SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Пара сообщила о бракосочетании в соцсетях.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально стали супругами. Пара зарегистрировала брак в одном из ЗАГСов Донецка.

Фото: Telegram / @shaman_channel

Объявление о свадьбе появилось в телеграм-каналах молодоженов почти одновременно. Влюбленные сопроводили новость коротким видео, на котором видно, как они обменивались кольцами. На церемонии Мизулина и Дронов появились в одежде в стиле милитари темно-зеленых оттенков. Торжество прошло без пышных декораций и в узком кругу гостей. Среди присутствующих был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Фото: Telegram / @shaman_channel

Слухи об отношениях артиста и общественницы появились еще весной 2024 года, задолго до его развода с Еленой Мартыновой, с которой прожил в браке около семи лет. Уже в марте 2025-го SHAMAN публично представил Екатерину как возлюбленную во время своего концерта в Москве.

Для Мизулиной внимание к частной жизни стало непривычным испытанием. Являясь частью известной политической семьи, она всегда старалась держаться в стороне от светской хроники, но из-за отношений с популярным она часто оказывается в центре внимания. Екатерина сопровождает избранника в поездках, связанных с культурными и гуманитарными инициативами.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

