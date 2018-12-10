Готовим вкусные горячие закуски на Новый год 2019

Подготовка к Новому году – это испытание для молодых хозяек, а для опытных – отличный повод проявить свое кулинарное мастерство. Составление праздничного меню – дело не из легких, ведь всем нужно угодить: и близким, и гостям и даже Желтой Свинье, как символу наступающего года. Горячие закуски на Новый год 2019 являются главным украшением праздничного стола. Поэтому стоит выбирать такие простые рецепты (с фото), которые будут разжигать аппетит и создавать праздничное настроение.

Жареные кальмары – вкусная новогодняя закуска

Горячие закуски – это не только мясные блюда, но и морепродукты, которые сегодня пользуются особым спросом. Поэтому на Новый год 2019 можно приготовить такую оригинальную горячую закуску, как жареные кальмары с пикантным соусом.

Ингредиенты:

3-4 тушки кальмаров;

200 г муки;

1 ч. ложка орегано;

1 ч. ложка майорана;

1 ч. ложка паприки;

1 ч. ложка сушеного чеснока;

0,5 ч. ложки белого перца;

¼ ч. ложки хлопьев перца чили;

соль по вкусу.

Для соуса:

120 мл майонеза (лучше домашнего);

2 ст. ложки сока лайма;

половинка стручка чили;

3 дольки чеснока;

1,5 ст. ложки петрушки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В муку высыпаем все сушеные специи, белый перец и соль, перемешиваем.

Тушки кальмаров очищаем, разрезаем пластом и с внутренней стороны делаем надсечки в одну и другую сторону, стараемся полностью не разрезать кальмар.

Щупальца просто очищаем и промываем.

Для соуса в ступку кладем дольки пряного овоща, нарезанный колечками перец чили, подсыпаем соль и хорошо ингредиенты перетираем.

Полученную смесь отправляем в майонез вместе с соком лайма, черным перцем и мелкоизмельченной петрушкой, тщательно все размешиваем и даем соусу настояться.

В глубокой сковороде разогреваем большое количество масла. Берем тушки кальмаров и щупальца, панируем в пряной муке и обжариваем во фритюре в течение двух минут.

Обжаренный морепродукт выкладываем на тарелку с салфеткой, а затем нарезаем кусочками, кладем на сервировочное блюдо, присыпаем рубленой зеленью, перцем чили и подаем горячими вместе с соусом.

Картофельные “Гнезда” с начинкой

Сегодня есть множество рецептов вкусных закусок, из них можно выбрать самые простые, но очень вкусные блюда для новогоднего стола.

Ингредиенты:

5-6 клубней картофеля;

150 г отварной курицы;

200 г грибов;

луковица;

1 куриное яйцо;

сливки (11%);

по вкусу: перец, соль, зелень.

Приготовление:

Клубни картофеля нарезаем большими брусочками и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Измельчаем грибы и лук, обжариваем на масле с добавлением перца и соли.

Отварную грудку птицы нарезаем кубиками, высыпаем к обжаренным с луком грибам, добавляем большую часть сыра, специи, вливаем немного сливок, чтобы начинка не получилась сухой и перемешиваем.

В готовый картофель вбиваем яйцо, засыпаем оставшийся сырный продукт, соль, перец, вливаем немного сливок, измельчаем ингредиенты блендером или используем обычную толкушку.

Полученную картофельную массу перекладываем в кондитерский мешок с красивой насадкой и на противень с пергаментом высаживаем пюре, делаем гнезда с бортиками.

В серединку каждого гнезда выкладываем начинку и выпекаем закуску до румяности при температуре 180°С.

Горячая закуска из фарша

Горячие закуски из фарша – это возможность на Новый год 2019 удивить всех присутствующих столом оригинальным блюдом. Рецепты (с фото) все простые, не требуют особого мастерства и навыков, разве что немного фантазии.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша;

луковица;

150 г бекона;

150 мл молока;

100 г батона;

50 г маслин:

50 г сыра;

масло, соль, перец.

Приготовление:

Первым шагом подготовим начинку, для этого на масле пассеруем до мягкости мелко покрошенный лук. Затем к обжаренному овощу добавляем нарезанные маслины и кубики сыра. Кусочки хлеба замачиваем в воде, затем смешиваем с говяжьим фаршем, также добавив соль, перец и любые специи по вкусу. Делим фарш на 8 частей, каждую катаем в шарик и придавливаем рукой так, чтобы получилась лепешку. В центр выкладываем начинку и формируем зразы. Каждую мясную заготовку обматываем беконом, края фиксируем зубочистками и выкладываем в форму. Готовим закуску в духовке в течение 30 минут (температура 200°С). Перед подачей не забываем убрать зубочистки.

Жульен в тарталетках

Традиционно, французский жульен готовят в специальных кокотницах, но есть интересные праздничные рецепты блюд (с фото) в тарталетках. Такой вариант закуски особенно понравится всем поклонникам вегетарианской кухни.

Ингредиенты:

12 шампиньонов;

большая луковица;

200 г муки;

250 г копченого тофу;

2 дольки чеснока;

50 мл воды;

100 мл растительного масла;

соль.

Для соуса:

100 г муки;

50 мл растительного масла;

150 мл растительного молока (кокосового, миндального)

Приготовление:

В миску просеиваем муку, подсыпаем соль, вливаем масло и воду, тщательно размешиваем все венчиком, а затем вымешиваем тесто руками. Основу для тарталеток раскатываем в тонкий пласт, чашкой выдавливаем заготовки и кладем в маленькие формочки, обязательно делаем бортики и проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось. Запекаем тарталетки в течение 15 минут (температура 200°С). Лук и чеснок измельчаем, пассеруем на масле. Шампиньоны шинкуем пластинами и отправляем в сковороду к овощам, обжариваем до полной готовности. Копченый тофу нарезаем кубиками и засыпаем к остальным ингредиентам, перемешиваем, обжариваем еще 10 минут и выключаем огонь. Для соуса в глубокую сковороду засыпаем муку, пережариваем ее до золотистости. Вливаем масло и через пару минут вводим растительное молоко, тщательно все размешиваем, чтобы не было комочков. В конце приправляем заливку перцем, солью и тертым мускатом. Переливаем соус в начинку, перемешиваем и полученной массой наполняем тарталетки, ставим на противень и запекаем 7-10 минут (температура 200°С).

Рулетики из лаваша с курицей и сыром

Горячие закуски из лаваша – это простые рецепты (с фото) вкусных блюд, которые можно приготовить на Новый год 2019 за считанные минуты. Для начинки можно использовать самые разные ингредиенты, этот вариант предусматривает курицу и сыр.

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

200 г сыра;

3 лаваша;

3 ст. ложки сметаны;

2 ст. ложки майонеза;

соль и перец по вкусу;

укроп, петрушка;

масло для обжарки.

Приготовление:

Грудку птицы отвариваем до готовности, измельчаем мясо на мясорубке или с помощью блендера. Затем к перекрученной грудке добавляем мелкорубленый укроп, сметану, майонез, подсыпаем перец и измельченный на мелкой терке сыр, перемешиваем. Первый лист лаваша промазываем полученной начинкой, накрываем вторым листом, также на него наносим куриную массу, прикрываем третьим лавашем и после нанесения на него оставшейся начинки сворачиваем рулетом. Рулет нарезаем на порционные кусочки и обжариваем с двух сторон до золотистости. Готовую закуску выкладываем на блюдо и украшаем листочками петрушки.

Луковые кольца с сыром и сливочным соусом

На Новый год можно приготовить такую оригинальную и аппетитную закуску, как луковые кольца. Готовиться такая закуска быстро и просто, подается со сливочно-сырным соусом.

Ингредиенты:

3 луковицы;

120 г сыра “Моцарелла”;

3 куриных яйца;

200 г муки;

200 г панировочных сухарей;

масло для фритюра.

Для соуса:

200 мл сливок (20%);

50 г сыра “Моцарелла”;

50 г сыра “Пармезан”;

30 г сливочного масла;

100 г лука;

мускат, паприка.

Приготовление:

Луковицы нарезаем толстыми кольцами. Каждое кольцо разбираем на сегменты.

Моцареллу режем тонкими полосками по ширине луковых колец.

Формируем будущую закуску. Для этого в колечко лука кладем полоски сыра и подбираем второе кольцо лука, чтобы оно плотно держала сыр. Аналогичным образом собираем все луково-сырные колечки и отправляем их в морозилку на час, чтобы в процессе обжарки кольца не распались.

Для соуса мелко крошим лук и тушим его на сливочном масле до мягкости и прозрачности.

Ставим сотейник на огонь, вливаем сливки, доводим до кипения, засыпаем лук, тертый пармезан и моцареллу. Подсыпаем перец, немного муската и паприку. Как только соус станет однородным, убираем его с плиты.

Достаем из морозилки луковые кольца с сыром, каждую заготовку обваливаем в муке, затем опускаем в яйцо, обратно в муку, снова в яйцо и панируем в сухарях.

Жарим кольца во фритюре до золотистого цвета. Готовую закуску выкладываем на блюдо и подаем к новогоднему столу вместе с соусом.

Горячая закуска “Лапти”

При желании приготовить на Новый год что-нибудь необычное, но не дорогое, стоит обратить внимание на такую горячую закуску, как "Лапти". Все что здесь требуется, так это сделать лапти из картофеля и нафаршировать их любой начинкой.

Ингредиенты:

4 клубня картофеля;

30 г полутвердого сыра;

50 г ветчины;

пучок зелени (ассорти);

долька чеснока;

приправы для картофеля;

масло.

Приготовление:

Картофель очищаем и придаем клубняv форму лаптей с помощью острого ножа и ложки. Обязательно ножом наносим рисунок в виде сеточки. Каждый лапоть из картофеля смазываем маслом, присыпаем любыми приправами для картофельных блюд, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности при средних температурах. Для начинки маленькими кубиками нарезаем ветчину, измельчаем на терке сыр, пропускаем через пресс чесок и мелко рубим зелень, все ингредиенты перемешиваем. Запеченный картофель освобождаем от фольги, наполняем начинкой и ставим в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился. Готовую закуску выкладываем на блюдо, украшаем зеленью и овощами, подаем к столу.

Курочка в вине для новогоднего стола

Из куриного мяса можно приготовить самые вкусные и оригинальные закуски. Блюдо получается изысканным и необычным на вкус.

Ингредиенты:

3 куриных филе;

0,5 стакана красного вина (полусладкое);

0,5 стакана соевого соуса;

0,5 ч. ложки перца чили;

0,5 ч. ложки молотого черного перца;

3-4 дольки чеснока;

соль;

масло для обжарки.

Приготовление:

Филе птицы нарезаем полосками шириной в 1,5 см. Складываем мясо в миску.

Мелко крошим дольки пряного овоща, высыпаем к курице. Подсыпаем немного перца, вливаем вино и сою, перемешиваем и маринуем мясо в прохладном месте в течение трех часов.

После каждую полоску панируем в муке и нанизываем на шпажки зигзагами.

Обжариваем закуску на масле до румяности, выкладываем на блюдо и подаем с овощами и зеленью.

Фаршированные шампиньоны - простая, сытная, горячая закуска

Для приготовления горячих закусок необязательно использовать мясо, ведь из грибов и овощей можно подать на новогодний стол простую, но очень вкусную и сытную закуску.

Ингредиенты:

7 крупных шампиньонов;

луковица;

100 мл резанных (консервированных) томатов;

100 мл белого вина (сухого);

100 г сыра;

соль и перец по вкусу;

зелень петрушки;

масло сливочное и растительное.

Приготовление:

У грибов удаляем ножки и делаем оборочки. В каждую шляпку кладем по кусочку сливочного масла. На растительном масле пассеруем мелко нашинкованный лук до мягкости, затем засыпаем мелко покрошенные ножки грибов, жарим до золотистости. После добавляем резанные консервированные томаты и вливаем вино, солим, перчим, добавляем мелко порезанную петрушку и тушим 5-10 минут до испарения всей жидкости. В полученную массу подсыпаем немного тертого сыра, перемешиваем и полученной начинкой фаршируем шляпки шампиньонов. Кладем начиненные грибы в форму, присыпаем сыром и ставим закуску в духовку на 20 минут (температура 180°С).

Горячая закуска из баклажанов с мидиями

Горячие закуски – это время, когда можно удивить гостей на Новый год 2019 оригинальными и необычными на вкус блюдами. Проявив немного фантазии даже самые простые рецепты (с фото) закусок можно подать, как настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

2 баклажана;

баночка мидий (консервированных);

долька чеснока;

3 ст. ложки майонеза;

100 г твердого сыра;

2 томата;

зелень петрушки и укропа;

30 мл растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарезаем тонкими длинными пластинами. Чтобы закуска не горчила, овощи нужно посолить и оставить на 15 минут. После баклажаны смазываем маслом, запекаем или обжариваем на масле до мягкости. В миску высыпаем измельченный на мелкой терке сыр, выдавливаем чеснок, добавляем майонез и тщательно все размешиваем. Томаты нарезаем дольками, мидии достаем из банки и кладем на тарелку. Испеченные пластины баклажаны промазываем соусом, на край кладем дольку томата и мидию, сворачиваем рулетиками, кладем на блюдо, украшаем и сразу подаем к столу.

Горячая закуска из рыбы с рисом

Рыбные деликатесы являются неотъемлемой частью любого праздничного стола. Рыбу используют для приготовления бутербродов, канапе и для других оригинальных закусок.

Ингредиенты:

0,5 стакана бурого риса;

150 г грибов (вешенки);

50 г голландского сыра;

300 г филе рыбы (толстолобика);

1 ст. ложка сметаны;

Приготовление:

Зерна бурого риса отвариваем до готовности в течение 30-40 минут. Мелкими кубиками режем грибы и лук, пережариваем ингредиенты на масле до готовности, приправив солью. На тонкие полоски нарезаем рыбное филе, присыпаем солью, перцем. В готовый рис выкладываем обжаренные грибы с луком и сметану, перемешиваем. Берем небольшие формочки, выкладываем рыбные полоски так, чтобы получились бортики, на дно формочек также можно положить кусочки рыбы. Середину заполняем начинкой , присыпаем тертым сыром и запекаем рыбную закуску в течение 20-25 минут (температура 180°С).

Кростини с баклажаном, креветками и чесноком

В последнее время для приготовления холодных и горячих закусок часто используют баклажаны. С таким овощем блюда всегда получаются вкусными и оригинальными на внешний вид.

Ингредиенты:

100 г очищенных креветок;

100 г баклажан;

100 г томатов;

3 дольки чеснока;

половинка лимона;

багет;

свежая зелень;

оливковое масло;

специи: соль, перец, хмели-сунели, паприка.

Приготовление:

Багет нарезаем на кусочки, смазываем их маслом олив и подсушиваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности. Баклажана режем маленькими кубиками и обжариваем до готовности с добавлением небольшого количества масла. Креветки очищаем от панциря, добавляем к ним натертые дольки чеснока, подсыпаем паприку, хмели-сунели, перец, соль и выжимаем сок из лимона по вкусу, перемешиваем. Обжариваем морепродукты до готовности на оливковом масле. Мелкими кубиками режем томаты, к овощу засыпаем измельченную зелень, обжаренные баклажаны и креветки, выжимаем еще немного цитрусового сока, немного соли, перца и масла олив, перемешиваем. Полученную начинку выкладываем на теплые хрустящие кусочки багета и подаем к столу.

Наступающий 2019 год нужно встретить весело и ярко, а в праздничное меню стоит включить больше горячих закусок из рыбы, морепродуктов и овощей. Ведь, как известно, новая хозяйка Нового года Желтая Свинья не потерпит на столе блюда из свинины, но очень обрадуется простым, легким и красивым закускам.