Скульптурная тишина: в Париже открылась выставка модного Дома Alaia

В стенах парижского Фонда Аззедина Алайи открылась экспозиция "De silence sculptureé", посвященная легендарной коллекции Haute Couture Осень–Зима 2003 года – первой, выпущенной после 11 лет творческой аскезы дизайнера.

Этот показ стал поворотным моментом в карьере Алайи, ознаменовав его возвращение на подиум после периода, который кутюрье провел в изоляции от модного мира. К концу 90-х, когда индустрия активно подхватила тренд на массовый минимализм, Аззедин Алайя сознательно отошел в сторону. Он сосредоточился на совершенствовании своей техники, создавая вневременные модели, которые не зависели от сезонных трендов. Аззедин Алайя продемонстрировал уровень мастерства, недоступный его современникам. Его подход к дизайну стал еще более абстрактным – усилия, вложенные в крой, должны были оставаться невидимыми, оставляя на виду лишь идеальную форму.

Около тридцати экспонатов, представленных в Фонде, демонстрируют идеальные силуэты и стремление к структурной чистоте. Крой пиджаков и сюртуков радикально меняется, переходя от прямого фасона к более сложному, приталенному. Алайя обращается к неожиданным материалам: юбки из перфорированного денима обрабатываются с той же скрупулезностью, что и дорогие ткани, а платья-футляры на молниях утверждают принцип аскетичной функциональности.





В 2003 году Алайя отказался от декораций и подиума. Одежда демонстрировалась на моделях в тишине, которую изредка нарушали лишь записи стихов Жака Превера и голос Жюльетт Греко. Этот подход, где одежда является единственным объектом внимания, продолжается и на выставке "De silence sculptureé". Среди белоснежных стен Фонда Аззедина Алайи представлены объекты дизайнерского мастерства, привлекающие все внимание посетителей своей красотой.

Сразу после завершения экспозиции "De silence sculptureé", с 20 ноября 2025 года, Alaia совместно с музеем La Galerie Dior откроет двойную выставку. Она будет посвящена обширной личной коллекции винтажных архивов Dior, собранной Алайей за годы жизни, и продемонстрирует более ста предметов, созданных Кристианом Диором.