"Мета-сказка" Alena Akhmadullina: как прошел юбилейный показ бренда на Китайгородской стене

Московская неделя моды завершилась ярким аккордом – юбилейным шоу модного дома Alena Akhmadullina, которому в этом году исполнилось 25 лет. Коллекция под символичным названием "Мета-сказка" стала не просто показом, а настоящим театрализованным действием, разыгранным у стен древней Китайгородской крепости.

Красный кирпич исторического памятника заиграл в свете прожекторов и превратился в часть декораций, подчеркивая драматичность и сказочность происходящего.





"Эта коллекция – мое путешествие вглубь собственной истории и взгляд в будущее. Это не подведение итогов, а новый этап творческого пути", – сказала основательница бренда, встречая гостей за кулисами.

Зрителям показа представили более сорока образов, вдохновленных мотивами ключевых идей модного дома за четверть века. Белоснежные платья сменялись графичными силуэтами в темных цветах, шелк и органза соседствовали с многослойными драпировками, а жемчужины, камни и перья добавляли каждой детали нотку волшебства. Коллекция будто оживила мифы и превратила их в модные метафоры.





Особое внимание привлекли звездные модели – в шоу приняли участие близкие подруги модельера. Вдоль Китайгородской стены в новых аутфитах прошли Светлана Бондарчук, Виктория Шелягова, Елена Летучая и актриса Анна Александрова. Их выходы сопровождались аплодисментами гостей, среди которых были Софья Эрнст, Юрий Колокольников с супругой и Ксения Соловьева.



Показ в "Зарядье" стал кульминацией недели моды и одновременно личным праздником Алены Ахмадуллиной. Атмосфера вечера объединила мифологию, традиции и современность, напомнив, что бренд уже четверть века живет в пространстве между реальностью и сказкой.

