Как правильно перевозить холодильник

Любая покупка крупногабаритной бытовой техники связана с проблемой ее перевозки. Особенные требования в этом вопросе к холодильникам и морозилкам. Во всех инструкциях их рекомендуют везти только вертикально.

Такие указания производителей связаны с особенностями устройства охладительной системы. Удобнее всего заказать доставку приобретения на дом магазином в специально оборудованных и приспособленных для этой цели автомобилях. Но ведь иногда мы покупаем холодильники, бывшие в употреблении, иногда просто меняем место жительства или вывозим старый агрегат на дачу.

Делаем это чаще всего в личном авто, которое способно вместить технику только лежа. О том, можно ли так перевезти холодильник без ущерба, спросим у мастеров по ремонту бытовой техники.

В чем заключается проблема

При наклонном положении бытового рефрижератора существует риск попадания компрессорного масла в трубку хладагента, что способно спровоцировать закупорку последнего. В результате функции замораживания нарушаются. Еще одна опасность при неправильной транспортировке угрожает компрессору, вернее, его равновесному положению.

Тряска и качка при езде могут привести к расшатыванию и деформации пружин, которыми этот важный элемент крепится к раме установки.

Исходя из этих возможных опасностей, производители настаивают только на вертикальной перевозке и снимают свою ответственность по гарантии, если неисправности возникли при транспортировке другим способом.

Избежать проблем и доставить ценный груз в целости и сохранности все-таки можно и в горизонтальном виде, если соблюдать основные нехитрые правила.

Подготовка к перевозке

Новый прибор из магазина упакован соответствующим образом, на заводской таре указано каким боком можно, каким нельзя его класть. Здесь риск минимальный. Речь далее пойдет о том, как подготовить и можно ли перевезти лежа холодильник, который уже работал.

Выполняем такие действия:

Устройство отключаем от сети и освобождаем от всего содержимого: продуктов, посуды, полок и ячеек. Размораживаем и моем. Внутренние полки упаковываем отдельно от шкафа. Отлично, если сохранилась заводская упаковка, но это бывает крайне редко, поэтому двери тщательно зафиксируем обыкновенным скотчем. Нелишним будет также закрепить тем же скотчем компрессор, чтобы оградить его от шатания в дороге. Весь прибор заворачиваем пленкой во избежание царапин.

Правила транспортировки

Перевезти холодильник лежа можно только на боку, и то лишь на том, на котором нет выхода масляных компрессорных трубок.

Основные рекомендации по перевозке будут такими:

Место под прибор приготовим как можно мягче. Для этой цели подойдет любое старое одеяло, матрац, много тряпья. Внимательно осматриваем заднюю стенку холодильника и находим масляную трубку. Та сторона, на которой расположен этот элемент, должна быть сверху. Другим боком укладывать нельзя Категорически запрещено перевозить холодильные приборы, положив их на дверку или заднюю стенку. В самом кузове или багажнике автомобиля установку следует зафиксировать ремнями или веревками. Если вместе с холодильником перевозятся еще какие-то вещи, то хорошо бы вокруг расположить что-либо мягкое: подушки, пледы, узлы с одеждой. Выбираем путь следования и скорость автомобиля, при которой как можно меньше будет ощущаться тряска и резкие повороты.

По мнению специалистов, холодильники без проблем переносят перемещения, если время в положении лежа не превышает получаса.

Можно ли таким образом перевезти холодильник на более далекие расстояния, зависит и от его конструкции. Немаловажно правильно внести прибор в дом и подготовить к дальнейшей работе.

После перевозки

С такой же осторожностью следует отнестись к переноске прибора из автомобиля в дом. Здесь понадобится помощь крепких рук. Постарайтесь это сделать с минимальной тряской и с небольшим наклоном. На новом месте холодильник нельзя подключать к сети сразу же. Это правило относится ко всем транспортированным установкам, даже если они были доставлены вертикально и в заводской упаковке.

Минимальное время выдержки – 2 часа. Этот период нужен для того, чтобы масло, которое растеклось по трубкам, заняло свое обычное место.

Чем длиннее была дорога, тем дольше времени нужно на то, чтобы прибор «успокоился». При транспортировке в горизонтальном положении оставьте свою холодильную установку в покое на новом месте на сутки.

Подведем итоги

Идеально, следуя инструкции, холодильники перевозят в положении стоя. Горизонтальная перевозка установок возможна, если выполнены основные требования. Поломки при таком действии составляют по статистике не более 2%, и связаны они с неправильно выбранным положением и отсутствием должных креплений.

Вывод: перевозить лежа холодильники можно, но выполняя ряд нехитрых правил.