С чем пить кагор: идеи для уютного зимнего вечера

Кагор – это десертное крепленое красное вино с богатым бархатистым вкусом и выраженной сладостью. Его производят по особенной технологии с нагревом мезги и последующей спиртовкой, поэтому готовый напиток содержит около 16–16,5% алкоголя и до 160–190 г сахара на литр. В идеале настоящий кагор имеет насыщенный темно-рубиновый цвет, плотное тело и яркий "черносливово-шоколадный" букет. При этом эксперты отмечают, что у многих современных кагоров на рынке не хватает этих насыщенных "шоколадно-черносливных" оттенков и полноты тела.





Традиционные сочетания

На пасхальном столе кагор обычно подают вместе с куличом, творожными пасхами и другими сладостями, а также с сухофруктами, орехами и сырами. Его вкусовые качества отлично раскрываются рядом с фруктами и сладкими десертами: декантер рекомендует подавать кагор с тарелкой ягод или фруктов, сладкими пирожными, а также рядом с рыбными или мясными блюдами. Часто рядом с кагором ставят тарелки с черносливом и медовыми орехами (грецким, миндалем), а также сырную нарезку – от нежной брынзы или камамбера до выдержанного пармезана и конте.





Необычные гастрономические пары

Современные повара и сомелье не боятся экспериментировать. Например, кагор отлично подойдет к красному мясу (особенно к утке в вишневом или ягодном соусе), а также к нежным кремовым десертам и кексам с сухофруктами. Такие сочетания придают напитку пикантную сложность и выводят его за рамки исключительно десертного вина. Примечательно, что бархатистый вкус кагора интересно сочетается и с мороженым. Такой контраст (теплый пряный напиток и холодное ванильное мороженое) многие находят особенно уютным и ностальгическим.





В домашней кухне кагор также можно смело использовать как ингредиент. Например, в соус к гуляшу, томленому мясу или курице часто добавляют немного кагора – так блюдо приобретает нежный сладковато-ягодный фон и дополнительную глубину вкуса.

Зимний уют и кагор

Благодаря своей крепости и пряному букету кагор "по-домашнему" можно пить и теплым. В рецептах его используют как базу для глинтвейна: бутылку кагора нагревают со специями (корица, гвоздика, бадьян, цедра апельсина) и подают горячим. Такой ароматный глинтвейн на кагоре отлично сочетается с шоколадными десертами, пряниками и сырной тарелкой. Теплый напиток с нотками специй и цитруса усиливает ощущение уюта зимним вечером и создает бархатный коктейль для двоих.





Стоит отметить и практическое преимущество: бутылка с кагором долго сохраняет свои качества даже после открытия благодаря высокой крепости и содержанию сахара. Это значит, что его можно пить постепенно (например, по 100–150 мл за вечер), не беспокоясь, что вино испортится. Благодаря этому кагор уместен не только на масштабных праздниках, но и как небольшое сопровождение уютного вечера.