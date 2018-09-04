Как правильно перевозить холодильник
Любая покупка крупногабаритной бытовой техники связана с проблемой ее перевозки. Особенные требования в этом вопросе к холодильникам и морозилкам. Во всех инструкциях их рекомендуют везти только вертикально.
Такие указания производителей связаны с особенностями устройства охладительной системы. Удобнее всего заказать доставку приобретения на дом магазином в специально оборудованных и приспособленных для этой цели автомобилях. Но ведь иногда мы покупаем холодильники, бывшие в употреблении, иногда просто меняем место жительства или вывозим старый агрегат на дачу.
Делаем это чаще всего в личном авто, которое способно вместить технику только лежа. О том, можно ли так перевезти холодильник без ущерба, спросим у мастеров по ремонту бытовой техники.
В чем заключается проблема
При наклонном положении бытового рефрижератора существует риск попадания компрессорного масла в трубку хладагента, что способно спровоцировать закупорку последнего. В результате функции замораживания нарушаются. Еще одна опасность при неправильной транспортировке угрожает компрессору, вернее, его равновесному положению.
Тряска и качка при езде могут привести к расшатыванию и деформации пружин, которыми этот важный элемент крепится к раме установки.
Исходя из этих возможных опасностей, производители настаивают только на вертикальной перевозке и снимают свою ответственность по гарантии, если неисправности возникли при транспортировке другим способом.
Избежать проблем и доставить ценный груз в целости и сохранности все-таки можно и в горизонтальном виде, если соблюдать основные нехитрые правила.
Подготовка к перевозке
Новый прибор из магазина упакован соответствующим образом, на заводской таре указано каким боком можно, каким нельзя его класть. Здесь риск минимальный. Речь далее пойдет о том, как подготовить и можно ли перевезти лежа холодильник, который уже работал.
Выполняем такие действия:
- Устройство отключаем от сети и освобождаем от всего содержимого: продуктов, посуды, полок и ячеек.
- Размораживаем и моем.
- Внутренние полки упаковываем отдельно от шкафа.
- Отлично, если сохранилась заводская упаковка, но это бывает крайне редко, поэтому двери тщательно зафиксируем обыкновенным скотчем.
- Нелишним будет также закрепить тем же скотчем компрессор, чтобы оградить его от шатания в дороге.
- Весь прибор заворачиваем пленкой во избежание царапин.
Правила транспортировки
Перевезти холодильник лежа можно только на боку, и то лишь на том, на котором нет выхода масляных компрессорных трубок.
Основные рекомендации по перевозке будут такими:
- Место под прибор приготовим как можно мягче. Для этой цели подойдет любое старое одеяло, матрац, много тряпья.
- Внимательно осматриваем заднюю стенку холодильника и находим масляную трубку. Та сторона, на которой расположен этот элемент, должна быть сверху. Другим боком укладывать нельзя
- Категорически запрещено перевозить холодильные приборы, положив их на дверку или заднюю стенку.
- В самом кузове или багажнике автомобиля установку следует зафиксировать ремнями или веревками. Если вместе с холодильником перевозятся еще какие-то вещи, то хорошо бы вокруг расположить что-либо мягкое: подушки, пледы, узлы с одеждой.
- Выбираем путь следования и скорость автомобиля, при которой как можно меньше будет ощущаться тряска и резкие повороты.
По мнению специалистов, холодильники без проблем переносят перемещения, если время в положении лежа не превышает получаса.
Можно ли таким образом перевезти холодильник на более далекие расстояния, зависит и от его конструкции. Немаловажно правильно внести прибор в дом и подготовить к дальнейшей работе.
После перевозки
С такой же осторожностью следует отнестись к переноске прибора из автомобиля в дом. Здесь понадобится помощь крепких рук. Постарайтесь это сделать с минимальной тряской и с небольшим наклоном. На новом месте холодильник нельзя подключать к сети сразу же. Это правило относится ко всем транспортированным установкам, даже если они были доставлены вертикально и в заводской упаковке.
Минимальное время выдержки – 2 часа. Этот период нужен для того, чтобы масло, которое растеклось по трубкам, заняло свое обычное место.
Чем длиннее была дорога, тем дольше времени нужно на то, чтобы прибор «успокоился». При транспортировке в горизонтальном положении оставьте свою холодильную установку в покое на новом месте на сутки.
Подведем итоги
Идеально, следуя инструкции, холодильники перевозят в положении стоя. Горизонтальная перевозка установок возможна, если выполнены основные требования. Поломки при таком действии составляют по статистике не более 2%, и связаны они с неправильно выбранным положением и отсутствием должных креплений.
Вывод: перевозить лежа холодильники можно, но выполняя ряд нехитрых правил.
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А вы знали правила перевозки холодильника? 3
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Дмитрий / 04.09.18 16:22В основном проблемы в закупорке фреоном трубки, но если везти долго, то нельзя забывать о компрессоре – закрепляйте его тщательно.
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Борис / 04.09.18 16:21Не раз перевозил старые холодильники на дачи друзьям в багажнике авто. Все нормально обходилось – главное хорошо упаковать, чтобы он не шатался. Не включать часов 10-12.
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Юрий / 04.09.18 16:21Конструкции новых холодильников многим отличаются от старых моделей, которые часто еще встречаются в быту. Да и модели современные имеют свои нюансы. Поэтому рекомендую перед транспортировкой связаться с консультативным центром и узнать особенности именно своей марки.