Закваска для хлеба без дрожжей: старый рецепт
Хлеб – святое блюдо, воспетое в легендах. Он всегда есть на столе в каждом доме. Чтобы испечь его самому, не покупать в магазине, надо знать старые бабушкины секреты. Для этого есть старый рецепт закваски для хлеба в домашних условиях без дрожжей. И не один рецепт, бабушки оставили нам в наследство разнообразные способы домашней выпечки хлеба.
Закваску следует приготовить один раз, затем использовать по назначению, и пополнять по мере расходования. По сути дела, это готовая масса сырого теста, она потихоньку дремлет в холодильнике, или уверенно поднимается в тепле, особенно когда ее грамотно подкармливают.
Закваска – это биологическая масса, составляют ее натуральные микроорганизмы – грибки, бактерии. Задача хозяйки – дать жизнь этим микроорганизмам, выращивать их в организованную симбиотическую массу.
Вся природа строится по законам симбиотных колоний, состоящих из микро- или макроорганизмов. Это сама земля, океаны, флора в кишечнике человека. Организмы, составляющие симбиоз, естественно, дополняют друг друга.
Из чего приготовить закваску
Для приготовления закваски нужны ржаная мука и вода в пропорции 2:3. Для контроля за точным выполнением рецепта обязательно нужны термометр, кухонные весы, кастрюля из стекла, деревянная лопатка.
Кастрюлю вполне может заменить 1,5-литровая банка. Готовится закваска 4 дня, на 5-й день можно выпекать хлеб.
Закваска готовится только из ржаной муки, так как она дает хлебу здоровье и силу, а саму закваску делает устойчивой, выдержанной. Микроорганизмы, живущие в ржаных зернах, успешно организуют необходимую закваске слаженную симбиотическую колонию.
Отлично оживляет симбиоз пророщенное зерно, которое после проращивания хозяйка высушивает в духовке, нагретой не более чем до 41 °C. Понятно, что промышленная мука не подойдет для рождения высококачественной закваски.
Молоть муку тоже надо самим, на домашней мельнике, в режиме самой мелкой фракции. Воду брать фильтрованную, кипяченную. Можно приобрести в аптеке дистиллированную и настоять ее на шунгите, кремне. Это даст симбиозу закваски дополнительные микроэлементы.
Способ приготовления:
- Муку молоть непосредственно в стеклянную кастрюлю, чтобы она не соприкасалась с металлическими предметами. Отмерить объем теплой воды 36-37°C. Налить воду в муку, перемешать деревянной лопаточкой до однородной консистенции. Кастрюля накрывается неплотно, чтобы поступал воздух. Укутать ее полотенцем от света. На кухне надо найти место, где температура будет не выше 24-26°C, и подальше от сквозняков. Здесь и будет жить закваска.
- В течение 4-х дней закваску надо кормить утром и вечером: подкормка состоит из смеси 40г муки с 60 г воды, их надо смешивать указанным способом, и добавлять в основную массу 2 раза. Каждый раз готовится свежая подкормка. К 5-му дню общий объем закваски составит 800 г. Так готовится закваска по старому рецепту, без дрожжей, для хлеба в домашних условиях.
Закваска – живая масса
Из полученных 800 г на выпечку первого хлеба надо взять 500 г закваски. Она обязательно должна быть аппетитной, ароматной. Остаток надо убрать в холодильник, на самую верхнюю полку, там закваска будет жить до следующей выпечки, то есть до следующего этапа подкормок.
Хранить ее надо в стеклянной посуде с неплотной крышкой, но так, чтобы масса не набиралась запахов их холодильника.
Хлеб дома печется часто, но бывают случаи, когда закваску надо оставить на неделю и больше. Тогда надо позаботиться, чтобы раз в неделю ее кто-то кормил, все-таки это живая колония микроорганизмов, и ей требуется кормление.
Важные компоненты живой закваски:
- бактерии, производящие молочную кислоту;
- полезные бактерии, создающие живой симбиоз;
- дикие дрожжи, но не купленные, а выросшие в симбиозе, и отвечающие за выработку углекислого газа, дающего тесту рост.
Закваски отличаются от зерна по местности, где оно выросло. Микроорганизмы у зерна зависят от воды и воздуха, которыми они напитаны. Одно точно: каждая закваска по старому рецепту для ржаного хлеба или пшеничного, выпеченных в домашних условиях без дрожжей – уникальный продукт со своими природными свойствами.
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А вы пробовали делать закваску для хлеба? 3
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Иван Сергеевич / 28.09.18 01:40Рекомендую всем своим пациентам переходить на домашнюю выпечку хлеба с самодельной закваской. Многим это понравилось, и они приобрели домашние хлебопечки и мукомолки.
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Наталья / 28.09.18 01:39С детства помню, что мама всегда пекла хлеб дома. Никогда не обращала внимания на этот процесс, пока не повзрослела. Тогда мама научила меня старинному рецепту приготовления закваски для хлеба, и сказала, что ее этому научила еще ее бабушка. Теперь и в моей семье хлеб пеку сама, с закваской по бабушкиному рецепту.
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Валерий / 28.09.18 01:39Приобрели домашнюю хлебопечку, выпечкой занимаюсь сам, так меня увлекло это дело. Но пользовался купленными дрожжами, пока однажды в Интернете случайно не нашел информацию о закваске. Дело это, конечно, хлопотное. Но работаю я дома, и всегда могу проследить процесс подкормки и правильного содержания закваски. Домашние сразу же отметили, что хлеб стал вкуснее. Теперь пользуюсь только старинным рецептом изготовления закваски, и уверен, что кормлю семью здоровым хлебом.