Наиболее эффектно выглядят варианты с длинным ворсом длиной в пол или до стопы.
Особый акцент в модных тенденциях на шубы сезона 2018-2019 года сделан на воротник. Чаще всего он отложной, такой же, как на фото летних и весенних жакетов. Он может едва доходить до плеч или полностью закрывать их. Еще один вариант — это крой воротника как у классической рубашки.
Необычная цветовая гамма
Особенность зимнего сезона 2018-2019 года в том, что модные тенденции диктуют для шубы интересные вариации оттенков. На фото можно увидеть палитру сочных летних цветов. Они просто поражают разнообразием расцветок:
- сочный лайм;
- насыщенный апельсин;
- приглушенный лимонный;
- яркий коралловый;
- нежный розовый;
- красный черри и алый;
- сдержанный сургуч;
- глубокий синий;
- ультрафиолетовый;
- многогранный зеленый.
Дизайнеры рекомендуют ность яркие шубы 2018-2019 года как единственную красочную вещь в образе. Модные тенденции на показах и фото с них показывают, что не стоит перебарщивать с красками, чтобы не превратиться в павлина.
Необычные и нежные оттенки
Если хочется одеться еще ярче, можно выбрать модели, где цветовая гамма представляет калейдоскоп оттенков. Другие решения дизайнеров не менее любопытны:
- Актуальными будут шубы, напоминающие красочный фейерверк, когда идет привычная градиентная окраска меха. Переходы могут быть самыми различными от светлого оттенка к темному и наоборот. При этом цвет распределяется ровными вертикальными или горизонтальными полосами, а в некоторых случаях абстрактными линиями.
- Самыми трендовыми станут белые цвета. Они могут встречаться в одном оттенке или сочетаться с вкраплениями черного. Красивые и аристократичные, они создадут хорошее настроение и не испортят силуэт фигуры.
- Безоговорочным хитом стали разнофактурные шубы. Модельеры в данном случае собирают теплую одежду по кусочкам. Иногда они дополняются вставками из ткани или кожи.
- Варианты с имитацией перьев птиц встали в отдельную трендовую линейку. Такую легкость удалось создать из меха с длинным ворсом.
- Шубы с окрасом тигра, леопарда или ягуара все также занимают ведущие места в списке самых популярных и модных линеек.
- Актуальными стали принты в виде цветов, таких как ромашки, розы и маки. Некоторые художники создали и другие рисунки, повысив спрос на уникальные изделия из меха. Например, геометрия в виде ромбов и клетки.
Для тех, кто любит свободу в движениях, разработали отдельную линию шуб-пончо с прорезями для рук. При желании их всегда можно спрятать под мех или вытащить наружу, если нужно нести тяжелые сумки. Вот такой удивительной, яркой и разнообразной стала мода 2018-2019 года.
Читайте также
А у вас есть шуба из натурального меха? 4
-
Елена / 23.08.18 15:22Последние тренды — это нечто! Интересно, а до нас дойдут шубы с цветами, ромбами или пончо? Мне было бы интересно в такой красотище походить!
-
Елена / 23.08.18 15:21Не рискнула бы надеть яркую шубу. Как-то неуютно было бы…
-
Людмила / 23.08.18 15:20Похоже, дизайнеры действительно соскучились по 60-м и другим годам и пришли к выводу, что не нужно ничего придумывать, пора брать идеи предыдущих художников. Все повторяется из года в год.
-
Ольга / 23.08.18 15:19Всегда нравились шубки-куртки. Они самые удобные и клевые, а самое главное для нас, девушек — это прикрытые почки. Правда, с нашим климатом носить ее в сырую погоду, когда тает снег не очень прикольно. Поэтому надо брать только искусственный мех, он очень быстро приводится в чувство и сушится элементарно.