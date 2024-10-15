Отшелушивание кожи головы: кому и зачем нужен пилинг?

Если посмотреть на кожу головы под микроскопом, можно увидеть не самое эстетичное зрелище: скопление омертвевших клеток, жирные пятна себума, частички укладочных средств с налипшей на них пылью. Почему? Ведь мы же регулярно моем голову!





В чем же дело?

Причина в том, что обычный шампунь справляется только с поверхностными загрязнениями, в то время как небольшая часть стайлинговых и уходовых средств, смешанная с кожным салом, по-прежнему остается при нас. Мы не можем этого увидеть и думаем, что все нормально, пока не замечаем, что волосы быстро теряют объем после мытья, лезут сильнее обычного и меньше блестят. Причина кроется в забитых порах кожи головы: луковицы хуже снабжаются кровью, ороговевшие чешуйки мешают действию шампуня и голову сложнее промыть до чистоты.

Ищем выход

Трихологи уверены: коже головы нужно отшелушивание, причем ничуть не меньше, чем коже лица и тела. Эксфолиация позволяет волосам дольше сохранять объем и оставаться чистыми, способствует хорошему кровообращению и стимулирует луковицы волос, что является профилактикой от выпадения.

Для процедуры отшелушивания можно использовать как покупные средства, разработанные специалистами, так и домашние рецепты. Готовые средства эффективнее, так как содержат кислоты, себорегулирующие и успокаивающие компоненты: например, масло чайного дерева и жожоба, экстракты алоэ, розмарина, ромашки.

Эксфолианты для кожи головы бывают двух видов: пилинг, совмещенный с шампунем (ищите в названиях "глубоко очищающий шампунь", "пилинг-шампунь"), и собственно отдельный пилинг. Первый вариант – для тех, кто ограничен во времени и не любит длительных бьюти-ритуалов. Второй предполагает нанесение отшелушивающего средства за 10-15 минут до мытья волос, а затем использование привычного для вас шампуня и уходового средства.

Осторожность не помешает

Несмотря на то, что отшелушивание необходимо для всех типов кожи головы, нужно с осторожностью использовать подобные средства, если у вас сухая и чувствительная кожа. Важно соблюдать рекомендации, указанные на упаковке, и не держать пилинг дольше положенного времени: тогда вместо глубокого очищения вы можете получить обратный эффект в виде зуда и шелушения. Дерматологи и трихологи рекомендуют использовать эксфолиант не чаще одного раза в неделю для жирной и нормальной кожи и раз в 2-3 недели – для сухой.

Кстати, если вы окрашиваете волосы, не наносите отшелушивающее средство как минимум в течение недели после покраски, чтобы кислоты в пилинге не растворили пигмент и не свели результаты окрашивания к нулю.