Отшелушивание кожи головы: кому и зачем нужен пилинг?

Удаление омертвевших клеток, усиление кровообращения, профилактика выпадения волос, увеличение прикорневого объема... Пилинг мог бы стать панацеей от всех проблем. Но нужно знать нюансы.
Если посмотреть на кожу головы под микроскопом, можно увидеть не самое эстетичное зрелище: скопление омертвевших клеток, жирные пятна себума, частички укладочных средств с налипшей на них пылью. Почему? Ведь мы же регулярно моем голову!
В чем же дело?
Причина в том, что обычный шампунь справляется только с поверхностными загрязнениями, в то время как небольшая часть стайлинговых и уходовых средств, смешанная с кожным салом, по-прежнему остается при нас. Мы не можем этого увидеть и думаем, что все нормально, пока не замечаем, что волосы быстро теряют объем после мытья, лезут сильнее обычного и меньше блестят. Причина кроется в забитых порах кожи головы: луковицы хуже снабжаются кровью, ороговевшие чешуйки мешают действию шампуня и голову сложнее промыть до чистоты.
Ищем выход
Трихологи уверены: коже головы нужно отшелушивание, причем ничуть не меньше, чем коже лица и тела. Эксфолиация позволяет волосам дольше сохранять объем и оставаться чистыми, способствует хорошему кровообращению и стимулирует луковицы волос, что является профилактикой от выпадения.
Для процедуры отшелушивания можно использовать как покупные средства, разработанные специалистами, так и домашние рецепты. Готовые средства эффективнее, так как содержат кислоты, себорегулирующие и успокаивающие компоненты: например, масло чайного дерева и жожоба, экстракты алоэ, розмарина, ромашки.
Эксфолианты для кожи головы бывают двух видов: пилинг, совмещенный с шампунем (ищите в названиях "глубоко очищающий шампунь", "пилинг-шампунь"), и собственно отдельный пилинг. Первый вариант – для тех, кто ограничен во времени и не любит длительных бьюти-ритуалов. Второй предполагает нанесение отшелушивающего средства за 10-15 минут до мытья волос, а затем использование привычного для вас шампуня и уходового средства.
Осторожность не помешает
Несмотря на то, что отшелушивание необходимо для всех типов кожи головы, нужно с осторожностью использовать подобные средства, если у вас сухая и чувствительная кожа. Важно соблюдать рекомендации, указанные на упаковке, и не держать пилинг дольше положенного времени: тогда вместо глубокого очищения вы можете получить обратный эффект в виде зуда и шелушения. Дерматологи и трихологи рекомендуют использовать эксфолиант не чаще одного раза в неделю для жирной и нормальной кожи и раз в 2-3 недели – для сухой.
Кстати, если вы окрашиваете волосы, не наносите отшелушивающее средство как минимум в течение недели после покраски, чтобы кислоты в пилинге не растворили пигмент и не свели результаты окрашивания к нулю.