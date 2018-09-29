Пошаговые рецепты холодных закусок на Новый год 2019

Разнообразные горячие и холодные закуски входят в меню любого праздника. Рецепты с фото помогут приготовить настоящие деликатесы на Новый год 2019, и порадовать всю семью потрясающими угощениями. Чтобы задобрить символ года, придется постараться. Земляная Свинья предпочитает оригинальные и сытные блюда.

Рулет из лаваша с картофелем и колбасой

Закуски из лаваша становятся все более популярными. На готовку уходит немного времени, а лакомства получаются очень вкусными и аппетитными. В качестве начинки можно выбирать любые ингредиенты. В результате получится создать новое блюдо и разнообразить обычное меню.

Закуски из лаваша на новогоднем столе будут уместны. Они привлекут внимание как взрослых, так и детей. Заботливые хозяйки знают, как угодить приглашенным гостям. Они с радостью создают на собственной кухне настоящие шедевры.

Ингредиенты:

колбаса – 250 г;

сливочное масло – 30 г;

лук – 1 шт.;

картофель – 1 кг;

молоко – 250 г;

петрушка – пучок;

яйца – 2 шт.;

подсолнечное масло – 150 г;

соль – по вкусу;

лаваш – 2 шт.;

перец – по вкусу.

Приготовление:

Займемся приготовлением начинки. Для начала помоем картофель, нарежем его кубиками, поставим варить.

Колбасу натираем на терке.

Петрушку промываем, измельчаем.

Лук очищаем, измельчаем, обжариваем на сливочном масле.

Как только картофель сварится, делаем пюре, добавляем молоко, колбасу, лук, петрушку. Все перемешиваем.

Расстилаем лист лаваша на столе, выкладываем начинку, заворачиваем в рулет.

Разрезаем закуску на маленькие части, толщиной примерно 1,5 см.

В миску вбиваем яйца, заливаем молоко, перемешиваем.

В полученную смесь погружаем рулеты, обжариваем их на подсолнечном масле до образования золотой корочки.

Лакомство просушиваем бумажными салфетками, выкладываем на тарелку.

Даем блюду остыть, украшаем зеленью, подаем на стол.

Рулет из лаваша займет почетное место на празднике. Угощение привлекает внимание своими вкусовыми качествами и оригинальным оформлением. Каждый из приглашенных гостей захочет полакомиться блюдом.

Закуска «Новогодние мандарины»

Составляя меню на Новый год 2019, невозможно обойти стороной холодные закуски. Эффектное лакомство не затеряется на торжестве, оно вызовет интерес даже у маленьких гостей. На готовку уйдет немного времени, что особенно порадует занятых хозяек.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

плавленый сырок – 10 г;

чеснок – 3 зубчика;

майонез – 50 мл;

соль – щепотка;

лавровые листья – 8 шт.;

сыр – 150 г;

морковь – 4 шт.;

перец – по вкусу;

г воздика – для украшения.

Приготовление:

Перед готовкой плавленый сырок помещаем в морозильную камеру. Замороженный продукт будет проще натирать на терке. Морковь промываем, очищаем, натираем на терке. Слегка отжимаем, добавляем соль. Сыр и плавленый сырок измельчаем с помощью терки. Яйца отвариваем, очищаем, мелко нарезаем. Чеснок очищаем, пропускам через пресс. В одной миске перемешиваем сыр, яйца, майонез, чеснок. Добавляем соль и перец. Массу перемешиваем. Из полученной смеси формируем шарики, убираем в холодильник, 30 минут будет достаточно. Закуску обваливаем в моркови, украшаем с помощью гвоздики и лаврового листа. Убираем блюдо в морозильную камеру. Достаем лакомство из холодильника перед подачей на стол.

Угощение внешне напоминает мандарины. Привлекает внимание своим интересным видом и оригинальной подачей. Если хочется удивить всех гостей и приготовить что-нибудь особенное, закуска в виде цитрусовых станет прекрасным выбором.

Скумбрия с овощами

Скумбрия с овощами и яйцом станет отличным угощением для торжества. Она не оставит равнодушным даже настоящих гурманов. Рецепт с фото принесет массу удовольствия, готовка будет более интересной и занимательной. На приготовление блюда уйдет немного времени, а угощение разойдется за несколько минут.

Ингредиенты:

желатин – 10 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка;

маринованный огурец – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

скумбрия – 1 шт.;

черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Займемся разделкой рыбы. Делим ее на 2 части, убираем кости. Скумбрию солим, перчим, посыпаем желатином. Морковь отвариваем, очищаем, натираем на терке. Яйцо отвариваем, очищаем, нарезаем мелкими кружками. Маринованный огурец разрезаем на небольшие ломтики. На рыбе размещаем яйцо, огурец, морковь. Выкладываем скумбрию в пищевую пленку, завязываем ниткой. Ножом делаем в нескольких местах проколы. Варим рыбу в слегка подсоленной воде, на готовку уйдет не более получаса. По завершении отведенного времени ставим блюдо под гнет, оставляем до остывания. Убираем скумбрию в холодильник, чтобы застыл желатин. Извлекаем рыбу из холодильника, убираем пленку, нарезаем закуску на небольшие кусочки. Блюдо готово, подаем его к столу.

Скумбрия с овощами станет лучшим угощением на празднике. Любители рыбных деликатесов от лакомства не смогут отказаться.

Закуска «Кошачий взгляд»

Если хочется приготовить что-нибудь оригинальное, и при этом не тратить много времени, закуска «Кошачий глаз» станет прекрасным выбором. Готовится блюдо достаточно просто, даже неопытная хозяйка справится с поставленной задачей.

Ингредиенты:

маслины – 3 шт.;

яйца – 2 шт.;

сыр фета – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

з еленый болгарский перец – 2 шт.;

укроп – пучок.

Приготовление:

Выкладываем сыр в миску, разминаем его вилкой.

Укроп промываем, мелко нарезаем.

Чеснок очищаем, пропускаем через пресс.

К сыру добавляем зелень, чеснок. Массу хорошо перемешиваем.

Перец промываем, срезаем верхушку, удаляем внутренности. На дно выкладываем начинку, плотно прижимаем.

Отвариваем яйца, очищаем их.

Выкладываем яйца в перец, свободное пространство заполняем начинкой.

Убираем блюдо в морозильник на 20 минут.

По окончании отведенного времени извлекаем перец из холодильника, разрезаем на небольшие ломтики.

Маслины разрезаем на 4 части, украшаем закуску.

Угощение готово, можно подавать его на стол. Все домочадцы и приглашенные гости с радостью попробуют блюдо и выскажут хозяйке свои слова благодарности.

Фаршированные яйца

Выбирая для новогоднего стола вкусные, холодные закуски, невозможно обойти стороной фаршированные яйца. Блюдо смотрится интересно и необычно. Такое лакомство поможет разнообразить меню, придаст любому празднику частичку волшебства.

В качестве начинки можно использовать любимые ингредиенты, они удачно дополнят угощение. Внешний вид закуски вызывает особый интерес, попробовать ее захочет каждый приглашенный гость.

Ингредиенты:

сметана – 10 мл;

лимонный сок – 10 мл;

горчица – 10 г;

майонез – 20 мл;

авокадо – 1/2 шт.;

паприка – по вкусу;

зелень – пучок;

перепелиные яйца – 18 шт.;

соль – щепотка.

Приготовление:

Отвариваем яйца. Заливаем их холодной водой, даем полностью остыть. Очищаем яйца, разрезаем их пополам. Отделяем белки от желтков, желтки забрасываем в миску. Очищаем авокадо, добавляем мякоть к яйцам. В общую смесь вводим майонез, соль, лимонный сок, сметану, горчицу. Все размешиваем, разминаем вилкой до образования кашицы. Для удобства можно воспользоваться блендером. Берем кондитерский пакет, выкладываем в него начинку. Аккуратно выдавливаем полученную смесь в яичные белки. Сверху украшаем паприкой, измельченной зеленью.

Блюдо подаем к столу, угощаем всех приглашенных гостей. От такого лакомства отказаться невозможно.

Помидоры с чесноком

Холодные закуски на Новый год 2019 настолько разные, что выбрать из множества рецептов очень сложно. Все чаще появляются новые и оригинальные блюда, которые привлекают внимание многих хозяек. Пикантные помидоры приготовить несложно. На готовку уйдет всего полчаса.

Ингредиенты:

зелень – пучок;

чеснок – 4 зубчика;

перец – по вкусу;

соль – щепотка;

помидоры – 6 шт.;

сыр – 200 г;

майонез – 200 мл.

Приготовление:

Помидоры промываем, разрезаем, удаляем мякоть. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс. Сыр натираем на терке. В отдельной тарелке соединяем чеснок, сыр, мякоть томата. Добавляем соль, перец, майонез. Все перемешиваем. Выкладываем начинку в половинки помидора, посыпаем зеленью.

Блюдо станет украшением праздника. Оно сможет разнообразить новогоднее меню и порадовать всех присутствующих потрясающим деликатесом.

Холодные закуски должны быть не только вкусными, но и оригинальными. В первую очередь следует уделить внимание оформлению. Красивая подача блюда поможет угодить символу года. Немного фантазии и удастся удивить домочадцев и приглашенных гостей.