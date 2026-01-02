В центре Москвы открылся обновленный гастро-паб DELULU BAR

В центре Москвы открылся обновлённый гастро-паб DELULU BAR. Заведение, работающее на пересечении Рождественки и Кузнецкого Моста с 2018 года, прошло масштабную реконструкцию и в 2025 году перезапустилось в новом формате и с новым названием.



После обновления пространство получило современный интерьер с элементами лофта и эклектики: светлая отделка, неоновые акценты и люстра, созданная по индивидуальному проекту, формируют атмосферу уюта и визуальной легкости, отмечают создатели пространства. Общая вместимость бара составляет порядка 100 гостей.







Кухня DELULU BAR строится на сочетании европейских и азиатских направлений. В меню – как основные блюда, так и сезонные позиции, которые регулярно обновляются. Отдельное внимание уделено бизнес-ланчам: дневное меню меняется и рассчитано на тех, кто проводит время в центре города в рабочие часы. Барная карта, включает авторские коктейли и широкий выбор пива.





Создатели проекта описывают концепцию DELULU как пространство, где можно "выпасть из реальности": днем – провести время в спокойной обстановке под ненавязчивую музыку, вечером – переключиться на более динамичный формат. Обновленный гастро-паб уже открыт для гостей и продолжает работать в привычной для горожан локации, но с новым визуальным и гастрономическим акцентом.