Звездная косметика: ТОП-5 бьюти-брендов, основанных селебрити

Знаменитости привыкли проводить много времени в салонах красоты и гримерках. Внешний вид для них – это часть работы. Поэтому не удивительно, что многие селебрити проникаются бьюти-темой настолько, что хотят создавать свою косметику. Что смогли привнести в мир красоты Рианна, Селена Гомес, Джей Ло и другие звезды? Рассказываем.

Селена Гомес и Rare Beauty

Селена Гомес запустила свой косметический бренд Rare Beauty («Редкая красота») в сентябре 2020 года. Главная его миссия - помочь девушкам почувствовать себя прекрасными, не скрывая свою индивидуальность.

Селена два года работала над созданием продуктов для Rare Beauty, продумывая каждую мелочь – от дизайна упаковки до палитры теней и румян. А недавно девушка вошла в число долларовых миллиардеров – во многом, благодаря успешному косметическому бизнесу.

Леди Гага и Haus Laboratories

Леди Гага с юности выступала за свободу самовыражения и равенство полов, поэтому идея ее бренда – не ограничивать свою фантазию и не стремиться вписаться в какие-то рамки. Леди Гага контролировала создание своей косметики Haus Laboratories на всех этапах: вместе с химиками изучала формулы, придумывала названия, выбирала компоненты и текстуры.

От коллекции макияжа Леди Гаги ожидаешь провокационных и ярких оттенков, но и тут звезда способна удивить: в Haus Laboratories есть как средства для экстравагантного макияжа, так и нежные универсальные оттенки.

Рианна и Fenty Beauty

Рианна всегда увлекалась макияжно-косметической темой. Сначала она пробовала создать коллекцию декоративных средств в коллаборации с брендом MAC, но в 2017 году решила пойти дальше и основала собственную компанию – Fenty Beauty, взяв за основу названия собственную фамилию (полное имя певицы Робин Рианна Фенти).





Косметика Fenty Beauty впечатлила всех широким ассортиментом оттенков тональных средств, выведя на совершенно новый уровень бьюти-индустрию для женщин с темным и оливковым цветом кожи.

Хейли Бибер и Rhode

Модель давно мечтала выпустить собственную марку косметики, совмещающую в себе стильную упаковку, эффективные формулы и доступную цену. И вот, после исследований бьюти-рынка, в 2022 родился бренд Rhode, названный по второму имени звезды – Хейли Роуд Бибер.





Несмотря на то, что в ассортименте Rhode немало интересных средств, абсолютным бестселлером марки стал бальзам для губ с пептидами. В этом году бренд создал чехол для телефона со специальным разъемом для того, чтобы средство всегда было под рукой. Любопытная задумка, которая уже побила все рекорды по продажам!

Джей Ло и JLo Beauty

Джей Ло всегда и во всем была перфекционисткой, поэтому то, что ее бренд косметики получает восторженные отзывы, совсем не удивительно. Более десяти лет звезда вынашивала идею создания собственной бьюти-марки. На разработку одной только сыворотки That JLo Glow Serum ушло два года, пока средство не довели до желаемого идеала!





Главный ингредиент, который отличает косметику JLo Beauty, – это экстракт из оливкового масла, про пользу которого для кожи, волос и ногтей звезда узнала от своих мамы и бабушки. Кроме того, отличительной особенностью продукции Дженнифер являются гламурные золотые упаковки и флаконы, которые смотрятся весомо и дорого.