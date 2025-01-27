Почему за российский fashion больше не стыдно?

За последнее десятилетие российская модная индустрия претерпела значимые трансформации. Как из платьев в цветочек и стиля "a-la-russe" российский fashion добрался до зарубежных звезд в лице Канье Уэста и Хэйли Бибера, в кампейнах русских брендов стала сниматься Ирина Шейх, а одежда от русских дизайнеров захватила все маркетплейсы страны? В материале Клео.ру – о глобальных переменах в fashion-процессах России и новых звездах в русском дизайне.

Новая глава в отечественной моде

Не так давно носить одежду с биркой "made in Russia" для современного поколения было стыдно, а из русских дизайнеров на слуху были только имена таких мастодонтов отечественной моды, как Валентин Юдашкин и Ульяна Сергиенко. Все изменилось с выпуском эпохальной коллекции "Спаси и сохрани" Гоши Рубчинского в 2016 году. Дизайнер произвел революцию не только в отечественной индустрии моды, но и захватил гардеробы зарубежных звезд: его изделия носят Канье Уэст, Кендалл Дженер, Хэйли Бибер.

Помимо уже всеми известных авторитетов в сфере "новой" отечественной моды – брендов Ushatava и 12Storeez, – по праву заслуживших свое место на Олимпе российской fashion-индустрии, юные дизайнеры не уступают своим предшественникам. Молодые бренды раздвигают рамки ныне недозволенного: кто-то не боится создавать откровенные наряды, показывая красоту человеческого тела через использование эластичных материалов и силуэтов, подчеркивающих фигуру. Некоторые используют исключительно eco-friendly ткани, чтобы уменьшить воздействие фабричного производства на окружающую среду. При этом современные российские бренды отличаются не только креативностью, но и качеством. По словам основателя бренда MARDO Андрея Мордовина, вещи, сделанные из экологичных тканей, не уступают в долговечности материалам животного происхождения.

Jacob Cro





Панамы, топы, кардиганы и даже купальники – все это российский бренд Jacob Cro выпускает в трендовой технике "crochet" (вязание крючком – Прим. ред.), используя ремесленные техники и привлекая локальных мастеров. Ажурные предметы одежды сочетаются с пестрой цветовой гаммой: дизайнеры не боятся использовать яркие цвета в своих изделиях, вдохновляя на эксперименты с цветом клиентов бренда.

Vereja





Еще один "вязаный" бренд, проникнутый духом русских фольклорных сказок и мифических вселенных, – Vereja. Модная марка названа в честь самого маленького города в Московской области – Верея, откуда родом основатель бренда Игорь Андреев.

Изделия бренда становятся некой метафорой на жизнь русской глубинки, в нарочито гипертрофированной форме, сочетая в себе не сочетаемое: разные пряжи, цвета и техники вязания. Будто в каждой вещи есть своя уникальная загадка, которую предлагает разгадать Игорь Андреев своим покупателям.

Mardo





Mardo по праву является одним из самых сексуальных брендов столицы. Возникнув всего пару лет назад, в одежде Mardo уже регулярно появляются fashion-инфлюенсеры: блогер Юлия Гаврилина и подруга бренда Мария Миногарова.

FANDIGOLDE





Если бы женщины эпохи Романтизма жили в 21-м веке, они бы одевались в вещи FANDIGOLDE.

Рюши – объемные или едва видимые, – оборки, пайетки уносят прямиком в начало 19-го века. Переплетая романтическую чувственность фактур с дерзостью силуэтов, дизайнеры успешно адаптируют свои изделия к реалиям мегаполиса, словно создавая современных персонажей картин Жан-Оноре Фрагонара.

BIND ME BAG





В то время, как JW Anderson выпускает сумки в виде голубей, ежей и лягушек, не упуская ни один из видов млекопитающих, Виктория Межейникова не уступает в креативности ведущим дизайнерам модной индустрии. Виктория – создательница бренда BIND ME BAG, хитом которого стала сумка из мха. Точнее, как будто из мха. На самом деле, дизайнер изготавливает каждое изделие вручную при помощи крючка и пряжи. Таким образом, сумки начинают напоминать пушистое зеленое растение, которое хочется не только рассмотреть, но и потрогать.