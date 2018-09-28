Что приготовить на Новый 2019 год Свиньи
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Категория:
второе блюдо
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Время приготовления:
3 часа
Ингредиенты
- кролик
- грибы
- морковка
- горчица
- лук
- растительное масло
- приправы
Время летит незаметно и уже сейчас многие женщины задумываются, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы блюда были не только вкусные, но и красивые. К тому же не стоит сердить хозяйку года, а для этого необходимо заранее узнать, каких продуктов следует избегать при украшении праздничного стола.
Рассмотрим самые интересные и необычные рецепты, которыми можно удивить своих гостей.
Чего избегать
Естественно, что на новогоднем столе не должно быть продуктов из свинины, сала, ветчины, колбасы. Конечно, это касается и всеми любимого холодца, но его можно приготовить из говяжьей култышки, по вкусовым качествам он ничем не будет отличаться. Свинья довольно разборчива, поэтому не стоит ставить блюда в большой посуде, лучше подать несколько яств в маленьких тарелочках.
Тотемное животное ест натуральную пищу, следовательно, откажитесь от полуфабрикатов и фастфудов.
Нежный кролик
Замечательная замена молочному поросенку, к тому же крольчатина считается самым полезным и диетическим мясом. А используя, пошаговый рецепт с фото, его приготовит даже начинающая хозяйка. Количество продуктов рассчитано на одну тушку кролика среднего размера, около 3 кг.
Ингредиенты:
- майонез – 300 г;
- горчица – ½ стакана;
- лук репчатый – 2 шт.;
- грибы – 200 г;
- морковь – 1 шт.;
- смесь приправ для шашлыка – 1 пакетик;
- растительное масло – 100 мл.
Этапы приготовления:
- Тушку кролика тщательно промываем, заливаем раствором, на 5 литров воды взять 50 мл 70% уксуса, и отправляем в холодильник на 12 часов.
- Затем высушиваем мясо, натираем солью, приправами, майонезом, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на ночь.
- За три часа до подачи на стол достаем кролика и готовим для него начинку.
- Грибы, лук и морковь шинкуем кубиками, солим, перчим и добавляем майонез, оставшийся от маринования мяса.
- Набиваем, полученной смесью брюхо кролика и зашиваем нитками при помощи цыганской иголки.
- Выкладываем тушку на противень и запекаем около трех часов при температуре 180 градусов.
- Готовое блюдо достаем из духовки, вытаскиваем нить и украшаем зеленью.
- В овощную смесь для сытности можно добавить картофель.
Фаршированный гусь
Когда встает вопрос, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, наверняка возникает гусь, запеченный целиком в духовке.
Но добиться получения мягкого и сочного мяса не так-то просто для этого необходимо знать несколько маленьких секретов:
- Замочим тушку на ночь в специальном растворе, для этого возьмем на 5 литров воды 40 мл 70% уксуса.
- Можно натереть гуся солью и перцем, полить белым вином, накрыть целлофаном и отправить в холодильник на 8 часов.
- Интересный маринад получается из раздавленной клюквы и свежей зелени.
- Соединяем майонез с горчицей в пропорциях 1:1, добавляем соль, перец, натираем гуся полученной смесью и оставляем так на 12 часов.
- Птица получится нежной и нежирной, если натереть его солью, перцем и половинкой лимона, затем обложить его, дольками фруктов и оставить на ночь.
- При выпекании в духовке, поливать тушку, образовавшимся жиром, каждые 15 минут, а раз в полчаса, переворачивать ее.
Приступаем к приготовлению основного блюда.
Ингредиенты:
- чернослив – 200 г;
- яблоки – 500 г;
- лимон – 1 шт.;
- белое вино – 1 стакан;
- молотая корица – 1 ч. л.;
- горчица – 1 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
Как мариновать гуся уже понятно, поэтому приступаем к основному процессу.
Способ приготовления:
- Яблоки помоем, удаляем сердцевину и разрезаем на 4 части.
- Кладем их в глубокую миску и посыпаем корицей.
- Чернослив залить кипятком на полчаса.
- Гуся обмазываем смесью из соли, перца и горчицы.
- Набиваем брюшко птицы фруктами и зашиваем крепкой нитью.
- Помещаем ее в гусятницу и заливаем вином.
- Запекаем в духовке 1 час при температуре 200 градусов, а затем уменьшаем до 180, до появления румяной корочки.
- Вместо, вина можно использовать бульон или воду, но особенно вкусно получается с молоком.
Креветки в соусе
Совершенно новый и удивительный рецепт из морепродуктов, станет украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- сливки – 250 мл;
- креветки – 1 кг;
- крестьянское масло – 50 г;
- чеснок – 5-6 зубчиков;
- листья салата, укроп, петрушка – 3 пучка.
Фазы приготовления:
- Растопим масло на сковороде, добавим давленый чеснок и сливки.
- Как только соус закипит, кладем креветки, и тушим в течение 7 минут.
- Подавать блюдо на листьях салата, посыпанных рубленой зеленью.
- Для гарнира можно сварить рис или спагетти.
Филе щуки
Если возникает проблема, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, то запеченная рыба может стать как основным блюдом, так и дополнением к мясному кушанью. Неплохо получается также минтай или судак, количество продуктов указано на 1 кг филе.
Ингредиенты:
- лук репчатый – 2 шт.;
- сметана – 250 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- лимон – 1 шт.;
- мука – 50 г;
- зелень – 1 пучок.
Способ приготовления:
- Рыбу промываем и режем на порционные кусочки, солим, перчим и поливаем соком лимона.
- Помещаем ее на 2 часа в холодильник.
- Лук чистим и шинкуем полукольцами.
- Возьмем противень, смазываем его маслом и выкладываем сначала лук, затем филе, шкуркой вниз.
- Помещаем лист в духовой шкаф на 30 минут и выпекаем при температуре 180 градусов.
- Сметану соединяем с солью, перцем и мукой, взбиваем венчиком до исчезновения комочков.
- Заливаем рыбу, приготовленным соусом и оставляем в духовке еще на 15 минут.
- Подаем кушанье, посыпав, рубленой зеленью, на гарнир сварим рис.
Баранина по-британски
Что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы праздничный стол был сытным и красивым. Такой рецепт, особенно понравиться мужской части гостей. Мясо выбираем молодое, с маленьким количеством жира.
Ингредиенты:
- баранина – 1 кг;
- картофель – 800 г;
- лук – 300 г;
- томатная паста – 10 г;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- кинза – 1 пучок;
- соль, специи, лавровый лист, перец душистый горошек.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем крупными кусками, натираем солью и специями, помещаем на 1 час в холодильник.
- Лук и картофель чистим и нарезаем кольцами, толщиной в 1 см.
- В чугунный казан выкладываем слой баранины, затем овощи, повторяем, пока не кончатся продукты.
- Томатную пасту тушим на сковороде со специями и небольшим количеством воды и выливаем в чугунок.
- Посыпаем блюдо мелко резанной зеленью и чесноком.
- Тушим 2 часа на медленном огне.
- При таком долгом тушении мясо получится мягким и нежным.
Таежный салат
Конечно, размышляя над тем, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, не стоит забывать про холодные закуски.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- кедровые орешки – 100 г;
- растительное масло – 50 мл;
- лимон – 1 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль, специи.
Пошаговое приготовление:
- Сварим куриное филе с добавлением лаврового листа и душистого перца горошком. Лучше, это сделать заранее.
- Кедровые орешки обжариваем до золотистой корочки.
- В растительное масло выдавим чеснок и добавим сок лимона.
- Возьмем глубокую чашку, нарежем листья салата, куриное филе порвем руками и зальем соусом.
- Сверху посыпаем орешками.
- Красивый и сытный салат, внесет изюминку в украшение праздничного стола.
Лобио
Что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы поправить свое материальное положение, укрепить здоровье и поймать удачу за хвост. Если верить в приметы, то хозяйка года будет благосклонно относиться к тем, кто украсит праздничный стол блюдом из бобовых. Поэтому даже в обыкновенный оливье не стоит жалеть горошка.
Ингредиенты:
- красная фасоль – 2 стакана;
- репчатый лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- винный уксус – 1 ст. л;
- приправа «Хмели-сунели» – 1 пакет;
- кинза – 1 пучок;
- соль, черный перец.
Этапы приготовления:
- Фасоль отвариваем с добавлением лаврового листа, чтобы процесс протекал быстрее, замочим бобы на ночь.
- Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле.
- Для соуса, в винный уксус выдавливаем чеснок через пресс, высыпаем приправу, соль, перец и перемешиваем.
- Заправляем салат и сверху посыпаем мелко нашинкованной зеленью.
- Иногда фасоль разминают в кашицу, но от этого вкус не меняется, а цельные бобы смотрятся гораздо эстетичнее.
Солнечная закуска
Простая, но очень красочная закуска на Новый год.
Нам понадобится:
- красный, болгарский перец – 3 шт.;
- сыр – 150 г;
- яйцо – 3 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 100 г.
Пошаговое приготовление:
- Перец промойте и очистите от семян.
- Сыр потрите на мелкой терке, лучше взять твердые сорта, например, голландский и перемешайте с майонезом.
- Яйца отварите вкрутую и освободите от скорлупы.
- Поместите яйцо внутрь перца, оставшиеся пустоты заполните сырной смесью.
- Поставьте блюдо на 3 часа в холодильник.
- Перед подачей порежьте овощи на тонкие кольца.
Желтая, земляная свинья всеядна и любит разнообразие, поэтому проявим фантазию и украсим праздничный стол большим количеством аппетитных и сытных кушаний, чтобы заслужить ее благосклонность.
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А что вы любите готовить на Новый год? 4
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Нина / 28.09.18 00:10Я тоже, когда готовила лобио, толкла его, получалась вкусная похлебка, на праздничный стол такое не поставишь. Попробую сделать по вашему рецепту, должно быть вкусно и красиво.
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Татьяна / 28.09.18 00:09Рецепт кролика очень кстати оказался, не знала на чем остановиться, а фаршированная птица уже надоела. Теперь главное кролика купить.
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Юля / 28.09.18 00:08Попробовала приготовить фаршированный перец, такая красивая закуска получилась, красный ободок перца, затем бежевая, сырная каемка, белок и желток в центре, как будто солнце на закате. Обязательно приготовлю на Новый год.
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Света / 28.09.18 00:08Спасибо за рецепты, особенно понравились советы по приготовлению гуся, а то у меня он всегда сухой получается, думала вообще, отказаться от него, но теперь обязательно запеку еще раз, соблюдая правила.