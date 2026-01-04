Что приготовить на Рождество 7 января: идеи для красивого и осмысленного стола

 288

Рассказываем, что принято готовить на православное Рождество 7 января и как собрать современный рождественский стол с учетом традиций.

Рождество – праздник не про суету, а про паузу. Про дом, теплый свет, неспешный разговор и стол, за которым важно не количество блюд, а их смысл. При этом рождественская трапеза всегда особенная: она завершает пост и символически открывает новый период года. Именно поэтому меню на 7 января отличается от обычных застолий – в нем есть порядок, традиция и уважение к моменту.

По церковному уставу до первой звезды блюда остаются постными, а уже после – на столе появляется скоромная еда. Народная традиция сегодня более гибкая, но логика вечера все равно сохраняется: сначала спокойный, сдержанный ужин, затем более праздничные и сытные блюда.

Ниже – идеи и рецепты, которые легко вписываются в современный ритм, но при этом сохраняют дух Рождества.

Постный стол до первой звезды

Кутья – символ начала трапезы

Фото: YouTube / @vkusnuye.sekrety

Кутья открывает рождественский ужин и задает тон всему столу. Сегодня ее готовят не только из пшеницы – подойдут и более привычные крупы.

Ингредиенты:

  • Пшеница, булгур или рис – 200 г

  • Мед – 2–3 ст. л.

  • Изюм – 50 г

  • Курага – 50 г

  • Грецкие орехи – небольшая горсть

  • Мак (по желанию) – 1 ст. л.

  • Вода, щепоть соли

Приготовление:
Крупу отварить до мягкости, остудить до теплого состояния. Сухофрукты мелко нарезать, орехи крупно порубить. Смешать все ингредиенты с медом, добавить мак и щепоть соли. Кутья должна быть сочной, но не жидкой – при необходимости добавить немного воды от варки.

Вареники с картофелем и грибами

Фото: pexels.com
Сытное, домашнее блюдо, которое легко масштабируется на большую компанию.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г

  • Вода – 200 мл

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Соль

  • Картофель – 400 г

  • Шампиньоны – 250 г

  • Лук – 1 шт.

Приготовление:
Из муки, воды, масла и соли замесить плотное тесто, накрыть и оставить на 20 минут. Картофель отварить и размять. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить до золотистости и смешать с картофелем, посолить и поперчить. Сформировать вареники и варить 3–4 минуты после всплытия. Подавать с растительным маслом.

Голубцы с рисом и овощами

Фото: unsplash.com

Классическое постное горячее, которое выглядит празднично даже без мяса.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 1 кочан

  • Рис – 150 г

  • Морковь – 1 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Томатная паста – 2 ст. л.

  • Растительное масло

  • Соль, перец

Приготовление:
Капустные листья ошпарить кипятком. Рис отварить до полуготовности. Лук и морковь обжарить, смешать с рисом, приправить. Завернуть начинку в листья, выложить в форму, залить водой с томатной пастой и тушить под крышкой около 40 минут.

После первой звезды: праздничные блюда

Запеченная курица с яблоками и сухофруктами

Фото: freepik.com

Простой и очень рождественский вариант горячего.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5–2 кг

  • Яблоки – 2–3 шт.

  • Курага или чернослив – 100 г

  • Чеснок – 3 зубчика

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Соль, перец

Приготовление:
Курицу натереть солью, перцем и маслом. Яблоки нарезать дольками, смешать с сухофруктами и чесноком, начинить птицу. Запекать при 180 °C около 1,5 часов, периодически поливая соком.

Картофель в сливках с травами

Фото: freepik.com

Универсальный гарнир, который любят все.

Ингредиенты:

  • Картофель – 700 г

  • Сливки 20% – 250 мл

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Тимьян или розмарин

  • Соль, перец

Приготовление:
Картофель нарезать тонкими ломтиками, выложить слоями в форму, добавить чеснок и травы. Залить сливками, накрыть фольгой и запекать 40 минут при 180 °C, затем снять фольгу и дать подрумяниться.

Рождественский пирог с сухофруктами

Фото: freepik.com

Не слишком сладкий, но по-настоящему праздничный финал.

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Сахар – 120 г

  • Сливочное масло – 150 г

  • Сухофрукты – 200 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:
Масло взбить с сахаром, добавить яйца, затем муку с разрыхлителем. Вмешать сухофрукты. Выпекать при 170 °C около 50 минут. Перед подачей полностью остудить.

Рождественский стол не обязан быть сложным или перегруженным. Важно, чтобы блюда были приготовлены спокойно, без спешки, и собирали людей за столом не ради формальности, а ради самого вечера. Именно это и делает Рождество по-настоящему теплым праздником.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.