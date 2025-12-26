Остатки праздника: 7 гениальных идей, что можно сделать с недопитым вином

Утро первого января, на кухне царство хаоса, а среди всего этого великолепия скромно стоят полбутылки белого, треть красного и какое-то игристое, которое уже выдохлось. Рука так и тянется отнести это все в раковину. Но лучше проявить креативность и бережливость. Ниже – проверенные лайфхаки, что делать с недопитым вином.





1. Заморозь это немедленно!

Да-да, вино можно заморозить! И это самый простой способ его сохранить. Просто перелей остатки в формочку для льда или в пакет для заморозки. Такие винные кубики – просто палочка-выручалочка на кухне!

Красное – идеально для тушения мяса, приготовления соусов (например, для пасты болоньезе) или рагу.

Белое – добавит пикантности в сливочные соусы к курице или ризотто.

Игристое – классная штука для коктейлей! Кидаешь пару кубиков в бокал с соком – и готов освежающий аперитив.

2. Свари глинтвейн... в кастрюле

Если вино уже не очень свежее, но еще не превратилось в уксус, ему прямая дорога в глинтвейн! Особенно это касается недопитого красного вина.

Рецепт-минимум Просто нагрейте вино (не кипятите!), добавьте пару долек апельсина, пару ложек меда, щепотку корицы и пару гвоздичек. Пьете горячим – и прощай, зимняя хандра!





3. Станьте волшебницей соусов

Недопитое вино – секретный ингредиент многих ресторанных соусов.

Красное – можно выпарить в сковороде после жарки стейка или курицы, добавь немного бульона и сливочного масла. Получится насыщенный, благородный соус.

Белое - отлично подходит для легких соусов к рыбе, морепродуктам или пасте. Просто влейте его в сковороду с луком-шалот и дайте немного выпариться.

4. Дайте игристому вторую жизнь

С недопитым игристым история отдельная. Если оно уже не шипит, не беда!

Коктейль "Кир Рояль" . Смешайте в бокале игристое со смородиновым ликером. Получается элегантный и вкусный напиток.

Домашний лимонад. Добавьте к игристому свежевыжатый апельсиновый сок, немного лимонного и несколько ягод. Вы наверняка будете в восторге!

5. Заряди маринады

Вино – отличный маринад! Оно размягчает мясо и придает ему тонкий аромат.

Для красного мяса (свинина, говядина) используй красное вино с чесноком и травами.

Для птицы или рыбы идеально подойдет белое вино с лимонным соком и розмарином.





6. Станьте красоткой с помощью вина!

Да, вино можно использовать не только внутрь!

Ополаскиватель для волос Разбавьте красное вино водой (1:1) и используйте после мытья, чтобы придать темным волосам красивый блеск и оттенок. (Светловолосым лучше не рисковать!). Тоник для лица Разбавьте розовое или белое вино минералкой (1:2) и протирайте лицо. Виноградные антиоксиданты помогут освежить кожу. Обязательно сделайте тест на аллергию!

7. И наконец... сделай свой уксус!

Совсем отчаянные могут попробовать превратить недопитое вино в домашний уксус. Но это проще, чем кажется! Перелейте вино в банку, добавьте немного готового винного уксуса (как закваску) и накройте марлей. Оставьте в темном месте на 2-4 недели, изредка помешивая. Через время у вас будет уникальный, ароматный уксус для салатов.

Ну что, вдохновились? Как видите, недопитому вину всегда можно найти достойное применение.