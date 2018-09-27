Горячие закуски на Новый 2019 год

Праздничное меню на Новый год 2019 должно быть разнообразным и оригинальным. По рецептам с фото можно с легкостью приготовить горячие закуски. Угощения могут быть совершенно разными. Приглашенные гости оценят старания хозяйки по достоинству.

Пикантная куриная грудка

Мясные деликатесы на праздничном столе привлекают к себе особое внимание. Они красиво оформлены, вызывают интерес даже у детей. Аромат блюд разносится по дому мгновенно, еще в процесс готовки становится ясно, что лакомство будет очень вкусным.

Куриную грудку можно готовить разными способами. У каждой хозяйки наверняка есть самый любимый рецепт, который поможет разнообразить повседневное меню и украсить праздничный стол.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г;

соевый соус – 30 мл;

перец душистый – 4 шт.;

вода – 700 мл;

сахар – 20 г;

мед – 50 г;

лавровый лист – 2 шт.;

специи – 20 г;

перец горошком – 8 шт.;

растительное масло – 40 мл;

соль – 20 г;

гвоздика – 2 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

горчица – 20 г.

Приготовление:

Приготовим маринад. Для этого берем глубокую тарелку, засыпаем в нее сахар, специи, соль.

К сухой смеси добавляем воду. Все тщательно перемешиваем.

Куриное филе выкладываем в маринад, прикрываем пленкой, убираем в холодильник на 12 часов.

Приступаем к приготовлению глазури. В отдельной миске соединяем мед, специи, соевый соус, растительное масло, горчицу.

Чеснок очищаем, измельчаем, забрасываем в глазурь.

Мясо промываем, просушиваем с помощью бумажного полотенца.

Выкладываем куриное филе в глазурь, прикрываем пленкой, убираем в холодильник на 1,5-2 часа.

Через указанное время достаем мясо из холодильника, скручиваем куски в рулет, обвязываем нитью.

Выкладываем мясо на противень, готовим в духовке при температуре 180 градусов. Через 40 минут проверяем готовность блюда. Для этого прокалываем вилкой мясо. Если появился прозрачный сок, то курица готова.

Как только мясо остынет, разрезаем его на порционные кусочки и подаем к столу.

Для украшения блюда можно использовать зелень и разноцветные овощи. Такая красочная закуска не затеряется даже на праздничном столе. Это отличный вариант для новогоднего меню. Все приглашенные гости обязательно попросят добавки.

Закуска в тарталетках

Что приготовить на Новый год 2019 – вопрос довольно актуальный. Это могут быть горячие закуски, салаты, выпечка. Рецептов очень много, каждый из них особенный. Казалось бы, как можно приготовить мясо, чтобы блюдо заиграло яркими красками.

Все очень просто. Главное – это подумать над оформлением лакомства. Почему бы не выложить закуску в тарталетки и не удивить угощением всех гостей.

Ингредиенты:

петрушка – пучок;

сливочное масло – 40 г;

соль – по вкусу;

мука – 50 г;

молоко – 100 мл;

белая спаржа – 150 г;

тарталетки – упаковка;

куриная грудка – 500 г;

перец – по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку промываем прохладной водой, отвариваем до готовности. Куриный бульон выливаем в стакан, 100 мл будет достаточно.

Спаржу варим в слегка подсоленной воде. Для этого отводим не более 5 минут.

Даем спарже остыть, разрезаем на небольшие кусочки.

Как только мясо остынет, его также измельчаем.

Сливочное масло выкладываем в кастрюлю, растапливаем на небольшом огне.

К маслу засыпаем муку. Все хорошо перемешиваем.

К мучной смеси добавляем молоко. Полученный соус разогреваем на небольшом огне, доводим до однородности.

В соус заливаем куриный бульон, слегка разогреваем. В результате получаем густую массу.

К соусу засыпаем спаржу, куриную грудку.

Полученную смесь выкладываем в тарталетки.

Петрушку промываем, измельчаем и используем для украшения блюда.

Перед подачей на стол лакомство разогреваем.

Тарталетки любят и взрослые, и дети. Начинка может быть какой угодно. Все зависит от личных предпочтений семьи. Закуска разойдется мгновенно, приглашенные гости выскажут хозяйке слова благодарности.

Праздничная запеканка

Научиться готовить простые, но вкусные блюда помогут рецепты с фото. Так процесс готовки станет гораздо проще, с поставленной задачей справится даже молодая хозяйка. Если есть желание сделать меню более разнообразным, можно приготовить запеканку. Для этого потребуется минимальный набор продуктов и немного свободного времени.

Ингредиенты:

зеленый лук – пучок;

сливки – 50 мл;

куриное филе – 500 г;

соль – щепотка;

сыр – 150 г;

бекон – 4 ломтика;

черный перец – по вкусу;

картофель – 3 шт.;

сливочное масло – 50 г.

Приготовление:

Картофель промываем прохладной водой, разрезаем на мелкие кубики.

Берем форму для выпекания, заливаем растопленное сливочное масло, засыпаем картофель.

Куриное филе разрезаем на кусочки, выкладываем на картофель.

Обжариваем бекон. Как только он остынет, разрезаем на мелкие куски. Бекон забрасываем в форму для выпекания.

Промываем перья лука, мелко нарезаем.

Измельчаем сыр с помощью терки.

Засыпаем лук ко всем остальным ингредиентам, сверху посыпаем сыром.

Заливаем в форму сливки, прикрываем фольгой, ставим в духовку на час. Готовим блюдо при температурном режиме 180 градусов.

По окончании отведенного времени достаем форму из духовки, убираем фольгу. Сверху блюдо посыпаем тертым сыром, ставим в духовку на 30 минут.

Перед подачей на стол запеканку посыпаем измельченной зеленью.

Осталось лишь лакомство разрезать на порционные кусочки, и можно пробовать на вкус. Такое блюдо станет настоящим украшением праздника. Его захотят попробовать как взрослые, так и дети.

Закуска с сыром и грибами

Рассматривая новые горячие закуски, стоит обратить внимание на интересный рецепт. Назвать его дешевым нельзя, но многие хозяйки готовят блюдо с удовольствием. Особенно если хочется разнообразить повседневное меню или сделать оригинальное лакомство к праздникам.

Вместо тарталеток будут использоваться грибные шляпки, в которые необходимо выложить начинку. Это настоящая новинка для торжественного мероприятия. Все гости оценят угощение по достоинству.

Ингредиенты:

растительное масло – 50 мл;

соль – щепотка;

лук – 1 шт.;

перец – по вкусу;

шампиньоны – 200 г;

куриное филе – 1 шт.;

сыр – 100 г;

кинза – по вкусу.

Приготовление:

Лук очищаем, разрезаем на небольшие кубики. Обжариваем на сковороде.

Грибы также очищаем, ножки срезаем. Их мелко нарезаем и отправляем к луку. Обжариваем ингредиенты на небольшом огне до готовности. Добавляем соль и перец.

Куриное филе разрезаем на кубики, засыпаем в сковороду. Мясо готовится довольно быстро, поэтому не придется много времени проводить у плиты.

Даем начинке остыть.

Тем временем промываем кинзу, измельчаем, засыпаем в общую массу. Все хорошо перемешиваем.

Берем шляпку шампиньона, фаршируем полученной начинкой.

Измельчаем сыр, посыпаем сверху на грибы.

Разогреваем духовку до температуры 200 градусов, готовим блюдо в течение 20 минут.

После того как пройдет отведенное время, извлекаем грибы из духовки, выкладываем на тарелку, собираем всю семью за одним столом.

Закуска вызывает интерес своим оригинальным оформлением. Кроме того, аромат блюда разносится по дому еще во время готовки. Все домочадцы будут с нетерпением ждать лакомство, чтобы попробовать его на вкус.

Жульен

Сделать жульен можно разными способами. Блюдо получается вкусным и аппетитным. Кроме того, оно очень полезное. Если дети захотят лакомство попробовать, хозяйки будут очень довольны.

Ингредиенты:

оливковое масло – 50 мл;

лук – 1 шт.;

куриное филе – 200 г;

сыр – 150 г;

сливки – 200 мл.

Приготовление:

Лук очищаем, разрезаем соломкой. Обжариваем на сковороде в течение 3 минут. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, отправляем к луку. Обжариваем все при постоянном помешивании, 8 минут будет достаточно. Заливаем сливки в сотейник, слегка их разогреваем. Измельчаем сыр на терке, засыпаем к сливкам, перемешиваем. Варим в течение минуты. Берем специальные формы для жульена, выкладываем мясную начинку, заливаем сливками, посыпаем сыром. Отправляем формы для выпекания в духовку на 8 минут. Готовим до образования золотистой корочки. По окончании отведенного времени извлекаем блюдо из духовки, подаем к столу.

Закуска станет настоящим украшением праздника, а чудесный аромат разнесется по всему дому мгновенно. Все гости обязательно попробуют лакомство.

Горячие закуски к Новому году должны быть не только вкусными, но и оригинальными. Особое внимание стоит уделить оформлению угощений. В таком случае они привлекут внимание гостей, а хозяйка услышит в свой адрес массу комплиментов и зарядится положительными эмоциями.