Основательница бренда Zoteme Оксана Зиненко – о любви к четким линиям, русскому авангарду и Мадоннам Петрова-Водкина

Московский бренд Zotēme уже не первый год исследует связь русского авангарда и высокой моды. Каждая коллекция – это обращение к определенному художнику, скульптору или архитектору начала 20-х прошлого века. Основательница бренда, дизайнер Оксана Зиненко отмечает, что все случайности не случайны, любовь к русскому авангарду – тоже.

В модный бизнес Оксана пришла уже в довольно сознательном возрасте. До этого долгое время работала в девелоперских компаниях, руководила серьезными проектами по строительству крупных объектов в Москве. Отсюда – любовь к четким архитектурным формам и правильной геометрии. А творчеством ее с детства увлекла мама. "Она очень любит шить, кроить, придумывать различные модели. Я, естественно, тоже вовлекалась в процесс. И, в какой-то момент все это сошлось в проект по созданию первой коллекции, как раз про конструктивизм и своего бренда", – рассказывает дизайнер.

Это третье участие Оксаны Зиненко на Московской неделе моды, и в этот раз в новой арт-капсуле Zotēme она переосмысляет творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. На рубеже 1920–1930-х художник был единственным, кто осмелился "скрещивать" христианство и революционеров, иконы с Мадоннами и богоборцами.





"Он считал, что живопись не должна уподобляться реальности, а развиваться в сторону знакового символизма", – рассказывает Оксана. – "Кроме того, он разрабатывал систему трех цветов: красный, синий, желтый – этот триколор присутствует и у меня в коллекции. Некоторые его работы – "Купание красного коня", "Яблоки", "Девушки на Волге" – интерпретировала через язык одежды: в актуальных принтах, силуэтах, деталях. У этого художника, без которого невозможно представить историю русского искусства 20-го века, много прообразов женщины-матери, он воспевал эти портреты в своих полотнах, и у меня в коллекции есть такие платья-рубашки на тонких бретелях. В целом в основе линии – лаконичная одежда, которая идеально вписывается в концепцию work-life balance".





По мнению дизайнера, русский модный авангард актуален благодаря строгой геометрии и функционализму. Как подчеркивает Оксана, при кажущейся простоте стиля здесь есть чистый, лаконичный и четкий дизайн, за которым человек не теряется, акцент именно на личность.





"У меня уже есть коллекция "Амазонки авангарда", посвященная творчеству Любови Поповой и Варвары Степановой, с их косынками "шик комсомолки", геометрическими орнаментами и цветовым трио красного, белого, черного. Затем родился FRAGMENT, в котором я обратилась к творчеству Василия Кандинского. Но, помимо авангарда, я бы отметила тренд на русский народный костюм с его яркими узорами и сложными техниками вышивки. В этом году эта тема вдохновляет многих", – говорит основательница бренда Zotēme.