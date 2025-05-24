Искусство мужского клатча: практичность и элегантность в одном аксессуаре

 216

Мужской клатч сочетает в себе строгость и практичность, позволяя носить с собой только самое необходимое.

В мире мужской моды мужской клатч давно перестал быть экзотикой и превратился в полноценный аксессуар, способный завершить любой образ. Сегодня мини-сумки носят не только на коктейльные вечеринки, но и в офис, на деловые встречи и даже в путешествия. В этой статье Клео.ру – проверенные советы о том, как выбрать и носить клатч так, чтобы он всегда работал на ваш стиль.

Фото: Freepik.com / @halayalex

1. Функциональность прежде всего

Прежде чем купить мужской клатч, определите круг задач:

  • Каждодневный вариант: выбирайте модель из плотной кожи без излишней фурнитуры. В нее поместятся телефон, кошелке и ключи.
  • Деловой клатч: тонкий форм-фактор, карман для визиток и отделение для канцелярии. Цвет – темно-коричневый или черный, чтобы органично сочетаться с костюмом.
  • Вечерняя мини-сумка: лаковая или металлизированная кожа, контрастная строчка и легкая ручка-ручей. Подойдет для документов и гаджетов.

2. Материалы и фактуры

  • Натуральная кожа – классика, которая со временем "раскрывает" свою фактуру.
  • Кайман или страус – для ярких заявлений: текстура этих кож мгновенно притягивает взгляд.
  • Текстиль с водоотталкивающей пропиткой – практичный выбор для путешествий и уличного стиля.

3. Цветовая палитра

  • Нейтральные оттенки (черный, коричневый, темно-синий) – универсальны и легко комбинируются.
  • Хаки и оливковый – отлично смотрятся в милитари– и кемпинговом стиле.
  • Глубокие бордовые, изумрудные – смелый выбор для вечерних выходов.

Фото: архивы брендов Dierhoff / www.dierhoff.ru; Francesco Marconi / www.fmarconi.ru; Lakestone / www.lakestone.ru

4. Форма и размер

  • Прямоугольный "папка": подчеркивает минимализм и аккуратность.
  • Квадратный клатч-конверт: современная интерпретация классики.
  • Футляр на молнии: подойдет для тех, кому важна безопасность содержимого.

5. Как носить мужской клатч

  • Под мышкой: дерзко и ясно показывает намерение сделать аксессуар главным акцентом.
  • В руке: классический вариант для официальных мероприятий.
  • Через плечо (со съемным ремнем-цепочкой): удобный формат hands-free для городских прогулок.

Фото: архив пресс-службы бренда BRIALDI / www.brialdi.ru

6. Сочетание с образом

  • Костюм и рубашка: выбирайте лаконичный кожаный клатч, повторяющий оттенок ремня или обуви.
  • Casual и smart-casual: текстильный или комбинированный клатч добавит легкости.
  • Уличный стиль: объемный баф-эффект с металлическими деталями и яркой фурнитурой.

7. Уход за аксессуаром

  • Регулярно очищайте поверхность мягкой губкой и специальным кремом по типу кожи.
  • Избегайте попадания прямых солнечных лучей – это поможет сохранить цвет.
  • Для текстиля используйте водоотталкивающие спреи, чтобы избежать пятен и износа мужского клатча.
Редакция «Клео»

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.