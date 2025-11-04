Оливье Рустен покидает пост креативного директора Balmain

Дизайнер Оливье Рустен покидает пост креативного директора модного дома Balmain после 14 лет плодотворной работы. Об этом сообщает Vogue. Это решение завершает одну из самых ярких и продолжительных глав в истории современной индустрии стиля.

Рустен возглавил бренд в 2011 году. Тогда дизайнеру было всего 25 лет. Это назначение сделало его самым молодым руководителем крупного парижского модного дома со времен самого Ива Сен-Лорана. Кроме того, Оливье вошел в историю как первый темнокожий художник, занявший столь высокую позицию в наследии французской моды.

За время его руководства Balmain претерпел впечатляющую трансформацию. Некогда скромные показатели выросли в десятки раз, а сам бренд из элитного парижского ателье превратился в глобальный символ современной роскоши. Именно Рустену принадлежит заслуга создания знаменитой "Армии Balmain" – уникального сообщества знаменитостей, включающего таких икон стиля, как Рианна, Ким Кардашьян и Джиджи Хадид.

Несмотря на оглушительный успех, новое руководство дома во главе с Маттео Сгарбосса решило изменить творческое направление бренда для дальнейшего роста. Оливье Рустен выразил глубокую благодарность команде и руководству Balmain, назвав их своей семьей.