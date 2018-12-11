 
 
 

Клео.ру
 
 

Когда солить капусту в марте

0 0

Квашеная капуста – это очень вкусное и полезное блюдо, которое будет обогащать вас витаминами круглый год. В вопросе о том, когда солить капусту в марте 2019 года, некоторые обращаются к лунному календарю, другие же считают это всего лишь суеверием. Но на самом деле день засолки играет важную роль в том, каким в итоге получится блюдо.

Когда солить капусту в марте 2019 года

Благоприятные дни для того или иного дела всегда определяются благодаря древнейшей науке астрологии. Что касается вопроса о том, когда солить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, астрологи не рекомендуют квасить капусту в полнолуние. Если ослушаться этого совета, то капуста получится мягкой и пресной.

Самыми благоприятными днями, когда стоит солить капусту в марте 2019 года, по лунному календарю считаются третий, пятый и шестой дни после новолуния. Подробнее ознакомиться с благоприятными и неблагоприятными днями в марте можно при помощи таблицы, представленной ниже.

 

К слову, многие дачники и опытные садоводы вовсе не рекомендуют солить капусту в период с марта по июль, так как ни старая, ни новая капуста не дадут в это время достаточное количество сока и соленье может получиться слишком мягким.

Но если вы все же решили квасить капусту в марте, то давайте повторим два главных правила:

  • нельзя квасить капусту в полнолуние;
  • наиболее хрустящей и полезной получится капуста, засоленная на растущую луну.

Полезные свойства квашеной капусты

Итак, мы разобрались, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю. Теперь время поговорить о ее полезных свойствах, которых у этого соленья очень много. А все благодаря тому, что квашеная капуста содержит в себе огромное количество витаминов группы B, K, U, PP.

  • Вы любите квашеную капусту?

Интересно то, что квашеная капуста содержит в несколько раз больше витаминов, чем обычная белокочанная.

Благодаря особому способу приготовления, квашеная капуста сохраняет в себе все полезные свойства, витамины и минералы не менее 8 месяцев. Вот самые основные полезные свойства этого витаминного блюда:

  1. Клетчатка и пищевые волокна, входящие в состав квашеной капусты, помогают нормализовать пищеварение, а также очищают организма от вредных веществ.
  2. Врачи часто рекомендуют квашеную капусту людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями, связанными с нервной системой.
  3. Особенно полезно есть квашеную капусту весной, когда у организма наступает авитаминоз.
  4. Квашеная капуста будет полезна людям, которые хотят укрепить свой иммунитет.
  5. К полезным свойствам квашеной капусты также можно отнести то, что она укрепляет стенки сосудов и снижает уровень сахара в крови.
  6. Такая капуста – настоящее спасение для беременных женщин, которые мучаются от токсикоза, так как квашеная капуста и ее рассол уменьшают тошноту.
  7. В народных советах часто упоминают, что квашеная капуста хорошо спасает от похмелья.
  8. Маски из квашеной капусты способствует омоложению кожи, придает ей свежесть и бархатистость.

Несмотря на все плюсы квашеной капусты, у нее есть некоторые противопоказания. Вот список болезней, при которых не рекомендуется употреблять квашеную капусту, так как она может вызвать вздутие живота:

  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • гастрит;
  • повышенное артериальное давление.

Как правильно квасить капусту

Для того чтобы приготовить вкусную хрустящую капусту, недостаточно просто подобрать благоприятные дни для ее засолки в марте 2019 года. Нужно знать правильный рецепт со всеми его хитростями и секретами. О нем мы сегодня вам и расскажем.

Ингредиенты:

  • капуста – 4 кг;
  • морковь – 1 шт.;
  • соль – 60 г.

Приготовление:

  • Промываем и нарезаем капусту тонкой соломкой.

  • Морковь натираем на крупной терке.

  • В одной большой миске смешиваем капусту, морковь и соль. Все тщательно перемешиваем.

  • Чтобы капуста хрустела, хорошо переминаем ее руками. Это позволит ей выпустить больше сока, благодаря чему она получится еще более хрустящей.

  • Теперь получившуюся смесь необходимо утрамбовать в банку. Если вы взяли все ингредиенты в указанных пропорциях, то они должны идеально поместиться в трехлитровую банку.
  • Квашение капусты длится 3 дня. Все это время банка должна стоять в теплом месте и быть открытой, чтобы излишки сока могли свободно вытекать.

В этом рецепте совсем необязательно использовать гнет, так как капуста сама по себе плотно утрамбована в банке. По истечении трех дней закрываем банку крышкой и отправляем на хранение в прохладное место.

Квашеная капуста на рассоле

Если вы собираетесь солить капусту в марте и во время переминания капусты руками заметите, что она выпускает недостаточно сока, прибегните к рецепту, в котором капуста квасится не в собственном соку, а в рассоле. Это поможет вам исправить ситуацию и приготовить хрустящую квашеную капусту.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кочан;
  • морковь – 1 шт.;
  • вода – 1 л;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.

Приготовление:

  • Мелко шинкуем капусту.

  • Очищаем, нарезаем и натираем на крупной терке морковь.

  • Смешиваем капусту с морковью. Хорошо перемешиваем все руками, чтобы капуста выпустила больше сока.

  • Плотно закладываем капусту и морковь в трехлитровую банку.

  • Теперь готовим рассол. Для этого нужно вскипятить воду и добавить в нее соль. Затем добавляем в рассол сахар и все хорошо перемешиваем.

  • Выкладываем капусту, и морковь в банки с горячим рассолом. Ставим стеклянную емкость в миску, так как во время брожения излишки рассола и сока могут вытекать наружу. Закрывать банку крышкой не нужно. Оставляем капусту на 3 дня в теплом месте, чтобы она успела закваситься.

Не забываем периодически протыкать капусту палочкой, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Когда пройдут 3 дня, закрываем банку и отправляем квашеную капусту в холодное место. Квашеная капуста готова!

После того как вы узнали, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, а также небольшие секреты приготовления, у вас обязательно должна получиться очень вкусная заготовка на зиму. Главное, соблюдайте все советы и тонкости приготовления.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
11.12.2018
Теги: капуста лунный календарь

Читайте также

 

А какие заготовки на зиму подготавливаете вы? 3  

Оставить комментарий
  • Ксения / 12.12.18 04:26
    -
    0
    +
    Всегда обожала квашеную капусту и с огромным удовольствием ела мамины заготовки. В этом году попробую приготовить квашеную капусту самостоятельно. Потом отпишусь, что из этого вышло.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Регина / 12.12.18 04:25
    -
    0
    +
    Раньше абсолютно не любил квашеную капусту, но в последнее время она стала одним из самых любимых солений на зиму. В прошлом году попробовал засолить ее самостоятельно, но она получилась слишком мягкой. Надеюсь, в этом году благоприятные дни и советы по приготовлению помогут сделать капуст хрустящей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валерия / 12.12.18 04:23
    -
    0
    +
    Редко делаю что-то в соответствии с лунным календарем, но в марте попробую прислушаться к нему и заквасить капусту в благоприятные дни. Посмотрим, что из этого получится.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору