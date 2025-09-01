Tomato girl: как помидор стал главным трендом — от TikTok до подиумов

В 2023-м ленты соцсетей внезапно покраснели: Капри на мудбордах, корзины с рынков, алые губы и вечерние закаты. За два сезона эстетика tomato girl выросла из милого флер-тега в полноценный lifestyle: макияж, капсулы брендов, тематические вечеринки и даже ароматы с нотами томатного листа.

Откуда все началось



Первая волна пришла из TikTok: короткие ролики про "итальянское лето" – слэм шляпы, хлопковые сарафаны, красная помада, помидоры в кадре. Вдохновение – Средиземноморье: Капри, Сицилия, маленькие кафе, базары у моря. Помидор оказался идеальным маркером этой мечты: простой, сочный, узнаваемый с первого взгляда. Уже к концу 2023 года эстетика ушла за пределы бьюти-хэштегов – кулинарные видео, лайфстайл, декор. А в 2025 достигла небывалых масштабов.



Почему именно помидор





Помидор – это цвет, текстура и сценарий жизни в одном объекте. Красный дает мгновенный фокус в кадре; зеленый томатный лист добавляет свежести; матовая кожура считывается как "натурально". Еще важнее символика: медленный обед, теплый вечер, ощущение простых удовольствий. Это антипод перегруженной "глянцевой идеальности" – доступный, но эффектный.

Как выглядит tomato aesthetics сегодня



Палитра. Алый, кораллово-красный, "cherry tomato", приглушенный терракотовый + сливочные и оливковые нейтралы.

Фактуры. Лен, плотный хлопок, виши-клетка, крючок, солома, необработанная кожа.

Силуэты. Сарафаны на бретелях, юбки-колокол, рубашки оверсайз, шорты бермуды, плоские сандалии.

Аксессуары. Соломенные шляпы и корзины, серьги-"томаты", красный шелковый платок, кожаные пояса томатного оттенка.

Макияж. Теплый румянец на яблочках щек, тинт или stain на губы (как после помидорной брускетты), мягкий бронзер, пушистые брови, ресницы без "театра". Ногти – "tomato red" короткой длины.

Ароматы. Томатный лист, базилик, цитрус и влажная зелень – свежо, зелено, неожиданно универсально.

Как тренд вырос



2023 – эстетика и макияж-туториалы. 2024 – первые тематические коллекции и коллаборации: алые сумки, принты-овощи, аксессуары "с рынка". 2025 – устойчивое присутствие: капсулы в красной гамме, украшения-овощи, свечи и домашний текстиль "рыночного" настроения, парфюмы с зеленым томатным аккордом. Инфлюенсеры добавили "томатные вечеринки": красный дресс-код, сервировка с виши-скатертью, панцанелла и паста помодоро в меню, плейлисты с итало-попом.





Модные бренды тоже уловили волну. Marni, Jacquemus и Loewe представили томатные капсулы: от сумок, повторяющих форму помидора, до принтов, напоминающих деревенские ярмарки. В парфюмерии все чаще появляется томатный лист – свежий, терпкий, неожиданный.

Почему соцсети это проглотили



Во-первых, визуальная простота: красный всегда кликабелен, в кадре "читается" настроение за секунду. Во-вторых, низкий порог входа: алый платок + помидоры из ближайшего магазина – уже контент. В-третьих, вариативность: одежда, бьюти, еда, декор – тренд живет в разных рубриках. Плюс совпадение с большим запросом на slow life и "земные" радости.



Tomato lifestyle



Главный риск – превратить образ в костюм. Работает правило баланса: одно "яркое" + база. Алое платье – к кожаным шлепанцам и плетеной сумке. Нейтральный костюм – к красной майке и алому маникюру. Белая рубашка – к коралловым шортам и зеленому шейному платку. В макияже – теплый румянец и прозрачный блеск, без графики и блесток.



Дом и стол: tomato эстетика в интерьере





Кухонные полотенца в виши, керамика ручной работы, стекло цвета граната, миски-"овощи". На столе – брускетта с томатами, панцанелла, моцарелла с базиликом, охлажденная помидорная "вода" с лаймом. Для вечера – спритц или томатный микс без алкоголя с сельдереем и перечной солью. Декор работает как "пролонгатор" настроения, даже когда гардероб в офисном режиме.

Бьюти-гайд





База – сияющий skin tint; локально консилер.

Кремовый румянец с красно-оранжевым подтоном, чуть заходящий на переносицу.

Губы – тинт "спелый томат", поверх бальзам.

Волосы – мягкая текстура: соляной спрей или крем для волн.

Минимальный набор дает тот самый эффект "после рынка у моря", оставаясь уместным в городе.

Что купить, если хочется стать частью этой эстетика



Начните с малого: красный шелковый платок, плотная хлопковая майка оттенка "pomodoro", кремовые румяна-тинт и аромат с ноткой томатного листа. Дальше – льняное алое платье или жакет томатного цвета (к дениму работает круглый год). Для дома – керамическая миска "как с базара" и хлопковая скатерть в клетку.



Где тренд сейчас



Tomato girl перестала быть "итальянской открыткой" и стала универсальным летним кодом. Он расширился в гендер-нейтральную зону (красные свитеры и бейсболки – уже повсюду), легко уходит в межсезонье: томатный красный дружит с серым меланжем, кожей, темным денимом. На осень – алый джемпер под кожаную куртку, красные балетки/лоферы, сумка-"пятно" к базовому образу.



Tomato aesthetics держится не на мемах, а на понятных удовольствиях: цвет, простота, жизненность. Это тренд, который "съедается" без усилий – доступный, живой и долгий. И да, официально: самый модный овощ – помидор.