Когда солить капусту в марте
Квашеная капуста – это очень вкусное и полезное блюдо, которое будет обогащать вас витаминами круглый год. В вопросе о том, когда солить капусту в марте 2019 года, некоторые обращаются к лунному календарю, другие же считают это всего лишь суеверием. Но на самом деле день засолки играет важную роль в том, каким в итоге получится блюдо.
Когда солить капусту в марте 2019 года
Благоприятные дни для того или иного дела всегда определяются благодаря древнейшей науке астрологии. Что касается вопроса о том, когда солить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, астрологи не рекомендуют квасить капусту в полнолуние. Если ослушаться этого совета, то капуста получится мягкой и пресной.
Самыми благоприятными днями, когда стоит солить капусту в марте 2019 года, по лунному календарю считаются третий, пятый и шестой дни после новолуния. Подробнее ознакомиться с благоприятными и неблагоприятными днями в марте можно при помощи таблицы, представленной ниже.
К слову, многие дачники и опытные садоводы вовсе не рекомендуют солить капусту в период с марта по июль, так как ни старая, ни новая капуста не дадут в это время достаточное количество сока и соленье может получиться слишком мягким.
Но если вы все же решили квасить капусту в марте, то давайте повторим два главных правила:
- нельзя квасить капусту в полнолуние;
- наиболее хрустящей и полезной получится капуста, засоленная на растущую луну.
Полезные свойства квашеной капусты
Итак, мы разобрались, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю. Теперь время поговорить о ее полезных свойствах, которых у этого соленья очень много. А все благодаря тому, что квашеная капуста содержит в себе огромное количество витаминов группы B, K, U, PP.
Интересно то, что квашеная капуста содержит в несколько раз больше витаминов, чем обычная белокочанная.
Благодаря особому способу приготовления, квашеная капуста сохраняет в себе все полезные свойства, витамины и минералы не менее 8 месяцев. Вот самые основные полезные свойства этого витаминного блюда:
- Клетчатка и пищевые волокна, входящие в состав квашеной капусты, помогают нормализовать пищеварение, а также очищают организма от вредных веществ.
- Врачи часто рекомендуют квашеную капусту людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями, связанными с нервной системой.
- Особенно полезно есть квашеную капусту весной, когда у организма наступает авитаминоз.
- Квашеная капуста будет полезна людям, которые хотят укрепить свой иммунитет.
- К полезным свойствам квашеной капусты также можно отнести то, что она укрепляет стенки сосудов и снижает уровень сахара в крови.
- Такая капуста – настоящее спасение для беременных женщин, которые мучаются от токсикоза, так как квашеная капуста и ее рассол уменьшают тошноту.
- В народных советах часто упоминают, что квашеная капуста хорошо спасает от похмелья.
- Маски из квашеной капусты способствует омоложению кожи, придает ей свежесть и бархатистость.
Несмотря на все плюсы квашеной капусты, у нее есть некоторые противопоказания. Вот список болезней, при которых не рекомендуется употреблять квашеную капусту, так как она может вызвать вздутие живота:
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит;
- повышенное артериальное давление.
Как правильно квасить капусту
Для того чтобы приготовить вкусную хрустящую капусту, недостаточно просто подобрать благоприятные дни для ее засолки в марте 2019 года. Нужно знать правильный рецепт со всеми его хитростями и секретами. О нем мы сегодня вам и расскажем.
Ингредиенты:
- капуста – 4 кг;
- морковь – 1 шт.;
- соль – 60 г.
Приготовление:
- Промываем и нарезаем капусту тонкой соломкой.
- Морковь натираем на крупной терке.
- В одной большой миске смешиваем капусту, морковь и соль. Все тщательно перемешиваем.
- Чтобы капуста хрустела, хорошо переминаем ее руками. Это позволит ей выпустить больше сока, благодаря чему она получится еще более хрустящей.
- Теперь получившуюся смесь необходимо утрамбовать в банку. Если вы взяли все ингредиенты в указанных пропорциях, то они должны идеально поместиться в трехлитровую банку.
- Квашение капусты длится 3 дня. Все это время банка должна стоять в теплом месте и быть открытой, чтобы излишки сока могли свободно вытекать.
В этом рецепте совсем необязательно использовать гнет, так как капуста сама по себе плотно утрамбована в банке. По истечении трех дней закрываем банку крышкой и отправляем на хранение в прохладное место.
Квашеная капуста на рассоле
Если вы собираетесь солить капусту в марте и во время переминания капусты руками заметите, что она выпускает недостаточно сока, прибегните к рецепту, в котором капуста квасится не в собственном соку, а в рассоле. Это поможет вам исправить ситуацию и приготовить хрустящую квашеную капусту.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кочан;
- морковь – 1 шт.;
- вода – 1 л;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
- Мелко шинкуем капусту.
- Очищаем, нарезаем и натираем на крупной терке морковь.
- Смешиваем капусту с морковью. Хорошо перемешиваем все руками, чтобы капуста выпустила больше сока.
- Плотно закладываем капусту и морковь в трехлитровую банку.
- Теперь готовим рассол. Для этого нужно вскипятить воду и добавить в нее соль. Затем добавляем в рассол сахар и все хорошо перемешиваем.
- Выкладываем капусту, и морковь в банки с горячим рассолом. Ставим стеклянную емкость в миску, так как во время брожения излишки рассола и сока могут вытекать наружу. Закрывать банку крышкой не нужно. Оставляем капусту на 3 дня в теплом месте, чтобы она успела закваситься.
Не забываем периодически протыкать капусту палочкой, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Когда пройдут 3 дня, закрываем банку и отправляем квашеную капусту в холодное место. Квашеная капуста готова!
После того как вы узнали, когда квасить капусту в марте 2019 года по лунному календарю, а также небольшие секреты приготовления, у вас обязательно должна получиться очень вкусная заготовка на зиму. Главное, соблюдайте все советы и тонкости приготовления.
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А какие заготовки на зиму подготавливаете вы? 3
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Ксения / 12.12.18 04:26Всегда обожала квашеную капусту и с огромным удовольствием ела мамины заготовки. В этом году попробую приготовить квашеную капусту самостоятельно. Потом отпишусь, что из этого вышло.
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Регина / 12.12.18 04:25Раньше абсолютно не любил квашеную капусту, но в последнее время она стала одним из самых любимых солений на зиму. В прошлом году попробовал засолить ее самостоятельно, но она получилась слишком мягкой. Надеюсь, в этом году благоприятные дни и советы по приготовлению помогут сделать капуст хрустящей.
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Валерия / 12.12.18 04:23Редко делаю что-то в соответствии с лунным календарем, но в марте попробую прислушаться к нему и заквасить капусту в благоприятные дни. Посмотрим, что из этого получится.