По секрету всему свету: чем могут похвастаться звездные бьюти-бренды

Скарлетт Йохансон и The Outset

Скарлетт Йохансон не один год обдумывала идею создания косметики: актриса серьезно подошла к этому бизнесу, ездила на встречи с дерматологами и общалась с представителями различных косметических компаний. В результате выбор пал на разработку уходовых средств.





Скарлетт справедливо считает, что красота начинается с уверенности в себе, а добиться этой уверенности помогают не макияж и прическа, а чистая ухоженная кожа. В коллекцию The Outset вошли средства для очищения и увлажнения кожи, которые разрабатывались при активном участии актрисы.

Кайли Дженнер и Kylie Cosmetics

Кайли Дженнер всегда обожала красить губы и умела придавать им визуальный объем даже без использования филлеров. Неудивительно, что модель решила воспользоваться своими возможностями и монетизировать увлечение – создала собственную линию средств под брендом Kylie Cosmetics.





На тот момент ей было всего 18 лет, а уже в 21 журнал Forbes признал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние.

Теперь в ассортименте Kylie Cosmetics – не только декоративная косметика, но и уход, ароматы, аксессуары и линия для детей. Однако матовые помады и карандаши по-прежнему остаются визитной карточкой и бестселлером бренда.





Дженнифер Энистон и LolaVie

Красота волос и идеальность прически Дженнифер Энистон всегда вызывают восхищение. Актриса любит ухаживать за локонами, поэтому при разработке собственного косметического бренда LolaVie выбрала именно это направление.





Дженнифер выпускает стайлинг и уход для волос, а также расчески для деликатного распутывания прядей. Видно, что актриса относится к своему бьюти-бизнесу с душой: дизайн упаковок радует глаз, а средства собирают положительные отзывы по всему миру.

Дрю Бэрримор и Flower Beauty

Вот уже больше десяти лет Дрю Бэрримор выпускает косметику Flower Beauty, не отступая от первоначальной задумки – делать качественные средства по доступным ценам.





Особой популярностью у аудитории пользуются жидкие румяна, хайлайтеры и помады Flower Beauty. И даже простое оформление их не портит!

Бейонсе и Cécred

Бьюти-бренд Бейонсе Cécred – еще совсем малыш, ведь он родился только в этом году. Однако идея его создания созрела давно: певица признается, что буквально выросла в парикмахерской ее мамы Тины Ноулз, которая была хозяйкой салона в Хьюстоне.

Дебютная коллекция бренда, вдохновленного ритуалами красоты, передающимися из поколения в поколение, названа The Foundation. В нее вошли шампуни и кондиционеры, увлажняющие маски, двухэтапный уход и масло для волос. Упаковка Cécred – отдельный вид эстетики. Надеемся, что и содержимое на высоком уровне!

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