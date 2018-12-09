Выращивание капусты людьми началось еще в далекие древние времена, когда жители Греции приметили такой овощ, богатый полезными элементами и легкий в культивировании. Каждое праздничное застолье обязательно сопровождалось капустными блюдами.

Люди, которые содержат огороды или дачи, понимают, что, благодаря лунному календарю, можно выбрать подходящий день для засола или квашения овоща. Многие задаются вопросом, когда можно солить капусту в январе 2019 года по данным лунного календаря.

Когда солить капусту в январе 2019 года

В настоящее время осталось мало людей, которые бы не придерживались календаря расположения Луны и не верили бы во влияние данной звезды на многие вещи. Под воздействием небесного тела находятся как живые, так и неживые организмы, получая положительный или отрицательный заряд.

Помимо интересующего вопроса, когда лучше всего солить капусту в январе 2019 года по сведениям лунного календаря, многие хозяйки хотят также знать, когда лучше квасить капусту.

Нужно обязательно следовать благоприятным дням, указанным в календаре расположения Луны и спокойно солить вкусную капусту в январе, не беспокоясь о появлении неожиданных неприятностей.

Научные деятели определили, когда не стоит солить капусту в январе 2019 года. По лунному календарю это дни, когда на небе полнолуние, новолуние или убывающая Луна.

Также определено, что, когда Луна находится в таких фазах, квасить капусту в январе 2019 года по данным лунного календаря, не стоит. На протяжении данных периодов замедляется процесс брожения и проходит очень слабо. В такое время овощ может получиться не таким вкусным, как хотелось бы.

Чтобы капуста хрустела, существуют традиционные рецепты наших предков. Главным правилом, которое определяет, когда можно квасить капусту в 2019 году по лунному календарю, является обязательное нахождение растущей Луны в январе преимущественно в знаке Тельца или Козерога. Не менее подходящим является и Овен.

Помимо этого, засол капусты важно производить в день недели мужского рода: понедельник, вторник, четверг.

Безусловно, сочетание указанных трех правил может быть не всегда, оно получается крайне редко, однако, прежде всего, нужно обращать внимание на нахождение Луны (фаза звезды).

Благоприятными днями, которые подходят для засолки капусты в январе 2019 года, считаются следующие:

с 9.01.2019 по 13.01.2019 гг.;

с 15, 16 января 2019 года;

21.01.2019 г.

Полезные свойства квашеной капусты

Как и любой продукт, полезные свойства капусты определяются составными элементами. Овощ включает следующее:

витамины;

биофлавониды;

никотиновую кислоту;

метиолометонин;

сложные углеводы.

В капусте содержится огромное количество витаминов, где преимуществом обладает витамин С. Как известно, человек не способен продуцировать данный элемент, поэтому организму необходимо получение извне. Витамин С благотворно влияет на сердечнососудистую системы, нормализует работу печени, укрепляет иммунитет.

Чтобы усваивание витамин С прошло успешно, на помощь должны придти биофлавониды, которые активизируют процесс усваивания кислорода тканями организма. Биофлавониды как раз таки содержатся в капусте в предостаточном количестве и передаются посредством витамина Р.

Капуста, подвергшая процессу квашения, и выработанный сок являются источниками таких витаминов, как А, Е, Н, К, никотиновой кислоты, а также метилометинонина (витамина U). Последнее органическое вещество выполняет защитную функцию слизистой желудка.

Также в квашеной капусте содержатся элементы, которые нормализуют желудочно-кишечный тракт, очищают организм от токсичных веществ и преграждают путь недоброкачественным образованиям. К данным элементам относится крахмал, пектины, клетчатка и органические кислоты.

В целом квашеная капуста обладает множеством полезных свойств, которые оказывают благотворное влияние на человеческий организм. Если употреблять в пищу данный продукт, можно улучшить пищеварение, сердечно-сосудистую и эндокринную системы, укрепить иммунитет и нервную систему.

Как правильно квасить капусту

Чтобы получить аппетитную и сытную капусту, рекомендуется применять давно известные рецепты. Прежде всего, нужно составить перечень необходимых ингредиентов.

К ним относится:

крепкий кочан капусты – 2 шт.;

морковь среднего размера – 3 шт.;

крупная каменная соль – 4 ч. л.;

сахар, в том числе и сахарный песок – 1 ст. л.

Подготовив необходимые продукты, нужно придерживаться следующего способа приготовления:

Необходимо нашинковать капусту как можно мельче. От этого зависит степень вкусности конечного блюда. В эмалированную кастрюлю кладем мелко нашинкованную капусту. Берем морковь и натираем ее на крупной терке. Затем необходимо тщательно перемешать морковку с капустой. Полученную смесь овощей необходимо посыпать солью и основательно все смешать. Затем, предварительно помыв руки, прижимать и мять руками капусту с морковью. Такой способом работы с овощами позволит получить наивкуснейшую квашеную капусту. Есть рецепты, которые предусматривают добавление морковки совместно с сахаром и последующим тщательным перемешиванием. Приготовив предварительно рассол, залить им капусту с морковью, но следить за тем, чтобы овощи были залиты жидкостью не в полной мере.

Придерживаясь, правил лунного календаря и советам при приготовлении капусты, можно получить изумительное, полезное блюдо для любого праздничного случая.