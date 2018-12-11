Квашеная капуста – это очень вкусное и полезное блюдо, которое будет обогащать вас витаминами круглый год. В вопросе о том, когда солить капусту в марте 2019 года, некоторые обращаются к лунному календарю, другие же считают это всего лишь суеверием. Но на самом деле день засолки играет важную роль в том, каким в итоге получится блюдо.

Когда солить капусту в марте 2019 года

Благоприятные дни для того или иного дела всегда определяются благодаря древнейшей науке астрологии. Что касается вопроса о том, когда солить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, астрологи не рекомендуют квасить капусту в полнолуние. Если ослушаться этого совета, то капуста получится мягкой и пресной.

Самыми благоприятными днями, когда стоит солить капусту в марте 2019 года, по лунному календарю считаются третий, пятый и шестой дни после новолуния. Подробнее ознакомиться с благоприятными и неблагоприятными днями в марте можно при помощи таблицы, представленной ниже.

К слову, многие дачники и опытные садоводы вовсе не рекомендуют солить капусту в период с марта по июль, так как ни старая, ни новая капуста не дадут в это время достаточное количество сока и соленье может получиться слишком мягким.

Но если вы все же решили квасить капусту в марте, то давайте повторим два главных правила:

нельзя квасить капусту в полнолуние;

наиболее хрустящей и полезной получится капуста, засоленная на растущую луну.

Полезные свойства квашеной капусты

Итак, мы разобрались, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю. Теперь время поговорить о ее полезных свойствах, которых у этого соленья очень много. А все благодаря тому, что квашеная капуста содержит в себе огромное количество витаминов группы B, K, U, PP.

Интересно то, что квашеная капуста содержит в несколько раз больше витаминов, чем обычная белокочанная.

Благодаря особому способу приготовления, квашеная капуста сохраняет в себе все полезные свойства, витамины и минералы не менее 8 месяцев. Вот самые основные полезные свойства этого витаминного блюда:

Клетчатка и пищевые волокна, входящие в состав квашеной капусты, помогают нормализовать пищеварение, а также очищают организма от вредных веществ. Врачи часто рекомендуют квашеную капусту людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями, связанными с нервной системой. Особенно полезно есть квашеную капусту весной, когда у организма наступает авитаминоз. Квашеная капуста будет полезна людям, которые хотят укрепить свой иммунитет. К полезным свойствам квашеной капусты также можно отнести то, что она укрепляет стенки сосудов и снижает уровень сахара в крови. Такая капуста – настоящее спасение для беременных женщин, которые мучаются от токсикоза, так как квашеная капуста и ее рассол уменьшают тошноту. В народных советах часто упоминают, что квашеная капуста хорошо спасает от похмелья. Маски из квашеной капусты способствует омоложению кожи, придает ей свежесть и бархатистость.

Несмотря на все плюсы квашеной капусты, у нее есть некоторые противопоказания. Вот список болезней, при которых не рекомендуется употреблять квашеную капусту, так как она может вызвать вздутие живота:

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

гастрит;

повышенное артериальное давление.

Как правильно квасить капусту

Для того чтобы приготовить вкусную хрустящую капусту, недостаточно просто подобрать благоприятные дни для ее засолки в марте 2019 года. Нужно знать правильный рецепт со всеми его хитростями и секретами. О нем мы сегодня вам и расскажем.

Ингредиенты:

капуста – 4 кг;

морковь – 1 шт.;

соль – 60 г.

Приготовление:

Промываем и нарезаем капусту тонкой соломкой.

Морковь натираем на крупной терке.

В одной большой миске смешиваем капусту, морковь и соль. Все тщательно перемешиваем.

Чтобы капуста хрустела, хорошо переминаем ее руками. Это позволит ей выпустить больше сока, благодаря чему она получится еще более хрустящей.

Теперь получившуюся смесь необходимо утрамбовать в банку. Если вы взяли все ингредиенты в указанных пропорциях, то они должны идеально поместиться в трехлитровую банку.

Квашение капусты длится 3 дня. Все это время банка должна стоять в теплом месте и быть открытой, чтобы излишки сока могли свободно вытекать.

В этом рецепте совсем необязательно использовать гнет, так как капуста сама по себе плотно утрамбована в банке. По истечении трех дней закрываем банку крышкой и отправляем на хранение в прохладное место.

Квашеная капуста на рассоле

Если вы собираетесь солить капусту в марте и во время переминания капусты руками заметите, что она выпускает недостаточно сока, прибегните к рецепту, в котором капуста квасится не в собственном соку, а в рассоле. Это поможет вам исправить ситуацию и приготовить хрустящую квашеную капусту.

Ингредиенты:

капуста – 1 кочан;

морковь – 1 шт.;

вода – 1 л;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.

Приготовление:

Мелко шинкуем капусту.

Очищаем, нарезаем и натираем на крупной терке морковь.

Смешиваем капусту с морковью. Хорошо перемешиваем все руками, чтобы капуста выпустила больше сока.

Плотно закладываем капусту и морковь в трехлитровую банку.

Теперь готовим рассол. Для этого нужно вскипятить воду и добавить в нее соль. Затем добавляем в рассол сахар и все хорошо перемешиваем.

Выкладываем капусту, и морковь в банки с горячим рассолом. Ставим стеклянную емкость в миску, так как во время брожения излишки рассола и сока могут вытекать наружу. Закрывать банку крышкой не нужно. Оставляем капусту на 3 дня в теплом месте, чтобы она успела закваситься.

Не забываем периодически протыкать капусту палочкой, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Когда пройдут 3 дня, закрываем банку и отправляем квашеную капусту в холодное место. Квашеная капуста готова!

После того как вы узнали, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, а также небольшие секреты приготовления, у вас обязательно должна получиться очень вкусная заготовка на зиму. Главное, соблюдайте все советы и тонкости приготовления.