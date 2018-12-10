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Готовим вкусные горячие закуски на Новый год 2019

  • Категория:
    закуски
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • кальмары
  • мука
  • орегано
  • майоран
  • паприка
  • чеснок
  • черный перец
  • перец чили
  • соль
  • майонез
  • лайм
  • петрушка
  • специи
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Подготовка к Новому году – это испытание для молодых хозяек, а для опытных – отличный повод проявить свое кулинарное мастерство. Составление праздничного меню – дело не из легких, ведь всем нужно угодить: и близким, и гостям и даже Желтой Свинье, как символу наступающего года. Горячие закуски на Новый год 2019 являются главным украшением праздничного стола. Поэтому стоит выбирать такие простые рецепты (с фото), которые будут разжигать аппетит и создавать праздничное настроение.

Жареные кальмары – вкусная новогодняя закуска

Горячие закуски – это не только мясные блюда, но и морепродукты, которые сегодня пользуются особым спросом. Поэтому на Новый год 2019 можно приготовить такую оригинальную горячую закуску, как жареные кальмары с пикантным соусом.

Ингредиенты:

  • 3-4 тушки кальмаров;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. ложка орегано;
  • 1 ч. ложка майорана;
  • 1 ч. ложка паприки;
  • 1 ч. ложка сушеного чеснока;
  • 0,5 ч. ложки белого перца;
  • ¼ ч. ложки хлопьев перца чили;
  • соль по вкусу.

Для соуса:

  • 120 мл майонеза (лучше домашнего);
  • 2 ст. ложки сока лайма;
  • половинка стручка чили;
  • 3 дольки чеснока;
  • 1,5 ст. ложки петрушки;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • В муку высыпаем все сушеные специи, белый перец и соль, перемешиваем.

  • Тушки кальмаров очищаем, разрезаем пластом и с внутренней стороны делаем надсечки в одну и другую сторону, стараемся полностью не разрезать кальмар.

  • Щупальца просто очищаем и промываем.

  • Для соуса в ступку кладем дольки пряного овоща, нарезанный колечками перец чили, подсыпаем соль и хорошо ингредиенты перетираем.

  • Полученную смесь отправляем в майонез вместе с соком лайма, черным перцем и мелкоизмельченной петрушкой, тщательно все размешиваем и даем соусу настояться.

  • В глубокой сковороде разогреваем большое количество масла. Берем тушки кальмаров и щупальца, панируем в пряной муке и обжариваем во фритюре в течение двух минут.

  • Обжаренный морепродукт выкладываем на тарелку с салфеткой, а затем нарезаем кусочками, кладем на сервировочное блюдо, присыпаем рубленой зеленью, перцем чили и подаем горячими вместе с соусом.

Картофельные “Гнезда” с начинкой

Сегодня есть множество рецептов вкусных закусок, из них можно выбрать самые простые, но очень вкусные блюда для новогоднего стола.

Ингредиенты:

  • 5-6 клубней картофеля;
  • 150 г отварной курицы;
  • 200 г грибов;
  • луковица;
  • 1 куриное яйцо;
  • сливки (11%);
  • по вкусу: перец, соль, зелень.

Приготовление:

  • Клубни картофеля нарезаем большими брусочками и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

  • Измельчаем грибы и лук, обжариваем на масле с добавлением перца и соли.
  • Отварную грудку птицы нарезаем кубиками, высыпаем к обжаренным с луком грибам, добавляем большую часть сыра, специи, вливаем немного сливок, чтобы начинка не получилась сухой и перемешиваем.

  • В готовый картофель вбиваем яйцо, засыпаем оставшийся сырный продукт, соль, перец, вливаем немного сливок, измельчаем ингредиенты блендером или используем обычную толкушку.

  • Полученную картофельную массу перекладываем в кондитерский мешок с красивой насадкой и на противень с пергаментом высаживаем пюре, делаем гнезда с бортиками.
  • В серединку каждого гнезда выкладываем начинку и выпекаем закуску до румяности при температуре 180°С.

Горячая закуска из фарша

Горячие закуски из фарша – это возможность на Новый год 2019 удивить всех присутствующих столом оригинальным блюдом. Рецепты (с фото) все простые, не требуют особого мастерства и навыков, разве что немного фантазии.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша;
  • луковица;
  • 150 г бекона;
  • 150 мл молока;
  • 100 г батона;
  • 50 г маслин:
  • 50 г сыра;
  • масло, соль, перец.

Приготовление:

  1. Первым шагом подготовим начинку, для этого на масле пассеруем до мягкости мелко покрошенный лук. Затем к обжаренному овощу добавляем нарезанные маслины и кубики сыра.
  2. Кусочки хлеба замачиваем в воде, затем смешиваем с говяжьим фаршем, также добавив соль, перец и любые специи по вкусу.
  3. Делим фарш на 8 частей, каждую катаем в шарик и придавливаем рукой так, чтобы получилась лепешку. В центр выкладываем начинку и формируем зразы.
  4. Каждую мясную заготовку обматываем беконом, края фиксируем зубочистками и выкладываем в форму.
  5. Готовим закуску в духовке в течение 30 минут (температура 200°С). Перед подачей не забываем убрать зубочистки.

Жульен в тарталетках

Традиционно, французский жульен готовят в специальных кокотницах, но есть интересные праздничные рецепты блюд (с фото) в тарталетках. Такой вариант закуски особенно понравится всем поклонникам вегетарианской кухни.

Ингредиенты:

  • 12 шампиньонов;
  • большая луковица;
  • 200 г муки;
  • 250 г копченого тофу;
  • 2 дольки чеснока;
  • 50 мл воды;
  • 100 мл растительного масла;
  • соль.

  • А вы любите готовить горячие закуски?
 

Для соуса:

  • 100 г муки;
  • 50 мл растительного масла;
  • 150 мл растительного молока (кокосового, миндального)

Приготовление:

  1. В миску просеиваем муку, подсыпаем соль, вливаем масло и воду, тщательно размешиваем все венчиком, а затем вымешиваем тесто руками.
  2. Основу для тарталеток раскатываем в тонкий пласт, чашкой выдавливаем заготовки и кладем в маленькие формочки, обязательно делаем бортики и проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось.
  3. Запекаем тарталетки в течение 15 минут (температура 200°С).
  4. Лук и чеснок измельчаем, пассеруем на масле.
  5. Шампиньоны шинкуем пластинами и отправляем в сковороду к овощам, обжариваем до полной готовности.
  6. Копченый тофу нарезаем кубиками и засыпаем к остальным ингредиентам, перемешиваем, обжариваем еще 10 минут и выключаем огонь.
  7. Для соуса в глубокую сковороду засыпаем муку, пережариваем ее до золотистости.
  8. Вливаем масло и через пару минут вводим растительное молоко, тщательно все размешиваем, чтобы не было комочков. В конце приправляем заливку перцем, солью и тертым мускатом.
  9. Переливаем соус в начинку, перемешиваем и полученной массой наполняем тарталетки, ставим на противень и запекаем 7-10 минут (температура 200°С). 

Рулетики из лаваша с курицей и сыром

Горячие закуски из лаваша – это простые рецепты (с фото) вкусных блюд, которые можно приготовить на Новый год 2019 за считанные минуты. Для начинки можно использовать самые разные ингредиенты, этот вариант предусматривает курицу и сыр.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе;
  • 200 г сыра;
  • 3 лаваша;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 2 ст. ложки майонеза;
  • соль и перец по вкусу;
  • укроп, петрушка;
  • масло для обжарки.

Приготовление:

  1. Грудку птицы отвариваем до готовности, измельчаем мясо на мясорубке или с помощью блендера.
  2. Затем к перекрученной грудке добавляем мелкорубленый укроп, сметану, майонез, подсыпаем перец и измельченный на мелкой терке сыр, перемешиваем.
  3. Первый лист лаваша промазываем полученной начинкой, накрываем вторым листом, также на него наносим куриную массу, прикрываем третьим лавашем и после нанесения на него оставшейся начинки сворачиваем рулетом.
  4. Рулет нарезаем на порционные кусочки и обжариваем с двух сторон до золотистости.
  5. Готовую закуску выкладываем на блюдо и украшаем листочками петрушки.

Луковые кольца с сыром и сливочным соусом

На Новый год можно приготовить такую оригинальную и аппетитную закуску, как луковые кольца. Готовиться такая закуска быстро и просто, подается со сливочно-сырным соусом.

Ингредиенты:

  • 3 луковицы;
  • 120 г сыра “Моцарелла”;
  • 3 куриных яйца;
  • 200 г муки;
  • 200 г панировочных сухарей;
  • масло для фритюра.

Для соуса:

  • 200 мл сливок (20%);
  • 50 г сыра “Моцарелла”;
  • 50 г сыра “Пармезан”;
  • 30 г сливочного масла;
  • 100 г лука;
  • мускат, паприка.

Приготовление:

  • Луковицы нарезаем толстыми кольцами. Каждое кольцо разбираем на сегменты.

  • Моцареллу режем тонкими полосками по ширине луковых колец.
  • Формируем будущую закуску. Для этого в колечко лука кладем полоски сыра и подбираем второе кольцо лука, чтобы оно плотно держала сыр. Аналогичным образом собираем все луково-сырные колечки и отправляем их в морозилку на час, чтобы в процессе обжарки кольца не распались.

  • Для соуса мелко крошим лук и тушим его на сливочном масле до мягкости и прозрачности.
  • Ставим сотейник на огонь, вливаем сливки, доводим до кипения, засыпаем лук, тертый пармезан и моцареллу. Подсыпаем перец, немного муската и паприку. Как только соус станет однородным, убираем его с плиты.

  • Достаем из морозилки луковые кольца с сыром, каждую заготовку обваливаем в муке, затем опускаем в яйцо, обратно в муку, снова в яйцо и панируем в сухарях.

  • Жарим кольца во фритюре до золотистого цвета. Готовую закуску выкладываем на блюдо и подаем к новогоднему столу вместе с соусом.

Горячая закуска “Лапти”

При желании приготовить на Новый год что-нибудь необычное, но не дорогое, стоит обратить внимание на такую горячую закуску, как "Лапти". Все что здесь требуется, так это сделать лапти из картофеля и нафаршировать их любой начинкой.

Ингредиенты:

  • 4 клубня картофеля;
  • 30 г полутвердого сыра;
  • 50 г ветчины;
  • пучок зелени (ассорти);
  • долька чеснока;
  • приправы для картофеля;
  • масло.

Приготовление:

  1. Картофель очищаем и придаем клубняv форму лаптей с помощью острого ножа и ложки. Обязательно ножом наносим рисунок в виде сеточки.
  2. Каждый лапоть из картофеля смазываем маслом, присыпаем любыми приправами для картофельных блюд, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности при средних температурах.
  3. Для начинки маленькими кубиками нарезаем ветчину, измельчаем на терке сыр, пропускаем через пресс чесок и мелко рубим зелень, все ингредиенты перемешиваем.
  4. Запеченный картофель освобождаем от фольги, наполняем начинкой и ставим в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился.
  5. Готовую закуску выкладываем на блюдо, украшаем зеленью и овощами, подаем к столу.

Курочка в вине для новогоднего стола

Из куриного мяса можно приготовить самые вкусные и оригинальные закуски. Блюдо получается изысканным и необычным на вкус.

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе;
  • 0,5 стакана красного вина (полусладкое);
  • 0,5 стакана соевого соуса;
  • 0,5 ч. ложки перца чили;
  • 0,5 ч. ложки молотого черного перца;
  • 3-4 дольки чеснока;
  • соль;
  • масло для обжарки.

Приготовление:

  • Филе птицы нарезаем полосками шириной в 1,5 см. Складываем мясо в миску.

  • Мелко крошим дольки пряного овоща, высыпаем к курице. Подсыпаем немного перца, вливаем вино и сою, перемешиваем и маринуем мясо в прохладном месте в течение трех часов.

  • После каждую полоску панируем в муке и нанизываем на шпажки зигзагами.

  • Обжариваем закуску на масле до румяности, выкладываем на блюдо и подаем с овощами и зеленью.

Фаршированные шампиньоны - простая, сытная, горячая закуска

Для приготовления горячих закусок необязательно использовать мясо, ведь из грибов и овощей можно подать на новогодний стол простую, но очень вкусную и сытную закуску.

Ингредиенты:

  • 7 крупных шампиньонов;
  • луковица;
  • 100 мл резанных (консервированных) томатов;
  • 100 мл белого вина (сухого);
  • 100 г сыра;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень петрушки;
  • масло сливочное и растительное.

Приготовление:

  1. У грибов удаляем ножки и делаем оборочки. В каждую шляпку кладем по кусочку сливочного масла.
  2. На растительном масле пассеруем мелко нашинкованный лук до мягкости, затем засыпаем мелко покрошенные ножки грибов, жарим до золотистости.
  3. После добавляем резанные консервированные томаты и вливаем вино, солим, перчим, добавляем мелко порезанную петрушку и тушим 5-10 минут до испарения всей жидкости.
  4. В полученную массу подсыпаем немного тертого сыра, перемешиваем и полученной начинкой фаршируем шляпки шампиньонов.
  5. Кладем начиненные грибы в форму, присыпаем сыром и ставим закуску в духовку на 20 минут (температура 180°С).

Горячая закуска из баклажанов с мидиями

Горячие закуски – это время, когда можно удивить гостей на Новый год 2019 оригинальными и необычными на вкус блюдами. Проявив немного фантазии даже самые простые рецепты (с фото) закусок можно подать, как настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • баночка мидий (консервированных);
  • долька чеснока;
  • 3 ст. ложки майонеза;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 томата;
  • зелень петрушки и укропа;
  • 30 мл растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезаем тонкими длинными пластинами. Чтобы закуска не горчила, овощи нужно посолить и оставить на 15 минут.
  2. После баклажаны смазываем маслом, запекаем или обжариваем на масле до мягкости.
  3. В миску высыпаем измельченный на мелкой терке сыр, выдавливаем чеснок, добавляем майонез и тщательно все размешиваем.
  4. Томаты нарезаем дольками, мидии достаем из банки и кладем на тарелку.
  5. Испеченные пластины баклажаны промазываем соусом, на край кладем дольку томата и мидию, сворачиваем рулетиками, кладем на блюдо, украшаем и сразу подаем к столу.

Горячая закуска из рыбы с рисом

Рыбные деликатесы являются неотъемлемой частью любого праздничного стола. Рыбу используют для приготовления бутербродов, канапе и для других оригинальных закусок.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана бурого риса;
  • 150 г грибов (вешенки);
  • 50 г голландского сыра;
  • 300 г филе рыбы (толстолобика);
  • 1 ст. ложка сметаны;

Приготовление:

  1. Зерна бурого риса отвариваем до готовности в течение 30-40 минут.
  2. Мелкими кубиками режем грибы и лук, пережариваем ингредиенты на масле до готовности, приправив солью.
  3. На тонкие полоски нарезаем рыбное филе, присыпаем солью, перцем.
  4. В готовый рис выкладываем обжаренные грибы с луком и сметану, перемешиваем.
  5. Берем небольшие формочки, выкладываем рыбные полоски так, чтобы получились бортики, на дно формочек также можно положить кусочки рыбы.
  6. Середину заполняем начинкой , присыпаем тертым сыром и запекаем рыбную закуску в течение 20-25 минут (температура 180°С).

Кростини с баклажаном, креветками и чесноком

В последнее время для приготовления холодных и горячих закусок часто используют баклажаны. С таким овощем блюда всегда получаются вкусными и оригинальными на внешний вид.

Ингредиенты:

  • 100 г очищенных креветок;
  • 100 г баклажан;
  • 100 г томатов;
  • 3 дольки чеснока;
  • половинка лимона;
  • багет;
  • свежая зелень;
  • оливковое масло;
  • специи: соль, перец, хмели-сунели, паприка.

Приготовление:

  1. Багет нарезаем на кусочки, смазываем их маслом олив и подсушиваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности.
  2. Баклажана режем маленькими кубиками и обжариваем до готовности с добавлением небольшого количества масла.
  3. Креветки очищаем от панциря, добавляем к ним натертые дольки чеснока, подсыпаем паприку, хмели-сунели, перец, соль и выжимаем сок из лимона по вкусу, перемешиваем. Обжариваем морепродукты до готовности на оливковом масле.
  4. Мелкими кубиками режем томаты, к овощу засыпаем измельченную зелень, обжаренные баклажаны и креветки, выжимаем еще немного цитрусового сока, немного соли, перца и масла олив, перемешиваем.
  5. Полученную начинку выкладываем на теплые хрустящие кусочки багета и подаем к столу.

Наступающий 2019 год нужно встретить весело и ярко, а в праздничное меню стоит включить больше горячих закусок из рыбы, морепродуктов и овощей. Ведь, как известно, новая хозяйка Нового года Желтая Свинья не потерпит на столе блюда из свинины, но очень обрадуется простым, легким и красивым закускам.

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10.12.2018
Теги: закуски Новый год 2019 рецепты

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  • Катя / 10.12.18 22:22
    -
    0
    +
    А мне очень понравились лапти из картофеля. Это даже не закуска, а настоящее сытное основное блюдо. И обязательно приготовлю шампиньоны с овощной начинкой, так как среди моих гостей будут те, кто поститься.
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  • Мария / 10.12.18 22:21
    -
    0
    +
    Никогда не решалась пожарить луковые кольца в кляре, правда, все мне говорили, что это очень вкусно. Прочитала рецепт луковых колечек с соусом и прямо захотелось их приготовить, также возьму на заметку рецепт жареных кальмар.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Анастасия / 10.12.18 22:20
    -
    0
    +
    Соглашусь с одним из авторов рецепта, что сегодня из баклажан готовят разные блюда. Я тоже очень люблю этот овощ, даже не знаю в чем его секрет. Я в основном делают из баклажан рулетики с мясной начинкой, но в вот с мидиями ни разу не пробовала, надо обязательно приготовить.
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