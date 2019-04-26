Полба - что это за крупа и как правильно готовить

Чем отличается полба от пшеницы, что это за крупа, как готовить и какими свойствами обладает этот продукт?

Что это за крупа?

Биологи уверяют, что родиной данной культуры являются земли Израиля, Вавилона и Средиземноморья. На вид зерно напоминает обычную пшеницу, но в плотной чешуе, практически неподдающееся термической обработке. В современном мире полбу называют далекой родственницей пшеницы. Произвести муку из этого продукта невозможно, поскольку она очень плотная.

В народе крупу называют «спельта, камут, двузернянка» и используют в основном для похлебок, в приготовлении блюда, косметологии, для лечебных отваров, в качестве украшений для дома и в изготовлении оберегов.

Полба имеет красно-рыжий окрас, как зрелый зерновой колос. Обладает зерновая культура необычными вкусовыми качествами, со сладковато-ореховым послевкусием, наверное, из-за этого крупа так нравится гурманам.

Особенностью культуры считается тот факт, что расти она может строго в экологически чистых зонах. Крупа способна накапливать в себя вредные канцерогены и другие вещества, поэтому в процессе выращивания, агрономы выступают против использования минеральных удобрений. Правильно выращенная полба имеет богатый состав, поэтому привлекательна в качестве изысканного блюда.

А вы знали? Благодаря тому, что полба не поддается скрещиванию с другими зерновыми культурами, она смогла сохранить богатый состав в первозданном виде. Как бы селекционеры не старались и не пытались вывести новый сорт крупы, все исследования не принесли положительных результатов. Именно из-за этого спельта очень полезна.

Состав и калорийность полбы

Ознакомившись подробнее с происхождением полбы и что это за крупа, многих интересует ее состав и как готовить, чтобы сохранить все полезные вещества. Итак, продукт состоит из витаминов, минералов, аминокислот и микроэлементов. Рассмотрим подробный состав полбы.

Для начала отметим, что все полезные вещества входят не только в оболочку крупы, но и в шелуху. Полба богата на растительный белок, энергетическая ценность на 100 грамм сухого продукта - 14 грам. белка. Благодаря этой особенности спельта пользуется огромной популярностью среди вегетарианцев и людей, употребляющих в пищу сырые продукты.

Благодаря тому, что спельта содержит полезные аминокислоты Омега 3 и Омега 6, ее рекомендуют употреблять женщинам для поддержания красоты волос, кожи и ногтей. Также это ценный и незаменимый продукт для беременных женщин и кормящих матерей.

Рассмотрим подробный состав на 100 граммов полбы:

витамины группы В -1,8мг;

витамин РР (никотиновая кислота) – 6,8 мг;

витамин - 0,7 мг;

витамин К -3,5 мг;

магний – 135 мг;

фосфор - 400 мг;

кальций - 385 мг;

железо – 4,4 мг;

натрий – 7 мг;

селен -11,5 мг;

цинк – 3,3 мг.

Кроме этого в состав полбы входят прочие вещества, такие как крахмал, жиры, углеводы, клетчатка и аргинин.

Ко всему прочему данный продукт низкокалорийный - на 100 граммов сухой полбы приходится 337 калорий.

Польза и вред полбы для организма

Клетчатка, содержащаяся в большом количестве, оказывает благотворительное действие на организм человека. Особенно польза полбы заключается в положительном действии на работу желудочно-кишечного тракта и эндокринную систему. Если регулярно употреблять в пищу спельту, то можно добиться отличных результатов.

Благодаря крупе нормализируется кровяное давление, снижается уровень сахара в крови, улучшается работа сердечно сосудистой и нервной системы, повышается уровень устойчивости к стрессовым ситуациям.

Непременная польза полбы заключается еще в том, что ее можно употреблять аллергикам, поскольку в ее составе нет глютена. Поэтому если вы не переносите данное вещество – следует узнать подробные рецепты с полбой. Ученые доказали, что эта крупа положительно воздействует на репродуктивную функцию человека, поэтому парам, которые хотят родить здорового малыша, рекомендуется ежедневно употреблять ее в пищу.

Кроме всего вышеперечисленного, полба оказывает благотворительное влияние на зрение, нервную систем, улучшает реакцию, координацию и память. Учитывая то, что спельта источник энергии, ее следует употреблять при серьезном физическом и умственном истощении.

Многие люди считают эту зерновую культуру даром природы и «черной икрой» среди злаковых продуктов. И не зря, она укрепляет иммунную систему и поддерживает работу всех систем организма.

Однако на сегодняшний день ученым известно не только о пользе полбы, но и о вреде. Заключается он в индивидуальной непереносимости продукта, дело в том, что в составе зерна большое количество клейковины, что может привести к вздутию и диарее.

К этому времени наблюдались случаи, когда человек употреблял в пищу крупу, несмотря на непереносимость, из-за чего у него развивалась целиакия. Это заболевание связанно с нарушением пищеварения, и, к сожалению, до сегодняшнего дня еще не придумали лекарства, которое могло бы помочь в лечении этого недуга.

Поэтому не нужно рисковать, лучше обезопасьте себя от употребления данного продукта, если вы входите в группу риска.

На заметку! Для людей, которые следят за своим весом и здоровьем, важно знать, что собой представляет полба и что это за крупа, как готовить ее, чтобы сохранить все полезные свойства. Дело в том, что данный злак содержит большое количество витамина В6, благодаря которому из организма выводятся токсины и шлаки. Кроме этого, готовая каша способствует выведению холестерина и является природным антиоксидантом. Хотите сохранить молодость – употребляйте больше полбы!

Как правильно готовить и сколько варить

Самое популярное блюдо из данного зерна – каша. Однако не все знают как готовить полбу в домашних условиях, чтобы сохранить все полезные вещества и получить вкусное питательное блюдо.

Итак, продукт можно приготовить на воде или молоке. Чтобы приготовить полбу вкусно следует добавлять орехи, сухофрукты, цукаты, мед, изюм, яблоки, апельсины. Любители сладкого могут добавить шоколад или сгущенное молоко.

Но из полбы можно сварить не только кашу, известно, что эта крупа отлично подходит для супов. Также полбу сочетают с рыбой, мясом, овощами, из нее готовят запеканки. В последнее время популярно использовать полбу в качестве основы фарша для голубцов. Спортсменам рекомендуют рецепты с полбой и фасолью и другими бобовыми культурами, поскольку эти продукты богаты на белок и способны насытить организм энергией.

Как готовить полбу на воде

Несмотря на то, что крупа варится очень быстро (достаточно 15-25 минут), результат получается отменным.

Для ее приготовления возьмите стакан сырой крупы и три стакана очищенной воды. Соль и сахар добавляйте по вкусу. Высыпьте полбу в кастрюлю и промойте ее под проточной водой. Варить нужно на протяжении 15-25 минут на маленьком огне, за это время вода должна полностью исчезнуть, а крупа полноценно разварится. В процессе приготовления обязательно помешивайте кашу, чтобы она не пригорела. Чтобы приготовить полбу вкусно, добавьте немного сливочного масла или меда.

Совет! Если во время варки вся вода испарилась, а крупа на ваш взгляд еще сырая, то добавьте еще полстакана воды. Готовить полбу нужно под крышкой, а солить лучше, когда выложите готовую кашу на тарелку. Подают блюдо с зеленью, орехами, сливочным маслом, сухими ягодами.

Сколько варить полбу по времени?

Время варки крупы в первую очередь зависит от выбранного метода приготовления, также от того, будет ли полба предварительно замочена. Время варки значительно уменьшается, если перед приготовлением замочить крупу на несколько часов. Итак, рассмотрим несколько способов варки крупы:

Как приготовить полбу в кастрюле и сколько варить? Варится каша на протяжении 25-30 минут. Крупу можно бросать как в холодную воду, так и после закипания. Если спельта ранее замачивалась, то время варки сокращается на 10 минут. Как готовить полбу в варочных пакетиках и сколько это займет времени? Готовить кашу таким методом просто, быстро и удобно. Пакеты следует положить в подсоленную воду и довести до кипения. Варить не более 20 минут, а после извлечь пакеты из кастрюли, дать остыть каше и стечь воде. Пакеты разрезать и выложить на тарелки кашу. Как и сколько готовить кашу в мультиварке? Это очень удобный метод приготовления крупы, благодаря чему можно сэкономить время и силы. Итак, промытую и очищенную от плохих зерен крупу помещают в чашу мультиварки, заливают холодной водой, солят и ставят в режим «рис» или «крупа». Готовят 20-30 минут.

Если вы хотите приготовить полбу вкусно важно угадать с соотношением жидкости и крупы. Любителям рассыпчатой каши стоит лить не более 2-2,5 стакана воды, а вот для более вязкой консистенции нужно 3-3,5 стакана воды.

Как выбрать крупу и где ее хранить

Важно понимать, что извлечь максимальную пользу полбы можно в случае использования свежего и качественного продукта.

Зерна должны иметь золотистый оттенок и одинаковый размер. Внимательно осмотрите упаковку, она должна быть герметично запаяна. Не лишним будет проверить полбу на наличие мусора, пыли, шелухи, испорченного зерна.

Не нужно выбирать крупу с возможностью быстрого приготовления, поскольку она уже подвергалась термической обработке, а это значит, что она потеряла часть полезных свойств. Обращайте внимание на сроки расфасовки и реализации продукта.

Тонкости хранения продукта

Еще несколько десятилетий назад полбу хранили в сухих и темных помещениях, предварительно расфасовав по мешкам. В наше время рекомендуют хранить крупу в специальных стеклянных банках в холодильнике. Чтобы польза полбы была максимальной и продукт не испортился, необходимо проследить за тем, чтобы посуда была герметично закрыта.

Срок хранения полбы – полгода, за этим следует проследить. Старая крупа теряет вкусовые качества и полезные свойства. Нельзя хранить спельту рядом с другими продуктами, иначе она напитает чужие запахи и будет непригодной к применению.

Рецепты с полбой

Итак, ознакомившись с тем, что представляет собой полба, что это за крупа, рассмотрим варианты того, как готовить этот ценный продукт. Несколько интересных и вкусных вариаций приготовления полбы.

Суп с зеленью быстрого приготовления

Для приготовления данного блюда вам потребуется:

морковь и лук по 2 шт.;

полба 150 граммов;

сливочное масло 20 грамм;

мясной бульон 2 литра;

два яйца;

сливки 70 мл;

зелень и укроп по пол пучка.

Способ приготовления:

Очистите овощи, промойте крупу и зелень. Все мелко накрошите, затем перемешайте с полбой и потушите в сливочном масле на протяжении 15 минут. Залейте все бульоном и варите на небольшом огне полтора часа. Яйца и сливки взбейте в отдельной емкости и влейте в суп за 5 минут до конца приготовления. Добавьте по вкусу специи и зелень.

Как готовить полбу с овощами

Ингредиенты:

крупа - 259 грамм;

морковь - 2 шт.;

кабачки - 2 шт.;

оливковое масло - 4 ст. ложки;

лук - 1 шт.;

зеленный горошек;

петрушка;

орегано.

Способ пригтоволения:

Вскипятите 2,5 стакана очищенной воды и подсолите ее. Положите туда чисту ю крупу и варите на небольшом огне 20 минут. Морковь и кабачки нарежьте средними кубиками. В небольшой кастрюле потушите до полуготовности овощи, горошек, лук, сваренную полбу, тщательно помешивая. Т омить на небольшом огне 10 минут.

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Рекомендуем ознакомится с рецептами, перед тем как готовить полбу, чтобы блюда получились полезными и вкусными. Современная кулинария насчитывает множество разнообразных рецептов с полбой, которые можно приготовить.

Кроме каш и супов, из крупы делают десерты. Кроме этого, рецепты с полбой пользуются популярностью в косметологии.

Как видите, крупа полба имеет богатые полезные свойства, а готовить ее проще простого. Зная, что это за крупа, вы теперь будете чаще использовать ее в своем рационе.