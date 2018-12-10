Готовим вкусные горячие закуски на Новый год 2019
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Категория:
закуски
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- кальмары
- мука
- орегано
- майоран
- паприка
- чеснок
- черный перец
- перец чили
- соль
- майонез
- лайм
- петрушка
- специи
Подготовка к Новому году – это испытание для молодых хозяек, а для опытных – отличный повод проявить свое кулинарное мастерство. Составление праздничного меню – дело не из легких, ведь всем нужно угодить: и близким, и гостям и даже Желтой Свинье, как символу наступающего года. Горячие закуски на Новый год 2019 являются главным украшением праздничного стола. Поэтому стоит выбирать такие простые рецепты (с фото), которые будут разжигать аппетит и создавать праздничное настроение.
Жареные кальмары – вкусная новогодняя закуска
Горячие закуски – это не только мясные блюда, но и морепродукты, которые сегодня пользуются особым спросом. Поэтому на Новый год 2019 можно приготовить такую оригинальную горячую закуску, как жареные кальмары с пикантным соусом.
Ингредиенты:
- 3-4 тушки кальмаров;
- 200 г муки;
- 1 ч. ложка орегано;
- 1 ч. ложка майорана;
- 1 ч. ложка паприки;
- 1 ч. ложка сушеного чеснока;
- 0,5 ч. ложки белого перца;
- ¼ ч. ложки хлопьев перца чили;
- соль по вкусу.
Для соуса:
- 120 мл майонеза (лучше домашнего);
- 2 ст. ложки сока лайма;
- половинка стручка чили;
- 3 дольки чеснока;
- 1,5 ст. ложки петрушки;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В муку высыпаем все сушеные специи, белый перец и соль, перемешиваем.
- Тушки кальмаров очищаем, разрезаем пластом и с внутренней стороны делаем надсечки в одну и другую сторону, стараемся полностью не разрезать кальмар.
- Щупальца просто очищаем и промываем.
- Для соуса в ступку кладем дольки пряного овоща, нарезанный колечками перец чили, подсыпаем соль и хорошо ингредиенты перетираем.
- Полученную смесь отправляем в майонез вместе с соком лайма, черным перцем и мелкоизмельченной петрушкой, тщательно все размешиваем и даем соусу настояться.
- В глубокой сковороде разогреваем большое количество масла. Берем тушки кальмаров и щупальца, панируем в пряной муке и обжариваем во фритюре в течение двух минут.
- Обжаренный морепродукт выкладываем на тарелку с салфеткой, а затем нарезаем кусочками, кладем на сервировочное блюдо, присыпаем рубленой зеленью, перцем чили и подаем горячими вместе с соусом.
Картофельные “Гнезда” с начинкой
Сегодня есть множество рецептов вкусных закусок, из них можно выбрать самые простые, но очень вкусные блюда для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- 5-6 клубней картофеля;
- 150 г отварной курицы;
- 200 г грибов;
- луковица;
- 1 куриное яйцо;
- сливки (11%);
- по вкусу: перец, соль, зелень.
Приготовление:
- Клубни картофеля нарезаем большими брусочками и отвариваем до готовности в подсоленной воде.
- Измельчаем грибы и лук, обжариваем на масле с добавлением перца и соли.
- Отварную грудку птицы нарезаем кубиками, высыпаем к обжаренным с луком грибам, добавляем большую часть сыра, специи, вливаем немного сливок, чтобы начинка не получилась сухой и перемешиваем.
- В готовый картофель вбиваем яйцо, засыпаем оставшийся сырный продукт, соль, перец, вливаем немного сливок, измельчаем ингредиенты блендером или используем обычную толкушку.
- Полученную картофельную массу перекладываем в кондитерский мешок с красивой насадкой и на противень с пергаментом высаживаем пюре, делаем гнезда с бортиками.
- В серединку каждого гнезда выкладываем начинку и выпекаем закуску до румяности при температуре 180°С.
Горячая закуска из фарша
Горячие закуски из фарша – это возможность на Новый год 2019 удивить всех присутствующих столом оригинальным блюдом. Рецепты (с фото) все простые, не требуют особого мастерства и навыков, разве что немного фантазии.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша;
- луковица;
- 150 г бекона;
- 150 мл молока;
- 100 г батона;
- 50 г маслин:
- 50 г сыра;
- масло, соль, перец.
Приготовление:
- Первым шагом подготовим начинку, для этого на масле пассеруем до мягкости мелко покрошенный лук. Затем к обжаренному овощу добавляем нарезанные маслины и кубики сыра.
- Кусочки хлеба замачиваем в воде, затем смешиваем с говяжьим фаршем, также добавив соль, перец и любые специи по вкусу.
- Делим фарш на 8 частей, каждую катаем в шарик и придавливаем рукой так, чтобы получилась лепешку. В центр выкладываем начинку и формируем зразы.
- Каждую мясную заготовку обматываем беконом, края фиксируем зубочистками и выкладываем в форму.
- Готовим закуску в духовке в течение 30 минут (температура 200°С). Перед подачей не забываем убрать зубочистки.
Жульен в тарталетках
Традиционно, французский жульен готовят в специальных кокотницах, но есть интересные праздничные рецепты блюд (с фото) в тарталетках. Такой вариант закуски особенно понравится всем поклонникам вегетарианской кухни.
Ингредиенты:
- 12 шампиньонов;
- большая луковица;
- 200 г муки;
- 250 г копченого тофу;
- 2 дольки чеснока;
- 50 мл воды;
- 100 мл растительного масла;
- соль.
Для соуса:
- 100 г муки;
- 50 мл растительного масла;
- 150 мл растительного молока (кокосового, миндального)
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, подсыпаем соль, вливаем масло и воду, тщательно размешиваем все венчиком, а затем вымешиваем тесто руками.
- Основу для тарталеток раскатываем в тонкий пласт, чашкой выдавливаем заготовки и кладем в маленькие формочки, обязательно делаем бортики и проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось.
- Запекаем тарталетки в течение 15 минут (температура 200°С).
- Лук и чеснок измельчаем, пассеруем на масле.
- Шампиньоны шинкуем пластинами и отправляем в сковороду к овощам, обжариваем до полной готовности.
- Копченый тофу нарезаем кубиками и засыпаем к остальным ингредиентам, перемешиваем, обжариваем еще 10 минут и выключаем огонь.
- Для соуса в глубокую сковороду засыпаем муку, пережариваем ее до золотистости.
- Вливаем масло и через пару минут вводим растительное молоко, тщательно все размешиваем, чтобы не было комочков. В конце приправляем заливку перцем, солью и тертым мускатом.
- Переливаем соус в начинку, перемешиваем и полученной массой наполняем тарталетки, ставим на противень и запекаем 7-10 минут (температура 200°С).
Рулетики из лаваша с курицей и сыром
Горячие закуски из лаваша – это простые рецепты (с фото) вкусных блюд, которые можно приготовить на Новый год 2019 за считанные минуты. Для начинки можно использовать самые разные ингредиенты, этот вариант предусматривает курицу и сыр.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе;
- 200 г сыра;
- 3 лаваша;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 2 ст. ложки майонеза;
- соль и перец по вкусу;
- укроп, петрушка;
- масло для обжарки.
Приготовление:
- Грудку птицы отвариваем до готовности, измельчаем мясо на мясорубке или с помощью блендера.
- Затем к перекрученной грудке добавляем мелкорубленый укроп, сметану, майонез, подсыпаем перец и измельченный на мелкой терке сыр, перемешиваем.
- Первый лист лаваша промазываем полученной начинкой, накрываем вторым листом, также на него наносим куриную массу, прикрываем третьим лавашем и после нанесения на него оставшейся начинки сворачиваем рулетом.
- Рулет нарезаем на порционные кусочки и обжариваем с двух сторон до золотистости.
- Готовую закуску выкладываем на блюдо и украшаем листочками петрушки.
Луковые кольца с сыром и сливочным соусом
На Новый год можно приготовить такую оригинальную и аппетитную закуску, как луковые кольца. Готовиться такая закуска быстро и просто, подается со сливочно-сырным соусом.
Ингредиенты:
- 3 луковицы;
- 120 г сыра “Моцарелла”;
- 3 куриных яйца;
- 200 г муки;
- 200 г панировочных сухарей;
- масло для фритюра.
Для соуса:
- 200 мл сливок (20%);
- 50 г сыра “Моцарелла”;
- 50 г сыра “Пармезан”;
- 30 г сливочного масла;
- 100 г лука;
- мускат, паприка.
Приготовление:
- Луковицы нарезаем толстыми кольцами. Каждое кольцо разбираем на сегменты.
- Моцареллу режем тонкими полосками по ширине луковых колец.
- Формируем будущую закуску. Для этого в колечко лука кладем полоски сыра и подбираем второе кольцо лука, чтобы оно плотно держала сыр. Аналогичным образом собираем все луково-сырные колечки и отправляем их в морозилку на час, чтобы в процессе обжарки кольца не распались.
- Для соуса мелко крошим лук и тушим его на сливочном масле до мягкости и прозрачности.
- Ставим сотейник на огонь, вливаем сливки, доводим до кипения, засыпаем лук, тертый пармезан и моцареллу. Подсыпаем перец, немного муската и паприку. Как только соус станет однородным, убираем его с плиты.
- Достаем из морозилки луковые кольца с сыром, каждую заготовку обваливаем в муке, затем опускаем в яйцо, обратно в муку, снова в яйцо и панируем в сухарях.
- Жарим кольца во фритюре до золотистого цвета. Готовую закуску выкладываем на блюдо и подаем к новогоднему столу вместе с соусом.
Горячая закуска “Лапти”
При желании приготовить на Новый год что-нибудь необычное, но не дорогое, стоит обратить внимание на такую горячую закуску, как "Лапти". Все что здесь требуется, так это сделать лапти из картофеля и нафаршировать их любой начинкой.
Ингредиенты:
- 4 клубня картофеля;
- 30 г полутвердого сыра;
- 50 г ветчины;
- пучок зелени (ассорти);
- долька чеснока;
- приправы для картофеля;
- масло.
Приготовление:
- Картофель очищаем и придаем клубняv форму лаптей с помощью острого ножа и ложки. Обязательно ножом наносим рисунок в виде сеточки.
- Каждый лапоть из картофеля смазываем маслом, присыпаем любыми приправами для картофельных блюд, заворачиваем в фольгу и запекаем до готовности при средних температурах.
- Для начинки маленькими кубиками нарезаем ветчину, измельчаем на терке сыр, пропускаем через пресс чесок и мелко рубим зелень, все ингредиенты перемешиваем.
- Запеченный картофель освобождаем от фольги, наполняем начинкой и ставим в духовку или микроволновку, чтобы сыр расплавился.
- Готовую закуску выкладываем на блюдо, украшаем зеленью и овощами, подаем к столу.
Курочка в вине для новогоднего стола
Из куриного мяса можно приготовить самые вкусные и оригинальные закуски. Блюдо получается изысканным и необычным на вкус.
Ингредиенты:
- 3 куриных филе;
- 0,5 стакана красного вина (полусладкое);
- 0,5 стакана соевого соуса;
- 0,5 ч. ложки перца чили;
- 0,5 ч. ложки молотого черного перца;
- 3-4 дольки чеснока;
- соль;
- масло для обжарки.
Приготовление:
- Филе птицы нарезаем полосками шириной в 1,5 см. Складываем мясо в миску.
- Мелко крошим дольки пряного овоща, высыпаем к курице. Подсыпаем немного перца, вливаем вино и сою, перемешиваем и маринуем мясо в прохладном месте в течение трех часов.
- После каждую полоску панируем в муке и нанизываем на шпажки зигзагами.
- Обжариваем закуску на масле до румяности, выкладываем на блюдо и подаем с овощами и зеленью.
Фаршированные шампиньоны - простая, сытная, горячая закуска
Для приготовления горячих закусок необязательно использовать мясо, ведь из грибов и овощей можно подать на новогодний стол простую, но очень вкусную и сытную закуску.
Ингредиенты:
- 7 крупных шампиньонов;
- луковица;
- 100 мл резанных (консервированных) томатов;
- 100 мл белого вина (сухого);
- 100 г сыра;
- соль и перец по вкусу;
- зелень петрушки;
- масло сливочное и растительное.
Приготовление:
- У грибов удаляем ножки и делаем оборочки. В каждую шляпку кладем по кусочку сливочного масла.
- На растительном масле пассеруем мелко нашинкованный лук до мягкости, затем засыпаем мелко покрошенные ножки грибов, жарим до золотистости.
- После добавляем резанные консервированные томаты и вливаем вино, солим, перчим, добавляем мелко порезанную петрушку и тушим 5-10 минут до испарения всей жидкости.
- В полученную массу подсыпаем немного тертого сыра, перемешиваем и полученной начинкой фаршируем шляпки шампиньонов.
- Кладем начиненные грибы в форму, присыпаем сыром и ставим закуску в духовку на 20 минут (температура 180°С).
Горячая закуска из баклажанов с мидиями
Горячие закуски – это время, когда можно удивить гостей на Новый год 2019 оригинальными и необычными на вкус блюдами. Проявив немного фантазии даже самые простые рецепты (с фото) закусок можно подать, как настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- баночка мидий (консервированных);
- долька чеснока;
- 3 ст. ложки майонеза;
- 100 г твердого сыра;
- 2 томата;
- зелень петрушки и укропа;
- 30 мл растительного масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны нарезаем тонкими длинными пластинами. Чтобы закуска не горчила, овощи нужно посолить и оставить на 15 минут.
- После баклажаны смазываем маслом, запекаем или обжариваем на масле до мягкости.
- В миску высыпаем измельченный на мелкой терке сыр, выдавливаем чеснок, добавляем майонез и тщательно все размешиваем.
- Томаты нарезаем дольками, мидии достаем из банки и кладем на тарелку.
- Испеченные пластины баклажаны промазываем соусом, на край кладем дольку томата и мидию, сворачиваем рулетиками, кладем на блюдо, украшаем и сразу подаем к столу.
Горячая закуска из рыбы с рисом
Рыбные деликатесы являются неотъемлемой частью любого праздничного стола. Рыбу используют для приготовления бутербродов, канапе и для других оригинальных закусок.
Ингредиенты:
- 0,5 стакана бурого риса;
- 150 г грибов (вешенки);
- 50 г голландского сыра;
- 300 г филе рыбы (толстолобика);
- 1 ст. ложка сметаны;
Приготовление:
- Зерна бурого риса отвариваем до готовности в течение 30-40 минут.
- Мелкими кубиками режем грибы и лук, пережариваем ингредиенты на масле до готовности, приправив солью.
- На тонкие полоски нарезаем рыбное филе, присыпаем солью, перцем.
- В готовый рис выкладываем обжаренные грибы с луком и сметану, перемешиваем.
- Берем небольшие формочки, выкладываем рыбные полоски так, чтобы получились бортики, на дно формочек также можно положить кусочки рыбы.
- Середину заполняем начинкой , присыпаем тертым сыром и запекаем рыбную закуску в течение 20-25 минут (температура 180°С).
Кростини с баклажаном, креветками и чесноком
В последнее время для приготовления холодных и горячих закусок часто используют баклажаны. С таким овощем блюда всегда получаются вкусными и оригинальными на внешний вид.
Ингредиенты:
- 100 г очищенных креветок;
- 100 г баклажан;
- 100 г томатов;
- 3 дольки чеснока;
- половинка лимона;
- багет;
- свежая зелень;
- оливковое масло;
- специи: соль, перец, хмели-сунели, паприка.
Приготовление:
- Багет нарезаем на кусочки, смазываем их маслом олив и подсушиваем на сухой сковороде с двух сторон до румяности.
- Баклажана режем маленькими кубиками и обжариваем до готовности с добавлением небольшого количества масла.
- Креветки очищаем от панциря, добавляем к ним натертые дольки чеснока, подсыпаем паприку, хмели-сунели, перец, соль и выжимаем сок из лимона по вкусу, перемешиваем. Обжариваем морепродукты до готовности на оливковом масле.
- Мелкими кубиками режем томаты, к овощу засыпаем измельченную зелень, обжаренные баклажаны и креветки, выжимаем еще немного цитрусового сока, немного соли, перца и масла олив, перемешиваем.
- Полученную начинку выкладываем на теплые хрустящие кусочки багета и подаем к столу.
Наступающий 2019 год нужно встретить весело и ярко, а в праздничное меню стоит включить больше горячих закусок из рыбы, морепродуктов и овощей. Ведь, как известно, новая хозяйка Нового года Желтая Свинья не потерпит на столе блюда из свинины, но очень обрадуется простым, легким и красивым закускам.
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А какие горячие блюда любите вы? 3
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Катя / 10.12.18 22:22А мне очень понравились лапти из картофеля. Это даже не закуска, а настоящее сытное основное блюдо. И обязательно приготовлю шампиньоны с овощной начинкой, так как среди моих гостей будут те, кто поститься.
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Мария / 10.12.18 22:21Никогда не решалась пожарить луковые кольца в кляре, правда, все мне говорили, что это очень вкусно. Прочитала рецепт луковых колечек с соусом и прямо захотелось их приготовить, также возьму на заметку рецепт жареных кальмар.
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Анастасия / 10.12.18 22:20Соглашусь с одним из авторов рецепта, что сегодня из баклажан готовят разные блюда. Я тоже очень люблю этот овощ, даже не знаю в чем его секрет. Я в основном делают из баклажан рулетики с мясной начинкой, но в вот с мидиями ни разу не пробовала, надо обязательно приготовить.