Дизайнер Татьяна Кузнецова рассказала о "живых" платках с QR-кодом, которые разговаривают и играют музыку

Бренд Татьяны Кузнецовой, впервые представленный на Московской Неделе моды, удивил не только новой коллекцией шелковых платков "Райский сад", но и необычной технологией. Дизайнер внедряет в свои изделия QR-коды, превращая обычный аксессуар в интерактивный арт-объект.

По словам основательницы марки, современный покупатель все реже охотится за "очередной модной вещью". Сегодня в цене – предметы с душой, обладающие историей и скрытым смыслом. Именно таким запросам отвечают платки, которые после сканирования кода "оживают" на экране смартфона.

Технология работает просто: достаточно навести камеру на специальную метку, и на гаджете запускается мультимедийный контент.

"Когда я впервые узнала о такой технологии, о такой возможности, то меня сразу осенило: "это же потрясающе!" Наводишь камеру на QR-код, и платок начинает жить своей цифровой жизнью. Вот платок "Тайны души": в цифровом варианте начинает играть музыка, герои прошлого оживают, а закадровый голос рассказывает историю места, а дизайн платка сделан по мотивам белокаменной резьбы Георгиевского собора в Юрьев-Польском" – поделилась Татьяна Кузнецова в интервью.

Дизайнер призналась, что обожает путешествия, и каждый ее вояж нередко выливается в новый узор. Так, владимирские земли подарили вдохновение для целой серии.

Но главная цель проекта – не только эстетика. Основательница бренда надеется, что благодаря "оживающим" платкам люди заинтересуются культурным наследием России. Увидев на экране рассказ о Георгиевском соборе, обладатель аксессуара может захотеть съездить туда лично. Татьяна Кузнецова называет это просветительской деятельностью в области истории и архитектуры.