Ешь хлеб и не толстей! 5 видов выпечки для похудения

«Хочешь похудеть? Откажись от хлеба!». Кто не слышал этот «проверенный» совет? А между тем, такие жертвы не оправданы. Можно есть хлеб и не толстеть!

Существуют даже специальные сорта, которые не то, что не способствуют набору лишних килограммов, но даже помогают похудеть! Как узнать их в магазине и можно ли приготовить «диетический» хлеб на своей кухне?

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Друг ты мне или не друг?

Хлеб — уникальный продукт, который присутствует во многих кухнях мира. Без него не обходится ни одна трапеза и на территории России. Мы знаем тысячи вариантов аппетитных бутербродов, добавляем хлеб в котлеты и готовим из него сухари, едим его с борщом и вприкуску к чаю. Именно поэтому среди диетологов хлеб снискал славу «запрещенного» продукта. Но исключить хлеб из ежедневного меню — плохая идея.

Тот, кто поступает таким образом лишает себя массы полезных веществ: макро- и микроэлементов, аминокислот, витаминов группы В и растительного белка.

Факт! Для фигуры опасен не сам хлеб, а его количество и состав! Большинство людей выбирают в магазине хлеб из белой муки высшего или первого сорта. Такие изделия являются источником быстроусвояемых углеводов.

Когда ты перекусываешь кусочком белого батона с тонким слоем масла или без него, при попадании пищи в организм наблюдается стремительный всплеск глюкозы в крови. Ты чувствуешь прилив сил и энергии, ощущаешь себя сытой. Но спустя всего полчаса «эйфория» уходит и ей на смену приходит апатия, потеря сил и довольно сильное чувство голода. Если ты снова отрезаешь батон и отказываешься от полноценного обеда, все начинается сначала.

В итоге, чем больше белого хлеба ты съедаешь, тем выше риск отложения лишних килограммов и тем сложнее тебе похудеть. Так всегда бывает, когда имеешь дело с выпечкой из белой муки. И совсем другое дело, если ты любишь цельнозерновой хлеб.

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Битва хлебов: белый Vs цельнозерновой

Ты знаешь, как получают муку высшего сорта? Жернова перетирают зерно в муку, отправляя в отходы все самое ценное.

Дело все в том, что большая часть полезных веществ содержится в оболочке зерна и его зародыше. А полученный продукт — мука, по своей сути является ничем иным как быстроусвояемым углеводом, а также источником крахмала. У нее отменное качество и превосходный вкус (в этом можно убедиться, попробовав аппетитную выпечку), но пользы здоровью она не несет. Скорее, напротив — дает пустые калории и способствует набору лишних килограммов.

Это интересно! Выпечку из белой муки можно есть каждый день и не поправляться! Норма для взрослого человека 3 ломтика хлеба в день, общим весом 90-100 г. При этом не стоит дополнять хлебом макароны, картофель, каши. А вот есть его с первыми блюдами — супами и борщами — можно и нужно.



Ну, а если вы любите бутерброды, готовьте их из полезных продуктов: листовой зелени и свежих овощей, сливочного масла, кусочков рыбы и мяса птицы, с сыром и брынзой. При этом учитывайте суточную калорийность питания.

Зерновой хлеб отличается от белого не только вкусом и содержанием полезных веществ, но и влиянием на здоровье. В составе хлеба из цельного зерна — клетчатка и грубые пищевые волокна. Те самые, которые пропагандируются многими диетологами и подаются неискушенному читателю как «метелки, избавляющие организм от всего лишнего».

На заметку! Ученые доказали, что любители цельнозерновых продуктов питания не предрасположены к ожирению, у них меньше риск познакомиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и выше шансы похудеть быстро и эффективно.

Цельнозерновой хлеб — это сложный углевод, а значит, он дает длительное чувство сытости, легко усваивается организмом и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

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Такой хлеб не только вкусный, но и полезный. Поэтому диетологи советуют его есть всем худеющим. Какие виды хлеба также полезны?

5 видов хлеба для похудения: найди свой

Ржаной хлеб

Этот вид хлеба — один из самых популярных в России. На Руси его выпекали из ржаной муки без дрожжей, на особой закваске. Сегодня же, тот хлеб, который продается в магазинах, мало отличается от белого кирпичика из муки высшего сорта. Последняя в нем частично заменена ржаной мукой.

Поэтому для похудения лучше искать «Хлеб ржаной бородинский», изготовленный по ГОСТу. На 80 г ржаной муки в нем приходится 15 г пшеничной муки 2-го сорта. В таком хлебе на 20% меньше калорий, чем в белом кирпичике, и в 4 раза больше клетчатки!

Интересно, что бородинский хлеб вкуснее не свежий, а тот, что постоит 1-2 дня. Такой хлеб хранится дольше любых других видов, поэтому его часто берут с собой в дорогу, походы.

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Как приготовить? Вначале займись закваской. Соедини 100 г ржаной муки и столько же воды, на выходе должна получиться масса, напоминающая тесто для блинов. Перелей ее в пол-литровую банку, и помести в теплое место на два дня. На поверхности будущей закваски появятся пузырьки, и она начнет «шуметь». Тогда добавь еще 100 граммов муки и столько же воды, и оставь еще на день. После этого закваска пригодна для выпечки, а хранить ее можно в холодильнике.

Приготовление теста: в закваску влей 50 мл топленого сливочного масла. Получившуюся смесь введи в 500 г ржаной муки, добавь щепотку соли и сахар по вкусу, замеси крутое тесто. Сформируй из него буханку хлеба и оставь ее на 3,5-4 часа. После того как хлеб подойдет, помести его в духовку и выпекай на протяжении полутора часов.

Хлеб с семенем льна

Невероятно вкусный и полезный хлеб! Семена льна славятся высоким содержанием клетчатки и незаменимыми жирными кислотами. В них множество полезных веществ, которые трудно найти в других видах хлеба: селен, калий, марганец. Продукция с семенем льна, если она, конечно, не изготовлена на основе муки высшего сорта, имеет низкий гликемический индекс. Это делает ее идеальной для похудения.

По свидетельствам ученых, хлеб с семенами льна в составе побуждает организм сжигать калории, преобразуя их в энергию, а не хранить в виде жирового депо.

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Как приготовить? Возьми 300 г пшеничной муки и 100 г муки грубого помола (продается в магазине), добавь 1 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара, а также 1,5 ст. л. натурального льняного масла. После этого в отдельной посуде раствори 1 ч. л. сухих дрожжей в 280 мл теплой воды и полученную смесь влей в муку. Дай тесту хорошенько подняться. После этого введи в него 80 граммов семени льна и еще раз пусть поднимается.

Из полученного теста сформируй буханку хлеба и выпекай в духовке. Если у тебя есть хлебопечка, все ингредиенты (в том числе, семена льна) можно соединить в ней и выпекать в режиме «диетический хлеб».

Овсяный хлеб

Этот вид хлеба станет желанным гостем на столе тех, кто страдает от целиакии. Он не содержит глютен и полезен для здоровья. Врачи его любят за способность снижать уровень «плохого» холестерина в организме.

У овсяного хлеба очень низкий гликемический индекс, поэтому он помогает контролировать аппетит. Худеющие признаются, что именно этот вид хлеба обеспечивает чувство сытости намного дольше, чем все другие виды. А приготовить его проще простого!

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Как приготовить? В небольшой емкости залей 70 граммов овсяных хлопьев, требующих варки, 350 мл крутого кипятка. Всыпь 1,5 ч. л. соли и 2 ч. л. сахара, после чего влей 1 ст. л. натурального оливкового масла. Все хорошо перемешай, накрой емкость крышкой и отставь остывать.

В чуть теплую массу введи 2 ч. л. сухих дрожжей и 300 граммов муки, перемешай. Должна получиться очень мягкая масса. На дно формы для выпечки постели специальную бумагу, смажь ее растительным маслом и руками, также смазанными маслом, переложи в нее тесто. Верхнюю часть теста смажь оливковым маслом и посыпь кунжутом. Накрой форму и оставь для подъема на час.

После того как хлеб поднимется, разогрей духовку до 180 градусов и помести в нее будущий хлеб. Выпекай 40-45 минут — до образования румяной корочки. Чтобы корочка оставалась такой же хрустящей, хлеб должен остыть в духовке.

Живой хлеб из пророщенной пшеницы

Хлебная продукция на основе натуральных заквасок и нерафинированной муки, включающая пророщенные зерна пшеницы, встречается, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Скорее это — прерогатива частных пекарен. И только немногие из них могут испечь действительно «живой» хлеб — при минимальной тепловой обработке, без дрожжей и ненужных пищевых добавок (ароматизаторов, усилителей вкуса, разрыхлителей).

Такой хлеб содержит массу питательных веществ — ценные аминокислоты, витамины А, D, Е и PP. Кроме того, он сохраняет все полезные свойства пророщенных зерен: белок, аминокислоты, ферменты и минералы. Во время переваривания такой хлебной продукции организм расходует больше энергии, что важно во время похудения.

Как приготовить? В гипермаркетах продается мука из пророщенной пшеницы. Но приготовить ее можно и в домашних условиях. Для этого: 250 г зерен пшеницы (купленные в отделе здорового питания, а не семенных магазинах, где они пересыпаны удобрениями) промой и замочи в холодной воде на 12 часов. После чего еще раз промой и снова замочи в воде еще на 12 часов — должны появиться ростки 1-2 мм (длиннее не надо, иначе хлеб получится липким с недопеченным мякишем). Полученную массу откинь на сито, позволив стечь воде, а затем перемели в мясорубке. Хранить ее можно в холодильнике, в том числе, в морозилке. Только перед приготовлением теста массу нужно подогреть до комнатной температуры.

Приготовь опару: 200 граммов размолотого зерна пшеницы соедини с 20 граммами закваски (см. рецепт ржаного хлеба, хотя закваска может быть на любой муке). И оставь на ночь при температуре 22 градуса и выше.

Утром следующего дня смешай до однородности опару, 200 г пророщенного размолотого зерна пшеницы, добавь 1 ч. л. соли и 50 г теплой воды. Полученное тесто оставь на 30 минут при комнатной температуре для брожения. После чего сформируй хлеб и поставь его в форму, оставь подниматься.

Как только тесто поднялось до краев формы и стало покрываться дырочками, смажь его поверхность водой и поставь в духовку на 50-55 минут. Готовый хлеб нужно также смазать водой и оставить до полного остывания. Готовую продукцию можно нарезать.

Лаваш из цельного зерна

Пресный белый хлеб в виде тонкой лепешки, распространенный у народов Кавказа, сегодня легко можно купить и в России. Это диетический сорт хлеба, который легко впишется в любую программу похудения. Но особенно хорошо себя зарекомендовал лаваш из цельного зерна.

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Поскольку он включает все достоинства цельнозернового хлеба, и при этом в нем в несколько раз меньше калорий! Диетологи даже советуют готовить бутерброды на основе лаваша.

На заметку! Лаваш из цельного зерна врачи рекомендуют употреблять пациентам, отслеживающим уровень глюкозы в крови. А также тем, кому нужно снизить уровень холестерина.

Как приготовить? Возьми 1,5 стакана цельнозерновой муки (или муки из пророщенного зерна, см. рецепт живого хлеба из пророщенной пшеницы), добавь половину чайной ложки соли и влей полстакана горячей воды (если она будет теплой или холодной, вкус получится другим!). Доведи массу до однородности и замеси тесто. Оно должно быть крутым и не липнуть к рукам. Если масса суховата, можно добавить еще немного воды.

Накрой тесто полотенцем и оставь на полчаса. Затем раздели его на небольшие шарики (их величина зависит от диаметра сковороды). Шарики раскатай в тонкие пластины, толщиной до 2 мм, и выпекай на сухой сковороде на средне-сильном огне в течение 20-30 секунд каждую сторону. Полученные лаваши сбрызни водой и накрой полотенцем, они приобретут характерную мягкость.

Приятного аппетита!