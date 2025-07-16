Выставка Британской школы дизайна в Москве: новый визуальный язык и ретроспектива детства

Degree Show – это ежегодная выставка выпускных проектов студентов Universal University. Масштабное событие, объединяющее работы молодых художников, дизайнеров, аниматоров, режиссеров и представителей других творческих направлений. Это событие является кульминацией учебного года для студентов, которые в своих работах осмысливают мир, формируя новый визуальный язык и предлагая нестандартные решения в сфере дизайна.

Сенсорная ностальгия: как запахи пробуждают воспоминания

Студентка 4 курса Мария Световец в своем проекте исследует, как запахи, звуки и ощущения способны пробуждать сильные воспоминания о прошлом. Концепция коллекции Марии основана на психологическом "феномене Пруста", который также известен как явление регресса, вызывающее при помощи запахов не только воспоминания, но и сопутствующие им эмоции и чувства. Каждый образ в коллекции символизирует определенный аромат, пытаясь заменить обонятельную функцию за счет визуальной, звуковой и тактильной составляющих.





Мария подчеркивает, что не стремилась к точной передаче запаха, поскольку это очень субъективное восприятие, и опиралась исключительно на личные ощущения. Отправной точкой стало ее детство и дача, которые нашли отражение в каждом образе – как в виде принтов, так и через тактильные ощущения и метафоры. Углубляясь в тему "дачных ритуалов", Мария акцентирует внимание на многослойности и сочетании, казалось бы, несочетаемых элементов. В коллекции гармонично переплетаются вязаные фактуры и легкие прозрачные ткани, создавая ощущение многогранности, подобно богатству ароматов вокруг.





AI-шрифты: как нестабильность рождает новый визуальный язык

Среди представленных работ внимания заслуживает проект Данилы Чекушкина, студента программы Graphic Design. Данила разработал уникальный шрифт, который исследует возможности генеративных нейросетей. "Нестабильная типографика" – это попытка переосмыслить типографику, представив ее как динамичную, развивающуюся систему. В этом проекте нестабильность становится источником для создания нового визуального языка, отражая размышления автора о границах форм, сотрудничестве с искусственным интеллектом и перспективах визуальной культуры.

"Кидалтинг": Анастасия Новосельцева о ностальгии по детству и "взрослых детях"

Представленная на выставке коллекция Анастасии Новосельцевой, студентки 4 курса, исследует, как менялось восприятие детства и детей в обществе, раскрывая через свои изделия понятие "кидалт" – "взрослого ребенка". Для своей коллекции Анастасия выбрала яркие, декорированные ткани с оборками и пайетками, напоминающие о ярком, хаотичном и неорганизованном мире, создаваемом детьми. Материалы, такие как шерсть, кашемир, фетр и мех, связаны с личными воспоминаниями автора: мамино шерстяное пальто, мягкие джемперы и колючий плед. Мех стал данью уважения животным, окружавшим Анастасию в детстве, символизируя безопасность и связь с природой.





Через дизайн в изделия проникает ностальгия по беззаботности детства и ощущению свободы, характерному юношеским временам. Коллекция стала своеобразным манифестом о том, что феномен детства может быть неиссякаемым источником вдохновения и творческого подхода, который актуален в любом возрасте.