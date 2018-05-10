Многие девушки мечтают сохранить длину волос и при этом попробовать новую стрижку. В этом случае стрижка боб каре на средние волосы отличается элегантным, красивым исполнением. Такая прическа идеально подойдет на средние волосы.

В дальнейшем стрижку можно по-разному укладывать, создавая различные привлекательные образы. Одновременно с этим удастся скрыть недостатки внешности и подчеркнуть достоинства. Стильное исполнение боб-каре идеально подойдет каждой женщине, вне зависимости от особенностей внешности.

Основные отличия боб-каре

Модная вариация боб-каре отличается естественным, простым исполнением. Теперь любые укладки с использованием лака перестают быть актуальными. Представительницы прекрасного пола должны делать акцент на ухоженности локонов, чертах лица.

Боб-каре выполняется по-разному. Отличия отмечаются по длине челок, волос, филировке. При желании можно сделать асимметричные пряди и филированные края для подчеркивания объема и густоты волос.

Также возможно выбрать другой цвет или оттенок. Стильная стрижка соответствует модным трендам 2018 года.

В последнее время многие девушки выбирают асимметричные стрижки. В этом случае предполагается постепенный переход от короткого затылка до длинных кончиков спереди. Однако такое изменение длины считается довольно резким. Если же не хочется выполнять асимметричную вариацию боб-каре, можно выбрать прямые локоны.

Стилисты-парикмахеры отмечают, что прямая стрижка порадует легкостью и быстротой укладки, ведь можно оставить волосы просто распущенными или накрутить щипцами. Оба варианта, асимметричный и прямой, заслуживают внимания.

Еще несколько лет тому назад боб-каре делали только на короткие волосы. Однако теперь можно выполнить подобную стрижку до уровня плеч и даже немного ниже. Такие вариации всегда смотрятся эффектно и позволяют сохранить желаемую длину волос.

Боб-каре идеально подойдет для девушек с тонкими и редкими волосами. Дело в том, что стрижка отличается дополнительным объемом. Правильно выбранная вариация стрижки подчеркнет достоинства внешности и скроет недостатки, подчеркнет красоту волос.

Вариации боб-каре

Боб-каре имеет различные виды. Каждая девушка вправе выбрать именно тот вариант стрижки, который в действительности подойдет ей.

Асимметричное боб-каре с удлинением

Такая стрижка выглядит стильно и эффектно. Боб-каре с удлинением на одну сторону сразу же привлечет повышенное внимание окружающих. Прическа сделает акцент на скулы и глаза. Самое важное – это определится с подходящим пробором, центральным или боковым.

Пробор выбирают с учетом черт лица. Стрижка подойдет женщинам с угловатыми или грубоватыми чертами, большими и широкими скулами. Асимметричные линии успешно скрывают практически все недостатки черт лица.

Боб-каре с удлинением и градуировкой

Такой вариант подойдет женщинам с квадратным, прямоугольным, круглым лицом. Срез всегда выполняется нечетко, благодаря чему он визуально смягчает недостатки внешности.

К тому же укороченные пряди на макушке создают дополнительную высоту и подчеркивают объем. Правильная стрижка гарантирует улучшение формы лица.

Боб-каре с удлинением

Такая стрижка идеально подойдет тем девушкам, которые хотят сохранить среднюю длину волос, получить форму и объем. Средняя стрижка с удлинением выполняется на уровне мочек ушей и до самых ключиц.

При желании можно сделать срез с разным наклоном и острым углом.

Стандартное боб-каре с удлинением на средние волосы всегда выполняется с постепенным переходом от коротких локонов сзади к длинным прядям спереди. Обычно разница в длине между задними и передними прядями составляет 2–3 сантиметра. При желании можно сделать экстремальное удлинение боб-каре, причем сзади волосы должны быть короткими, а в дальнейшем срез делается под большим наклоном.

Передние пряди отличаются остроугольными концами и достигают уровня чуть ниже ключиц. Правильное удлинение локон и работа с концами всех волос позволит скрыть недостатки внешности, например, квадратную форму нижней челюсти, крупные скулы, грубый подбородок.

Боб-каре с удлинением на вьющиеся локоны

Многие девушки считают, что стрижка должна быть прямой и гладкой. На самом деле боб-каре выглядит хорошо на волнистых локонах. Мягкие кудри и легкое удлинение подчеркивают выраженный объем волос. Такая стрижка делает акцент на глаза и губы, благодаря чему подчеркивается красота женского лица.

Боб-каре на вьющихся волосах выглядит женственно и элегантно, причем такая стрижка подойдет каждой женщине. Любые черты внешности, особенности образа, возраст перестают играть какую-либо важную роль.

Боб-каре с удлинением и челкой

Боб-каре с удлинением может быть дополнен челкой. Такая стрижка зачастую может подойти при высоком или широком лбе, массивных скул и других недостатках с внешностью. Классическая прямая и ровная челка рекомендуется женщинам с узким лицом, острыми чертами. Самое важное – это правильно смягчить черты лица.

Самый популярный вариант – это боб-каре с удлинением и косой челкой. Такой вариант стрижки считается универсальным, ведь он идеально подойдет практически всем типам лица. Нужно отметить, что длинная скошенная челка добавит асимметрию, благодаря чему удастся отвлечь излишнее внимание от нежелательных дефектов.

Предполагается возможность смягчить такие черты лица, как грубая нижняя челюсть и большой подбородок, широкие скулы, пухлые щеки, высокий лоб.

Фото стрижки боб-каре позволяет понять, каким, может быть, вид прядей спереди и сзади. В результате каждая женщина может выбрать наиболее подходящий вариант стрижки с учетом особенностей своей внешности и создать привлекательный образ.

Варианты укладок

Стрижка боб-каре отличается простой и быстрой укладкой. Именно по этой причине ее выбирают многие обладательницы волос средней длины. К тому же для укладки часто потребуются только фен и расческа:

Волосам можно придать прикорневой объем. При этом концы рекомендуется завить внутрь. Волосы можно аккуратно взъерошить руками. Затем потребуется гель для волос. В результате будет создана стильная взъерошенная укладка. Круглой щеткой можно завить концы стрижки наружу. Такой вариант также обещает быть стильным. Челку можно зачесать назад или вверх. Однако нужно ориентироваться на особенности внешности, так как правильно зачесанная челка должна подчеркивать достоинства лица и одновременно скрывать недостатки.

Также можно завить волосы или, наоборот, выпрямить специальным утюжком.

Разнообразные укладки подойдут для создания определенного образа. Однако прическа требует особого внимания, ведь нужно регулярно (примерно раз в 1,5-2 месяца) посещать парикмахера и подравнивать концы.

Преимущества боб-каре на средние волосы

Боб-каре на средние волосы обладает важными преимуществами:

стрижка является универсальной, и она подойдет многим женщинам;

возрастные ограничения отсутствуют;

стрижка может быть выполнена на волосах любого типа;

укладка порадует легкостью и быстротой выполнения;

предполагается возможность визуально улучшить внешность.

Боб-каре на средние волосы порадует достойным видом, особенной красотой и, конечно, ухоженностью.