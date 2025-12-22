Яна Рудковская появилась на светском балу в платье SOLANGEL и аксессуарах люкс-брендов

Накануне в Москве состоялся один из самых заметных светских вечеров предновогоднего сезона – "Бал волшебных сказок" от Radio Monte Carlo, который прошел в Four Seasons Hotel Moscow. Мероприятие, получившее неофициальное название главной светской елки столицы, собрало представителей шоу-бизнеса, спорта и медиа, включая Яну Рудковскую, Филиппа Киркорова, Светлану Хоркину и Регину Тодоренко.

Одним из самых обсуждаемых выходов вечера стал образ Яны Рудковской, который сразу привлек внимание собравшейся публики. Продюсер появилась в светло-голубом вечернем платье от российского бренда SOLANGEL – марки, давно вышедшей за рамки локального рынка и работающей с мировыми звездами. Стоимость такого платья оценивается в 200–250 тысяч рублей.

Образ был дополнен аксессуарами уровня haute luxe. В руках Рудковской – сумка "Балерина" от бренда Ulyana Sergeenko из меха песца с декоративной фигуркой из ювелирного сплава и кожаной отделкой внутри. Аксессуар, изготовленный в Ливане, оценивается примерно в 550 тысяч рублей. Завершили ансамбль босоножки Rene Caovilla Chandelier в оттенке powder blue – модель с характерными кристаллами ручной работы и высокой шпилькой, созданная в Италии. Стоимость пары на рынке достигает порядка 150–160 тысяч рублей.

Таким образом, суммарная стоимость вечернего образа Яны Рудковской приблизилась к отметке в один миллион рублей, не считая украшений. Однако примечательна не только цена, но и сама стилистика выхода – холодная сказочная палитра, театральная фактура и выверенный баланс между сценической выразительностью и светским дресс-кодом.

