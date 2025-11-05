SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально стали супругами. Пара зарегистрировала брак в одном из ЗАГСов Донецка.





Объявление о свадьбе появилось в телеграм-каналах молодоженов почти одновременно. Влюбленные сопроводили новость коротким видео, на котором видно, как они обменивались кольцами. На церемонии Мизулина и Дронов появились в одежде в стиле милитари темно-зеленых оттенков. Торжество прошло без пышных декораций и в узком кругу гостей. Среди присутствующих был глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.





Слухи об отношениях артиста и общественницы появились еще весной 2024 года, задолго до его развода с Еленой Мартыновой, с которой прожил в браке около семи лет. Уже в марте 2025-го SHAMAN публично представил Екатерину как возлюбленную во время своего концерта в Москве.

Для Мизулиной внимание к частной жизни стало непривычным испытанием. Являясь частью известной политической семьи, она всегда старалась держаться в стороне от светской хроники, но из-за отношений с популярным она часто оказывается в центре внимания. Екатерина сопровождает избранника в поездках, связанных с культурными и гуманитарными инициативами.