10 идей для макияжа из прошлого, чтобы выглядеть современно

"Современность присвоила себе все созданные в прошлом стили и мастерски меняет один образ на другой", – уверен Эрнест Мунтаниоль, ведущий визажист Chanel в России и странах СНГ, более 20 лет работающий на съемках мировых журналов и на показах известных дизайнеров.

Он недавно он выступил экспертом Московской Недели моды – "Клео.ру" записали гид по модному макияжу и советы маэстро красоты

Пожалуйста, без потрясений!

"Все декады 20-го века до сих пор актуальны, – сказал Эрнест Мунтаниоль. – Мода идет по кругу, и это очень хорошо, ведь чтобы уйти с этого круга, в мире должно случиться что-то такое, чего мы не хотим".

В начале 20-го столетия целую эру сломила Первая мировая война, которая дала серьезный толчок тому, что мода и понимание того, как выглядят женщины, кардинально поменялись.

Второй перелом в моде произошел после Второй мировой войны, когда женщина заняла место мужчины: она стала работать на заводах, взяла на себя много ответственности, переняла не только его внешний вид, но и его повадки.

Третий перелом случился в 1957-м – Кристиан Диор показывает стиль New Look и возвращает женщине то, по чему она истосковалась – сказку и мечту. Женщина вновь получила право быть хрупкой и воздушной.

Что взять из прошлого в наше сегодня

1. "Ревущие двадцатые" и последующая эпоха немого кино. Волнообразные прически во всевозможных проявлениях, яркие губы и подчеркнутые темным карандашом глаза.

2.1950-е. Эпоха подарившая нам Мэрилин Монро. Ее стиль переняли Мадонна и Скарлетт Йоханссон. Яркие губы, глубокие глаза, выжженный блонд– этот образ до сих пор продолжают копировать, он остается коммерчески успешным. На фото – модель и блогер Кайли Дженнер в неожиданном образе.





3. 1960-е. Игра в театр – эти образы не встретишь на улице. Они живут обособленно в кинематографе, на страницах глянцевых изданий. С этого времени мода предлагает разные понимания видов красоты.

Софи Лорен – это классика, близкая к идеалу, ее макияж очень схож с тем, что нам сейчас диктуют героини соцмедиа, желая показать себя без изъянов. Например, Камила Коэльо – популярная бьюти-блогер из Бразилии.





Другое направление воплощает Твигги – андрогинное существо с короткой стрижкой, с абсолютно иным подходом к графике макияжа глаз.

Теперь мы постоянно играемся с этими черточками, с дугообразными линиями. Подчеркиваем взгляд, визуально удлиняя ресницы.

4. 1970-е, эпоха диско. Правильная, роскошная сексуальность, которая особенно ярко отражается в в музыке.

Эта эпоха универсальна по сегодняшний день, потому что именно в 70-х женская красота раскрылась максимально. Она не была искусственной, не была театральной. Из макияжа ушла графика, вместо нее – помада, блеск, румяна, хайлайтер, шикарные волосы, роскошные платья, много тела.

5. 1980-е. В Англии зарождается движение панк, и в моду проникают субкультуры. Панк привнес в макияж агрессивные краски и контрастные сочетания цветов.

6. 1990-е, гранж и тяготение к натуральности. Фотографы любят снимать моделей без макияжа. Эта тенденция на естественность – одно из главных условий современной эпохи “новой искренности”.





7. 2000-е. Подчеркнутая театральность в духе Spice Girls и молодой Ирины Аллегровой: темный контур губ, белые тени под бровью, сама бровь максимально тонкая, блестки на лице.

Если хотите поиграть в тонкие брови – три года, не дольше – после пяти лет регулярной корректировки волосяная фолликула не восстановится.

8. Конец 2010–х, Face-Art. Сегодня характерно использование ярких декоративных средств для макияжа – пайетки, бисер, камни. На фотографиях, на подиумах и на сцене это смотрится очень эффектно, если сделать аппликацию грамотно. На современную моду по прежнему сильно влияют звезды музыки – Бейонсе, Рианна, Леди Гага с их яркими, экстравагантными образами.





9. Fairy tales, или сказочность. В моде все, что связано с потусторонним миром – мистика, оккультизм, тема религии. Сегодня мы очень любим сказки. Почему мы их любим? Человеческий мозг способен создавать миры, и порой они приобретают большую ценность, чем мир, в котором человек живет. Поэтому сказочность – противостояние добра и зла, темного и светлого – очень сильный источник вдохновения, который будет актуален всегда,

10. Nude. Фотографы и стилисты все чаще настаивают на том, чтобы модели и актрисы были без яркого макияжа, потому что макияж – это средство обмана, он отвлекает от главного, как социальная маска.

В данном случае мы обнажаем лицо, это не просто натуральный макияж, но именно обнаженный, абсолютно прозрачный. И это самый сложный макияж. Для того, чтобы его сделать безупречно, нужно найти девушку, женщину, с идеальной кожей – ничего на ее лице не создавать, но просто нанести на губы увлажняющий блеск.

Сегодня лицо – как символ достатка. Поэтому большое внимание следует уделить прежде всего уходовой косметике, следить за своим здоровьем и контролировать уровень стресса.





Макияж будущего

"Это чистая и ровная кожа, – считает Эрнест Мунтаниоль. – Нам потребуется только молочко для умывания, которое можно наносить перед сном, чтобы утром лицо приобрело естественный блеск. Но для этого нужно понимать, что Бог создал твое лицо, которого нет больше ни у кого. За ним нужно ухаживать, его нужно любить и принимать, не стремясь переделать. И тогда тебя запомнят".