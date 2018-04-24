Модный тренд 2018: каре с челкой

Красивая стрижка и правильная укладка может не только подчеркнуть внешность, но и скрыть некоторые недостатки внешности. Есть несколько стрижек, которые не требуют особенного ухода за собой, и в любой ситуации выглядят привлекательно, к ним можно отнести и каре.

Такой оформление локонов подходит практически каждой женщине, необходимо только подобрать длину волос и форму челки. На фото будут представлены самые модные тенденции каре с челкой 2018 года.

Кому подойдет каре

Каре — это один из наиболее популярных вариантов оформления локонов, стрижка прекрасно подчеркивает черты лица, а также помогает скрыть небольшие недостатки.

Укладка такого типа с челкой лучше всего подходит дамам с такими типами лица, как:

квадратное;

грушевидное;

овальное.

Челка подбирается также по типу лица, кому-то больше подходит укороченная, другим девушкам лучше отдать предпочтение удлиненному варианту. Классикой является выпрямленная челка средней длины, такой вариант лучше смотрится с овальным или круглым лицом.

Главные преимущества стрижки

Каре известно стилистам несколько десятков лет, но при этом прическа не теряет своей популярности и актуальности, все же новый сезон внес в укладку несколько нюансов и штрихов. Как говорят, мастера такая стрижка подойдет женщине любого возраста, вне зависимости от типа лица.

Сегодня существует несколько вариантов прически:

каре "на ножке";

классическое каре;

боб-каре;

асимметричное каре;

прямоугольное;

удлиненное;

градуированное.

Все эти варианты оформления локонов находятся на пике сезона в 2018 году. Стрижка больше подходит женщинам, обладающим густыми и прямыми волосами.

Если же сделать челку средней длины, то укладка поможет скрыть такой недостаток, как высокий лоб, а также стрижка сделает лицо более пропорциональным.

Для тех девушек, у которых лоб узкий, специалисты рекомендуют подобрать укороченную челку, чтобы сделать лоб визуально больше. Круглое лицо можно слегка вытянуть визуально, сделав косую челку. На вьющиеся волосы также можно применить такую прическу, укладка будет смотреться интересно и оригинально.

Классика в стиле

На фото можно рассмотреть один вариант из модных тенденций 2018 года - классическое каре с челкой. Классика выполняется в ровных линиях, и дополняется густой челкой средней длины. Прическа в таком стиле выглядит модно и красиво, она прекрасно дополнит любой образ, а в дополнение укладка поможет скорректировать форму лица. Классику следует использовать девушкам с круглым лицом, или при наличии широких скул.

Если же женщине хочется добавить в прическу беспорядок, челку следует слегка филировать, а с помощью средств для укладки придать стрижке небрежный вид. При использовании филировки следует быть осторожнее, чтобы не сделать челку слишком редкой.

Укороченное каре

Такое оформление локонов можно также отнести к классике. Эта стрижка достаточно универсальна и вполне удобна, при этом укороченное каре много лет не теряет своей популярности. Такой тип укладки даст возможность придать тонким волосам объем, а если локоны довольно густые, то прическа будет смотреться очень эффектно и стильно.

Укороченное каре прекрасно подходит юным модницам, но оно идеально подойдет и зрелым женщинам.

Если необходимо придать прическе больше объема, следует использовать метод градуирования, такая техника очень востребована в салонах красоты, и ее часто используют девушки, которые обладают тонкими волосами. Если мастер правильно проведет филировку кончиков и сделает послойное выстригание прядей, то в итоге можно получить объемную укладку. Это очень удобно, так как укороченное градуированное каре не требует особенной укладки.

Можно рассмотреть, как выглядит вид сзади и спереди в такой укладке, а если добавить сюда асимметрию, то прическа получится озорной и дерзкой.

Удлиненное каре

Этот вариант стрижки отлично подходит девушкам, которые хотят немного изменить имидж, но не готовы кардинально менять прическу. Если рассмотреть фото модных тенденций за 2018 год, то удлиненное каре с челкой будет занимать первые позиции в самых стильных вариантах укладок.

В текущем сезоне стилисты предлагают женщинам отдать предпочтение классическому варианту стрижки. Но не обязательно создавать такую укладку только на ровные волосы, ведь кудри будут смотреть не менее стильно и интересно.

Удлиненное каре на кудри отлично подойдет для такой формы лица, как:

овал;

квадрат;

грушевидная форма;

круглое.

Лучше всего все же укладка смотрится на круглом лице, так как помогает скрыть щеки, и визуально делает овал длиннее. Такое оформление локонов можно легко изменить, достаточно просто зачесать волосы в стильный пучок или придать прическе небрежный вид.

Стоит отметить и большую популярность асимметрии, ведь такое оформление прически остается на пике популярности уже не первый год.

Все же именно на удлиненном каре асимметрия выглядит наиболее удачно. Особенностью стрижки является выделение длинных прядей у лица, а также максимально укороченные пряди на затылке. Чтобы сделать стрижку более эффектной, мастер может применять дополнительные техники.

Градуированное каре

На фото вид сзади такой укладки выглядит очень необычно и привлекательно, ступенчатая стрижка чаще используется юными модницами. Чаще всего такая укладка выполняется рваной техникой, или же используется стрижка "лесенкой", именно благодаря такому подходу, укладка смотрится объемной.

Стрижка выглядит слегка растрепанно, легкие "перья" волос придают образу девушки романтизма. Такое оформление прядей дает возможность скрыть угловатые формы лица.

В области затылка пряди выстригают с градацией, укладку прически придется производить с применением пенки и фена. Под такой вариант прически отлично подойдет прямая или косая челка, оформление подбирается в зависимости от типа лица.

Также стильно смотрятся такие варианты челки, как:

филированная;

набок;

короткая;

асимметричная;

градуированная;

длинная;

короткая.

Такой вариант стрижки идеально подходит девушкам, обладающим грубыми чертами лица, а также женщинам, у которых густые волосы или короткая шея.

Двойное каре

Такое оформление прически используют немногие женщины, обычно двойное каре можно увидеть на юных модницах, которые готовы к разным экспериментам. Такая стрижка отлично подходит тем девушкам, которые обладают тонкими волосами, так как двойное каре придает локонам объем.

Двойное каре достаточно популярно, но на густые волосы его делать достаточно сложно. Мастеру придется сделать глубокую филировку прядей, чтобы локоны легли правильно. Стоит учесть, что такая стрижка требует длительной укладки с применением укладочных средств.

Существует несколько вариантов выполнения каре, и каждая девушка может подобрать для себя тот вариант оформления волос, который придется по вкусу. Стоит учесть, что большую роль здесь играет и оттенок волос. В текущем году особенной популярностью пользуются все оттенки красного, на пике популярности остается цвет бордо, спелой вишни и винный. Даже на укороченное каре можно сделать плавный переход натурального оттенка в насыщенное бордо, что будет выглядеть ярко и стильно.