Что приготовить на Рождество 7 января: идеи для красивого и осмысленного стола

Рождество – праздник не про суету, а про паузу. Про дом, теплый свет, неспешный разговор и стол, за которым важно не количество блюд, а их смысл. При этом рождественская трапеза всегда особенная: она завершает пост и символически открывает новый период года. Именно поэтому меню на 7 января отличается от обычных застолий – в нем есть порядок, традиция и уважение к моменту.

По церковному уставу до первой звезды блюда остаются постными, а уже после – на столе появляется скоромная еда. Народная традиция сегодня более гибкая, но логика вечера все равно сохраняется: сначала спокойный, сдержанный ужин, затем более праздничные и сытные блюда.

Ниже – идеи и рецепты, которые легко вписываются в современный ритм, но при этом сохраняют дух Рождества.

Постный стол до первой звезды

Кутья – символ начала трапезы





Кутья открывает рождественский ужин и задает тон всему столу. Сегодня ее готовят не только из пшеницы – подойдут и более привычные крупы.

Ингредиенты:

Пшеница, булгур или рис – 200 г

Мед – 2–3 ст. л.

Изюм – 50 г

Курага – 50 г

Грецкие орехи – небольшая горсть

Мак (по желанию) – 1 ст. л.

Вода, щепоть соли

Приготовление:

Крупу отварить до мягкости, остудить до теплого состояния. Сухофрукты мелко нарезать, орехи крупно порубить. Смешать все ингредиенты с медом, добавить мак и щепоть соли. Кутья должна быть сочной, но не жидкой – при необходимости добавить немного воды от варки.

Вареники с картофелем и грибами



Сытное, домашнее блюдо, которое легко масштабируется на большую компанию.



Ингредиенты:

Мука – 400 г

Вода – 200 мл

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль

Картофель – 400 г

Шампиньоны – 250 г

Лук – 1 шт.

Приготовление:

Из муки, воды, масла и соли замесить плотное тесто, накрыть и оставить на 20 минут. Картофель отварить и размять. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить до золотистости и смешать с картофелем, посолить и поперчить. Сформировать вареники и варить 3–4 минуты после всплытия. Подавать с растительным маслом.

Голубцы с рисом и овощами





Классическое постное горячее, которое выглядит празднично даже без мяса.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 1 кочан

Рис – 150 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Растительное масло

Соль, перец

Приготовление:

Капустные листья ошпарить кипятком. Рис отварить до полуготовности. Лук и морковь обжарить, смешать с рисом, приправить. Завернуть начинку в листья, выложить в форму, залить водой с томатной пастой и тушить под крышкой около 40 минут.

После первой звезды: праздничные блюда

Запеченная курица с яблоками и сухофруктами





Простой и очень рождественский вариант горячего.

Ингредиенты:

Курица – 1,5–2 кг

Яблоки – 2–3 шт.

Курага или чернослив – 100 г

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец

Приготовление:

Курицу натереть солью, перцем и маслом. Яблоки нарезать дольками, смешать с сухофруктами и чесноком, начинить птицу. Запекать при 180 °C около 1,5 часов, периодически поливая соком.

Картофель в сливках с травами





Универсальный гарнир, который любят все.

Ингредиенты:

Картофель – 700 г

Сливки 20% – 250 мл

Чеснок – 2 зубчика

Тимьян или розмарин

Соль, перец

Приготовление:

Картофель нарезать тонкими ломтиками, выложить слоями в форму, добавить чеснок и травы. Залить сливками, накрыть фольгой и запекать 40 минут при 180 °C, затем снять фольгу и дать подрумяниться.

Рождественский пирог с сухофруктами





Не слишком сладкий, но по-настоящему праздничный финал.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 150 г

Сухофрукты – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Масло взбить с сахаром, добавить яйца, затем муку с разрыхлителем. Вмешать сухофрукты. Выпекать при 170 °C около 50 минут. Перед подачей полностью остудить.

Рождественский стол не обязан быть сложным или перегруженным. Важно, чтобы блюда были приготовлены спокойно, без спешки, и собирали людей за столом не ради формальности, а ради самого вечера. Именно это и делает Рождество по-настоящему теплым праздником.