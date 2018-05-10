Самые модные мужские стрижки 2018

Мужские стрижки в 2018 году – это настоящее искусство, которое поможет любому мужчине выглядеть по-настоящему стильно, чувствовать себя уверенно и за счет этого добиваться любой цели.

Именитые стилисты отлично это понимают и поэтому предлагают достаточно много вариантов для того, чтобы дополнить мужской образ и не ударить в грязь лицом в самый неподходящий момент.

Для любителей коротких стрижек

Мужские стрижки всегда отличались практичностью и непринужденностью, поэтому одна из модных тенденций 2018 года никого не удивила – ультракороткая стрижка, которая подойдет всем без исключения. Как видно на фото ниже, она может стать частью молодежного образа и в то же время подойти более зрелому мужчине.

И все, что нужно сделать – это взять в руки машинку и подстричься максимально коротко. Это довольно удобно, так как можно все провернуть в домашних условиях, не тратить лишних денег на салоны, а в последствии – на дорогие шампуни и средства для укладки.

Если мужчина никогда не стригся подобным образом, то, возможно, ему понадобится определенная смелость на такой ответственный шаг. Но все усилия того стоят. Ведь такая стрижка подходит практически всем, придает мужественности и определенной лаконичности.

А если дополнить новую стрижку бородой (длинной, короткой – не имеет значения), то получится добиться привкуса бунтарства и стать не похожим на других. Главное, чтобы такой стиль был приемлем на работе и не мешал в продвижении карьеры.

Смелый «отчаянный» вариант стрижки

Следующая актуальная мужская стрижка 2018 года отлично подойдет для молодежного образа или для зрелых мужчин, которые не желают быть как все. Она называется андеркат и отличается особой дерзостью.

Если объяснять по-простому, то для ее создания затылок и виски выбриваются максимально коротко (под ежа), а вот на верхней части головы волосы могут быть совершенно любой длинны.

Ради такой стрижки многие представители сильного пола выравнивают в салоне свои волнистые локоны, хотя делать это совсем не обязательно. Если волосы очень непослушные, то удлиненная часть андерката собирается в хвост или в пучок.

Важная деталь – чтобы модная мужская стрижка, актуальная в 2018 году, выглядела завершенной, необходимо создать максимально резкий переход от волосатой части головы к стриженной.

Чтобы достичь такого эффекта, стилист довольно часто выбривает на границе узкую полосу, где практически не остается волос.

Еще один вариант, помогающий сделать андеркат намного оригинальнее – выстричь на одном из висков зигзаг или любую другую деталь, которую сможет повторить талантливый мастер.

Еще одна оригинальная мужская стрижка

Канадка – чем-то напоминает предыдущий вариант, но имеет свои особенности и отличия. Например, в данном случае наблюдается плавный переход между длинными волосами (находящиеся в лобной части) и короткими (которые выстригаются на затылке, висках и боках).

Волосы часто укладываются на бок, создавая легкий «творческий беспорядок. Мужчина в таком случае будет выглядеть одновременно модно, мужественно и напоминать спортсмена.

Да-да, именно спортсмена. Особенно тем, кто любит смотреть хоккей прошлых годов. А все из-за того, что во времена СССР хоккеисты из Канады очень любили эту стрижку и всегда делали ее перед играми. Так и появилось «простонародное» название канадка.

В США, да и вообще в Европе, представленную мужскую стрижку называют морпеха – она так же популярна среди военных и многих знаменитостей, которые ценят комфорт и практичность.

Удобная стрижка с челкой

Еще одна модная тенденция – стрижка в стиле Цезарь. Она хорошо сочетается с короткими волосами, а самое главное – это грамотно создать эффект растрепанной челки. Должно создаваться впечатление, что ее только что растрепал порыв ветра или мужчина, находясь в глубоких раздумьях, неосознанно провел по ней пальцами.

Как видно на фото ниже, стрижка Цезарь в этом сезоне пользуется большой популярностью у многих именитых мужчин. Они все разных возрастов, у каждого из них свой стиль, который удачно сочетается с новой прической.

Идеальная стрижка для супер героя

Удлиненный боб – казалось бы, такая простая и в чем-то заурядная стрижка оказалась в списке лучших в 2018 году. Многие считают, что это произошло благодаря Тому Хиддлстону, который играл Локки в марвеловской киносаге о необычных людях.

Ведь благодаря длинным кудрям, гладко зачесанным назад, в актера влюбились миллионы. А мужчины поспешили примерить на себе такой привлекательный и, по сути своей, простой образ.

Несомненные плюсы удлиненного боба – он отлично смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. Они могут быть средней длинны или доходить до лопаток – тут лишь важен вкус отдельно взятого человека.

Еще одна важная деталь – челка. С ней можно делать все, что душа пожелает: укладывать на бок, зачесывать назад, «опускать» на глаза или полностью срезать. В любом случае, представленная мужская стрижка останется модной в 2018 году.

Каскад

Существует мнение, что каскады и лесенки подходят лишь девушкам, но оно в корне неправильное. Если у мужчины длинные непослушные волосы, то такая стрижка и для него будет по-настоящему актуальной.

Таким образом, получится «успокоить» непослушные волосы и придать им стильный вид. Особенно, если попробовать сделать асимметрическую стрижку и после делать каждый раз по желанию новую укладку.

Аккуратный пучок или хвост

Обладателям длинных волос так же придется по вкусу следующий модный тренд текущего сезона – завязывать волосы в хвост или небрежный пучок. Много времени такая прическа не займет и даже если ее растреплет ветер – это очень легко исправить даже без дополнительных средств.

А чтобы придать образу мужественности, стрижку можно дополнить выбритыми висками или интересными узорами с боковой стороны. Многим мужчинам такая стрижка отлично подходит, даже если они ее сочетают не с уличным стилем, а с классическим костюмом.

На этом в 2018 году идеи и разные вариации молодежных мужских стрижек не закончены. Следующие варианты подойдут для тех, кто хочет попробовать что-то новое и при этом не ищет легких путей для получения модного образа.

Помпадур

Стрижка, больше всего подходящая мужчинам с круглым или овальным лицом. Она неплохо сочетается с коротко стриженой бородой или трехдневной щетиной. Главное – не запускать, чтобы образ выглядел аккуратным и непринужденным.

Стрижка помпадур – универсальная. Она позволяет экспериментировать и чуть ли не каждый день создавать у себя на голове новые шедевры. Например, убирать или зачесывать челка на бок. Укладывать волосы назад или же оставлять их слегка растрепанными.

Вот только если у мужчины очень мягкие волосы, то без дополнительных средств не обойтись, так как прическа попросту не будет держать желаемую форму. Так что рекомендуется использовать гель для волос. Он наносится на влажные волосы, которым сразу же придается необходимая форма.

Модная стрижка Buzz Cut

Представленный вариант прически можно описать двумя словами – брутальность и стиль. Необычная техника стрижки позволяет справиться с непослушными волосами, а еще прикрыть залысины. Ведь волосы укладываются так, что визуально увеличивается их объем, что позволяет скрыть «неидеальность» некоторых мужчин.

Нужно лишь немного приловчиться, чтобы укладывать волосы правильно. Но все старания не будут напрасными – в конечном итоге получится добиться желаемого и увеличить свою самооценку.

Ложный «ирокез»

Смелый, неординарный и неожиданный вариант стрижки для неформатных парней. В данном случае волосы по бокам остаются средней длины, после чего происходит плавный переход к макушке.

Там уж волосы укладываются так, как пожелает мужчина, но в любом случае это будет напоминать длинный или укороченный ирокез. При желании, удлиненную часть можно даже перекрасить в другой цвет, но стоит учесть, что не каждому это подойдет.

Если у мужчины толстые волосы, то им рекомендуется добавить объема. Добиться этого можно очень легко – просто не стричь их в верхней части головы и в районе шеи. Разве что совсем немного, если волосы больные и необходимы кардинальные меры.

Интересная прическа Гаврош

Чтобы воплотить ее в жизнь, обладателям длинных волос стоит собирать их на макушке и немного взъерошить, чтобы добавить своему образу дерзости и смелых ноток. Так же укорачиваются виски – совсем немного или же до самого максимума. Специалисты рекомендуют оставлять длину в височных зонах хотя бы в 3 см.

Данная прическа подойдет обладателям недлинной бороды – они отлично дополняют друг друга и выглядят очень стильно. При этом совсем неважно, какой стиль в одежде преобладает – спортивный, классический или уличный.

Но есть один важный нюанс – Гаврош требует постоянного ухода и времени. Так что не стоит даже задумываться о такой прическе мужчинам, которые не готовы рано вставать, чтобы уделить внимание своей внешности.

К тому же, нужно будет обязательно приобрести дополнительные средства для ухода за волосами – гель, мусс, расческу и все, что может пригодиться в разных ситуациях. И к этому нужно подготовиться заранее.

Каре для мужчин

Представленная прическа напоминает женский вариант, но не требует такого тщательного ухода и дополнительной укладки. Волосы обрезаются до плеч, при этом они могут быть как ассиметричными, так и одной длинны.

При этом все, что требуется от мужчины – это регулярно расчесывать волосы и дожидаться их полного высыхания перед тем, как отправится спать. Так же, для сохранения «свежести», рекомендуется обстригать кончики раз в 2-3 месяца.

Подойдет мужчинам с длинными волосами. Для нее характерна удлиненная челка на правом виске и больший объем сзади и в районе около шеи. Правда она, как и прическа Гаврош, требует тщательного ухода и ленивым мужчинам придется не по вкусу.

Вот, пожалуй, и весь список модных тенденций 2018 года. Но стоит запомнить, что любую мужскую или молодежную стрижку, которую можно увидеть на фото, не так уж и сложно дополнить интересными деталями. Главное, чтобы все выглядело гармонично и делало мужчину намного лучше и привлекательнее.