От фарфоровых украшений до одежды в духе японской уличной моды: бренды маркета Московской недели моды

Маркет пятой Московской недели моды собрал в одном пространстве то, ради чего стоит приезжать на это событие: возможность увидеть вживую работы дизайнеров из разных уголков России, потрогать материалы, поговорить с создателями и купить вещи, которые не всегда сможешь найти в обычном магазине. Бренды превратили маркет в живую карту локального дизайна – от фарфоровых украшений ручной работы до одежды в духе японской уличной моды. Московская неделя моды создает уникальную экосистему, где дизайнеры находят свою аудиторию, а посетители открывают для себя имена и истории, стоящие за каждой коллекцией.

МУРМУРИЗМ





МУРМУРИЗМ – российский бренд вязаной одежды, с которым работают более 50 мастериц со всей России – мамы в декрете, пенсионерки, женщины, среди них 32 бабушки. В осенней коллекции – свитеры и аксессуары с пиксельными изображениями животных, через которых люди часто выражают себя (тигр, крыса, котик, свинка). Впервые за два года бренд пересмотрел привычный крой: новые модели стали свободнее и универсальнее. При создании коллекции дизайнеры вдохновлялись покупателями бренда – их самоиронием, мем-культурой, привычкой выражать себя через образы животных.

ABZAEVA





ABZAEVA – концептуальный бренд о локальной идентичности, в основе которого заложена идея сохранения культурного кода Бурятии. Название отсылает к шаманскому роду Абзай с острова Ольхон на Байкале, откуда происходит семья дизайнера по отцовской линии. Новая коллекция посвящена семейной родовой молитве, текст которой был найден в старых тетрадях бабушки: из слов молитвы были сгенерированы 3D-объекты-бусины, принты и даже электронный трек с голосом отца дизайнера. Для создателя бренда это живая культура и часть личной идентичности, попытка переосмыслить текст молитвы и перевести ее в изображение, объекты и одежду.

Alessandro Bruno





Alessandro Bruno – марка оптики с итальянским акцентом, вышедшая на рынок в 2019 году и успешно догоняющая конкурентов в своем сегменте. Философия бренда заключается в сочетании традиционных приемов с изящными инновациями: здесь используются только высококачественные материалы – медицинская сталь, прочные сплавы и экологически безопасные ацетаты с нулевой аллергенностью. В коллекциях акцент сделан на броулайнерах (оправах с подчеркнутой верхней границей), где доминирует женственность даже в сложных эклектичных моделях. При создании коллекции для Московской недели моды дизайнеры черпали вдохновение из гармонии природы и современного искусства, комбинируя элегантные силуэты с яркими цветами, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого человека.

CARDINAL&MARGO





CARDINAL&MARGO – семейный бренд, создающий высококачественные шляпы из натурального фетра с акцентом на ремесленные традиции и инновационные технологии. Новая коллекция объединяет классические каноны шляпного мастерства и современные дизайнерские решения: здесь представлены федоры, клош, трилби и экспериментальные модели с асимметричными силуэтами. Цветовая гамма варьируется от базовых оттенков (черный, серый, бордо) до акцентных цветов (терракот, охра, глубокий синий), а в качестве декора используются текстиль, кожа и металлическая фурнитура. Вдохновение для коллекции пришло из разных источников – от уличного стиля и цифрового искусства до философии сдержанной роскоши и современного урбанистического искусства с граффити-принтами.

COSMICBEAD





COSMICBEAD – авторская мастерская фарфоровых украшений из Санкт-Петербурга, основанная в 2018 году промышленным дизайнером и керамистом Мариной Герасименко, выпускницей Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. Основной материал – высококачественный фарфор, обрабатываемый вручную с использованием благородных металлов: золота и платины для декорирования, что придает изделиям особую ценность и утонченность. Процесс создания каждого украшения включает не менее десяти производственных этапов и три высокотемпературных обжига при температуре 1220°C, на все это уходит около месяца ручной работы. Украшения COSMICBEAD выпускаются ограниченными сериями – каждое из них представляет собой не просто аксессуар, а современный арт-объект, в котором соединяются авторское видение, мастерство керамики и философия осознанного творчества.

DANIIL LANDAR





DANIIL LANDAR – бренд, который бесконечно экспериментирует с кроем, материалами и технологиями, вдохновляясь мировыми культурными тенденциями и создавая форменные вещи для широкого класса. Новая коллекция посвящена японской уличной моде и создана для людей свободного духа и творческих профессий, которые стремятся к гармонии между активной городской жизнью и отдыхом на природе. Коллекция отличается лаконичными формами и спокойными цветами, отражая философию минимализма и удобства, с особым вниманием к свободному крою, который не сковывает движения. В линейке представлены худи, брюки, пиджаки, рубашки, тренчи, дождевики, сумки, головные уборы и даже нижнее белье – все создано с мыслью о комфорте и стиле для тех, кто ценит свободу в жизни и искусстве.

DENIS DETALOV





DENIS DETALOV – это переосмысление одежды через осознание себя, бренд о полотнах, на которых мы пишем свои истории, сочетающий streetwear с casual и создающий стиль Corporate-Goth. Новая коллекция Осень-Зима представляет готический шик в сочетании с лаконичностью офисного стиля, где доминируют черно-белые цвета, подчеркивающие графичность силуэтов и глубину фактур. Ключевыми элементами стали авторские принты, вдохновленные готической архитектурой и переосмысленные в современном ключе, а также необычный крой с асимметричными линиями, драпировками и сложными конструктивными решениями. Особое внимание уделено фактурам: натуральный хлопок различных плотностей создает богатую тактильную палитру, а авторская вязка добавляет тепла и формирует уникальные текстурные узоры – это вызов привычному дресс-коду и манифест индивидуальности для тех, кто не боится экспериментировать.