Время летит незаметно и уже сейчас многие женщины задумываются, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы блюда были не только вкусные, но и красивые. К тому же не стоит сердить хозяйку года, а для этого необходимо заранее узнать, каких продуктов следует избегать при украшении праздничного стола.

Рассмотрим самые интересные и необычные рецепты, которыми можно удивить своих гостей.

Чего избегать

Естественно, что на новогоднем столе не должно быть продуктов из свинины, сала, ветчины, колбасы. Конечно, это касается и всеми любимого холодца, но его можно приготовить из говяжьей култышки, по вкусовым качествам он ничем не будет отличаться. Свинья довольно разборчива, поэтому не стоит ставить блюда в большой посуде, лучше подать несколько яств в маленьких тарелочках.

Тотемное животное ест натуральную пищу, следовательно, откажитесь от полуфабрикатов и фастфудов.

Нежный кролик

Замечательная замена молочному поросенку, к тому же крольчатина считается самым полезным и диетическим мясом. А используя, пошаговый рецепт с фото, его приготовит даже начинающая хозяйка. Количество продуктов рассчитано на одну тушку кролика среднего размера, около 3 кг.

Ингредиенты:

майонез – 300 г;

горчица – ½ стакана;

лук репчатый – 2 шт.;

грибы – 200 г;

морковь – 1 шт.;

смесь приправ для шашлыка – 1 пакетик;

растительное масло – 100 мл.

Этапы приготовления:

Тушку кролика тщательно промываем, заливаем раствором, на 5 литров воды взять 50 мл 70% уксуса, и отправляем в холодильник на 12 часов.

Затем высушиваем мясо, натираем солью, приправами, майонезом, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться на ночь.

За три часа до подачи на стол достаем кролика и готовим для него начинку.

Грибы, лук и морковь шинкуем кубиками, солим, перчим и добавляем майонез, оставшийся от маринования мяса.

Набиваем, полученной смесью брюхо кролика и зашиваем нитками при помощи цыганской иголки.

Выкладываем тушку на противень и запекаем около трех часов при температуре 180 градусов.

Готовое блюдо достаем из духовки, вытаскиваем нить и украшаем зеленью.

В овощную смесь для сытности можно добавить картофель.

Фаршированный гусь

Когда встает вопрос, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, наверняка возникает гусь, запеченный целиком в духовке.

Но добиться получения мягкого и сочного мяса не так-то просто для этого необходимо знать несколько маленьких секретов:

Замочим тушку на ночь в специальном растворе, для этого возьмем на 5 литров воды 40 мл 70% уксуса. Можно натереть гуся солью и перцем, полить белым вином, накрыть целлофаном и отправить в холодильник на 8 часов. Интересный маринад получается из раздавленной клюквы и свежей зелени. Соединяем майонез с горчицей в пропорциях 1:1, добавляем соль, перец, натираем гуся полученной смесью и оставляем так на 12 часов. Птица получится нежной и нежирной, если натереть его солью, перцем и половинкой лимона, затем обложить его, дольками фруктов и оставить на ночь. При выпекании в духовке, поливать тушку, образовавшимся жиром, каждые 15 минут, а раз в полчаса, переворачивать ее.

Приступаем к приготовлению основного блюда.

Ингредиенты:

чернослив – 200 г;

яблоки – 500 г;

лимон – 1 шт.;

белое вино – 1 стакан;

молотая корица – 1 ч. л.;

горчица – 1 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Как мариновать гуся уже понятно, поэтому приступаем к основному процессу.

Способ приготовления:

Яблоки помоем, удаляем сердцевину и разрезаем на 4 части.

Кладем их в глубокую миску и посыпаем корицей.

Чернослив залить кипятком на полчаса.

Гуся обмазываем смесью из соли, перца и горчицы.

Набиваем брюшко птицы фруктами и зашиваем крепкой нитью.

Помещаем ее в гусятницу и заливаем вином.

Запекаем в духовке 1 час при температуре 200 градусов, а затем уменьшаем до 180, до появления румяной корочки.

Вместо, вина можно использовать бульон или воду, но особенно вкусно получается с молоком.

Креветки в соусе

Совершенно новый и удивительный рецепт из морепродуктов, станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

сливки – 250 мл;

креветки – 1 кг;

крестьянское масло – 50 г;

чеснок – 5-6 зубчиков;

листья салата, укроп, петрушка – 3 пучка.

Фазы приготовления:

Растопим масло на сковороде, добавим давленый чеснок и сливки. Как только соус закипит, кладем креветки, и тушим в течение 7 минут. Подавать блюдо на листьях салата, посыпанных рубленой зеленью. Для гарнира можно сварить рис или спагетти.

Филе щуки

Если возникает проблема, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, то запеченная рыба может стать как основным блюдом, так и дополнением к мясному кушанью. Неплохо получается также минтай или судак, количество продуктов указано на 1 кг филе.

Ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт.;

сметана – 250 мл;

растительное масло – 100 мл;

лимон – 1 шт.;

мука – 50 г;

зелень – 1 пучок.

Способ приготовления:

Рыбу промываем и режем на порционные кусочки, солим, перчим и поливаем соком лимона. Помещаем ее на 2 часа в холодильник. Лук чистим и шинкуем полукольцами. Возьмем противень, смазываем его маслом и выкладываем сначала лук, затем филе, шкуркой вниз. Помещаем лист в духовой шкаф на 30 минут и выпекаем при температуре 180 градусов. Сметану соединяем с солью, перцем и мукой, взбиваем венчиком до исчезновения комочков. Заливаем рыбу, приготовленным соусом и оставляем в духовке еще на 15 минут. Подаем кушанье, посыпав, рубленой зеленью, на гарнир сварим рис.

Баранина по-британски

Что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы праздничный стол был сытным и красивым. Такой рецепт, особенно понравиться мужской части гостей. Мясо выбираем молодое, с маленьким количеством жира.

Ингредиенты:

баранина – 1 кг;

картофель – 800 г;

лук – 300 г;

томатная паста – 10 г;

чеснок – 2-3 зубчика;

кинза – 1 пучок;

соль, специи, лавровый лист, перец душистый горошек.

Способ приготовления:

Мясо нарезаем крупными кусками, натираем солью и специями, помещаем на 1 час в холодильник. Лук и картофель чистим и нарезаем кольцами, толщиной в 1 см. В чугунный казан выкладываем слой баранины, затем овощи, повторяем, пока не кончатся продукты. Томатную пасту тушим на сковороде со специями и небольшим количеством воды и выливаем в чугунок. Посыпаем блюдо мелко резанной зеленью и чесноком. Тушим 2 часа на медленном огне. При таком долгом тушении мясо получится мягким и нежным.

Таежный салат

Конечно, размышляя над тем, что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, не стоит забывать про холодные закуски.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

кедровые орешки – 100 г;

растительное масло – 50 мл;

лимон – 1 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль, специи.

Пошаговое приготовление:

Сварим куриное филе с добавлением лаврового листа и душистого перца горошком. Лучше, это сделать заранее.

Кедровые орешки обжариваем до золотистой корочки.

В растительное масло выдавим чеснок и добавим сок лимона.

Возьмем глубокую чашку, нарежем листья салата, куриное филе порвем руками и зальем соусом.

Сверху посыпаем орешками.

Красивый и сытный салат, внесет изюминку в украшение праздничного стола.

Лобио

Что приготовить на Новый 2019 год Свиньи, чтобы поправить свое материальное положение, укрепить здоровье и поймать удачу за хвост. Если верить в приметы, то хозяйка года будет благосклонно относиться к тем, кто украсит праздничный стол блюдом из бобовых. Поэтому даже в обыкновенный оливье не стоит жалеть горошка.

Ингредиенты:

красная фасоль – 2 стакана;

репчатый лук – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

винный уксус – 1 ст. л;

приправа «Хмели-сунели» – 1 пакет;

кинза – 1 пучок;

соль, черный перец.

Этапы приготовления:

Фасоль отвариваем с добавлением лаврового листа, чтобы процесс протекал быстрее, замочим бобы на ночь. Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Для соуса, в винный уксус выдавливаем чеснок через пресс, высыпаем приправу, соль, перец и перемешиваем. Заправляем салат и сверху посыпаем мелко нашинкованной зеленью. Иногда фасоль разминают в кашицу, но от этого вкус не меняется, а цельные бобы смотрятся гораздо эстетичнее.

Солнечная закуска

Простая, но очень красочная закуска на Новый год.

Нам понадобится:

красный, болгарский перец – 3 шт.;

сыр – 150 г;

яйцо – 3 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 100 г.

Пошаговое приготовление:

Перец промойте и очистите от семян. Сыр потрите на мелкой терке, лучше взять твердые сорта, например, голландский и перемешайте с майонезом. Яйца отварите вкрутую и освободите от скорлупы. Поместите яйцо внутрь перца, оставшиеся пустоты заполните сырной смесью. Поставьте блюдо на 3 часа в холодильник. Перед подачей порежьте овощи на тонкие кольца.

Желтая, земляная свинья всеядна и любит разнообразие, поэтому проявим фантазию и украсим праздничный стол большим количеством аппетитных и сытных кушаний, чтобы заслужить ее благосклонность.