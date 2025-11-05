Saint Laurent стал самым популярным брендом мира по версии Lyst Index

Saint Laurent стал самым желанным брендом текущего года. Впервые он занял первую строчку в рейтинге, обойдя прежних фаворитов – Miu Miu и Loewe, выяснил Lyst Index.

По мнению аналитиков, причина успеха очевидна: креативный директор Энтони Ваккарелло остается верен эстетике, которая сделала Saint Laurent символом утонченной силы и чувственной строгости. В эпоху визуального хаоса публика, кажется, вновь тянется к лаконизму и четкому коду бренда – кожаным силуэтам, мужской плечевой линии и вечной черной коже.



Главным объектом модного вожделения стали лоферы Le Loafer – они заняли второе место в списке самых востребованных товаров сезона, уступив лишь шлепанцам от бренда Havaianas Top Flip-Flops.



Вторую строчку в топе занял модный дом Miu Miu, который остается популярен благодаря своей эстетике юной дерзости. Бренд COS показал стремительный рост поискового интереса – более чем на 140% – и впервые вошел в тройку лидеров. Замыкают пятерку самых желанных брендов The Row и Coach, тогда как Loewe, еще недавно считавшийся главным законодателем стиля, опустился на восьмое место.

Между тем, вчера свадьбу в нарядах от бренд Saint Laurent сыграли SHAMAN и Екатерина Мизулина . Для торжества артист выбрал рубашку из японского хлопкового твила стоимостью свыше 165 тысяч рублей, а его невеста – сафари-куртку за 150 тысяч.



