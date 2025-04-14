Дюран Лантинк стал новым креативным директором Jean Paul Gaultier

Дом моды Jean Paul Gaultier официально представил нового креативного директора – им стал Дюран Лантинк, дизайнер с репутацией модного провокатора и настоящего enfant terrible. Первая коллекция ready-to-wear под его руководством будет представлена уже осенью в Париже – впервые за более чем десятилетие бренд снова выходит на подиум с прет-а-порте.

О возвращении Gaultier в повседневную моду модные критики говорили давно, но теперь это не просто слухи. Сам Жан-Поль Готье, комментируя выбор преемника, заявил, что видит в Лантике себя в молодости.

"Я вижу в нем энергию, дерзость и ироничное отношение к моде, которые были присущи и мне", – сказал основатель модного дома.

Лантинк известен своими арт-подходами к одежде, переосмыслением предметов гардероба и устойчивыми практиками – он часто работает с переработанными материалами, создавая из старого не просто новое, а нечто по-настоящему уникальное. Его эстетика – это соединение уличной дерзости, высокой моды и артистичной свободы.

Кроме коллекции ready-to-wear, кутюрный дебют Лантинка для Jean Paul Gaultier запланирован на январь следующего года. И если судить по стилю самого дизайнера, поклонников модного дома ждет нечто неожиданное – с юмором, провокацией и бескомпромиссной визуальностью.

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