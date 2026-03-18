Создательница бренда Big Brooch Олеся Журавлева рассказала, почему начала показ на Неделе моды с барабанов

В первый день 6-й Московской недели моды в "Манеже" состоялся показ коллекции ЭХЭ екатеринбургского бренда BIG BROOCH ("Большая брошь"). Первыми на подиуме появились красно-золотые барабаны. Дизайнер, креативный директор бренда Олеся Журавлева отмечает: все не случайно, и такое необычное вступление – определенная дань бурятским традициям. Каждый элемент коллекции наполнен смыслом и несет в себе элементы буддийских символов. "Можно сказать, что моя коллекция возникла между двумя точками на карте: моей родиной – Бурятией – и сегодняшним моим месторасположением – Уралом. Именно в Екатеринбурге бренд обрел свой дом".





В переводе с бурятского название ЭХЭ имеет несколько значений: "начало", "источник", "мама". "Эта коллекция родилась, когда в августе 2025-го я приехала в гости к своей бабушке на ее 99-й день рождения (в этом году она уже отмечает 100-летие!)", – рассказывает Олеся. – И я оказалась в буквальном смысле у истоков своей идентичности. Гуляла по полям, вдыхала воздух детства, а потом решила съездить в один из самых больших буддийских монастырей Бурятии Иволгинский дацан.

Я периодически бывала там с самого детства, вновь попав в это окружение храмов-дуганов, с красными резными дверьми с золотыми рыбами, раковинами моллюсков, несущими сакральное значение, крутящимися барабанами, ступами, я воодушевилась. Поняла, что хочу создать коллекцию – одновременно историю о возвращении к истокам и движению вперед. Захотелось передать историю того места, откуда я родом, донести эту историю людям.

В итоге получилась коллекция с выразительными силуэтами, нестандартными материалами, фактурами и тщательно продуманными деталями, порой с использованием 3D-принтеров, при котором традиционные мотивы приобретают новое тонкосочиненное современное прочтение. Мне совсем не хотелось делать или повторять какие-то народные костюмы – здесь свое прочтение, баланс, диалог, новое видение красоты", – подчеркивает дизайнер Big Brooch.





Все началось с брошей

Созданием эксклюзивных авторских брошей Олеся начала заниматься более 20 лет назад. По специальности она художник-стилист и всегда тяготела к декоративным элементам. По ее словам дизайнера, она постоянно пыталась доказать, что брошки-цветы могут быть модными, интересными. Однажды ей пришло предложение, от которого не отказываются: сделать броши для рекламной кампании Guerlain с Анжелиной Джоли. После этого Олеся поняла, что доросла до собственного бренда и собственных коллекций одежды.

Ее первый показ прошел два года назад в Екатеринбурге на Ural Fashion Week, а сегодня в Big Brooch ходят многие знаменитости: Юлия Зиверт, Ида Галич, Александр Рогов, Зара, Марина Кравец, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и многие другие.





"Конечно, после проделанной колоссальной работы, – а ЭХЭ готовилась полгода – я выжата как лимон", – вздыхает Олеся, – "Стояла сейчас за кулисами, наблюдала за показом – коленки дрожали. Только когда заключительная модель прошла – выдохнула. Для меня этот показ – буря эмоций и радости, но и слезы усталости.

Мурашки по коже, когда представляешь в голове весь путь: от первых набросков дома у бабушки в Бурятии до готовой коллекции на Неделе моды в Москве. Мы сделали ставку на культурный код и не прогадали.

Сейчас во всем мире глобальный тренд, связанный с культурой Китая, Бурятии, Монголии. Здесь скрыта особая эстетика, которая в последнее время выходит на первый план, завоевывает подиумы и поклонников. Кстати, мы уже отсняли эту коллекцию в Китае, в Шанхае, получилось очень атмосферно. Съемки были непростыми – именно в этот день сильно похолодало, но вся наша команда мужественно справилась. С 9 утра до 7 вечера мы провели на воздухе, снимали, мерзли, но все усилия того стоили".





Олеся добавляет, что для нее создание одежды – поток мыслей и идей. Вдохновение всегда приходит неожиданно, и это то чувство, которое невозможно спланировать. Структурировать его помогает команда суперпрофессионалов. "Работа со смыслами – это всегда интересно. Мне хочется показать, что мода – это тоже искусство, что это душа, эмоция художника, его внутреннее состояние, которое он транслирует миру", – говорит Журавлева.