Стильная посуда, как часть интерьера: как выбрать столовую утварь и где купить?

Можно вложиться в дизайнерскую кухню, выбрать модный оттенок фасадов, заказать стол из массива и продумать свет до миллиметра. Но если на столе стоят кружки со сколами, случайные тарелки из разных наборов и устаревшие бокалы – картинка рассыпается.

Посуда – это не "просто утварь". Это полноценная часть интерьера. И она работает так же, как текстиль, свет или декор.

Почему посуда влияет на интерьер

Обеденный стол – центр кухни и гостиной. Именно на него падает взгляд во время завтраков, ужинов и встреч с друзьями.

Стильная посуда делает пространство собранным. Даже простой интерьер начинает выглядеть дороже, если сервировка продумана. И наоборот: хаос на столе создает ощущение беспорядка, даже если в остальном все идеально.

Посуда формирует атмосферу. Матовые керамические тарелки дают спокойный, современный вайб. Тонкий фарфор с узором добавляет торжественности. Винтажное стекло делает стол живым и теплым.

Это деталь, которая завершает интерьер.

Какая посуда сейчас в тренде

Натуральная керамика и "ручная" фактура

В моде слегка неровные края, матовая глазурь, природные оттенки – песочный, молочный, глина, оливковый. Такая посуда выглядит тактильно и спокойно.





Она идеально вписывается в минимализм, скандинавские и японские интерьеры. Важно, чтобы текстура была деликатной, без чрезмерной грубости.

Глубокие насыщенные цвета

Темные тарелки и чашки – один из заметных трендов последних лет. Графит, бордовый, темно-синий, изумрудный.

Такая посуда добавляет драматичности и отлично смотрится на светлой столешнице. Особенно эффектно – в сочетании с золотистыми приборами или прозрачным стеклом.

Винтажный фарфор

Винтажная посуда снова актуальна. Фарфоровые сервизы с историей, классические узоры, тонкая роспись.





Сегодня их не хранят "для особых случаев". Их миксуют с современной мебелью и лаконичными кухнями. Это делает интерьер более сложным и интересным.

Скандинавская простота

Лаконичные формы, чистые линии, спокойные оттенки. Такая посуда легко комбинируется между собой. Можно собрать набор из разных коллекций, и он будет выглядеть цельно.

Этот тренд ценят за универсальность и долговечность.

Хрусталь и стекло

Прозрачное и цветное стекло возвращается в интерьер. Бокалы, графины, вазы из хрусталя добавляют блеск и легкость.





Их часто сочетают с матовой керамикой – контраст фактур делает стол визуально интереснее.

Где купить стильную посуду: список брендов

Pip Studio

Голландский бренд с узнаваемыми принтами и яркими коллекциями. Подходит тем, кто хочет добавить цвет и характер в нейтральный интерьер. Особенно эффектны молочники, сахарницы и декоративные элементы.





Императорский фарфоровый завод

Исторический российский производитель фарфора с классическими сервизами и коллекционными наборами. Понравится любителям традиционной эстетики и торжественной сервировки.





Villeroy & Boch

Немецкий бренд с безупречной репутацией. Классический фарфор, праздничные коллекции и базовые линейки, которые легко собрать в полноценный сервиз.





Гусь-Хрустальный

Российский производитель стекла и хрусталя. Фужеры, графины и декоративные изделия, которые добавляют блеск и акцент в сервировке.





iittala

Финский бренд с лаконичным дизайном. Посуда легко комбинируется между собой, подходит для современных и минималистичных интерьеров.



