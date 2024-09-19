Что за бренд? ТОП-5 бьюти-марок, основанных российскими звездами

Тина Канделаки – Ansaligy

Тина Канделаки запустила собственный косметический бренд Ansaligy еще в 2016-м, но успех пришел лишь через два года, когда компания выпустила гидрогелевые патчи для глаз. Они оказались так хороши, что всего за год финансовый оборот бренда вырос в 12 раз! С тех пор Ansaligy остается одной из самых успешных звездных бьюти-компаний.





Тина с самого начала была и остается лицом бренда, а бестселлером по-прежнему являются патчи для глаз с гиалуроновой кислотой, кофеином и янтарем.





Оксана Самойлова и Sammy Beauty

Появление косметического бренда Оксаны Самойловой Sammy Beauty почти сразу же началось со скандала: блогера и бизнес-вумен обвиняли в откровенном плагиате косметики американской модели Кайли Дженнер. Совпадало все: от оформления баночек до сайта и рекламной кампании!





Но постепенно волна негатива и хейта улеглась: продукты Sammy Beauty с пептидным комплексом оказались вполне себе неплохими, а слоган "сложные технологии для максимально легкого ухода" оправдывал себя. Оформление и посыл бренда Самойловой тоже перестали в точности копировать Дженнер, появились другие цвета и средства.

Забавно, что Оксана Самойлова не желает расставаться с ярким макияжем, даже рекламируя средства для ухода за кожей лица.





Валерия Чекалина и Letique

Блогер, ведущая и автор фитнес-марафонов Валерия Чекалина (она же Лерчек) создала свой бьюти-бренд Letique еще 6 лет назад, заявив, что разработала формулу красоты в бирюзовой баночке. Сейчас ее фирма активно развивается сразу в трех направлениях: декоративная косметика, средства для ухода за лицом и телом (включая отдельную линию для мужчин), а также средства для заботы о красоте и здоровье (БАДы).





У продукции Letique узнаваемый дизайн в бирюзовом цвете, люксовая упаковка и приятные текстуры, а еще – они не тестируются на животных.





Ирена Понарошку – Opu by Irena

"Зеленая богиня", блогер и ведущая Ирена Понарошку впервые зашла на бьюти-рынок в 2021-м году, разработав натуральные дезодоранты в коллаборации с брендом "Краснополянская косметика". Два года спустя она запустила новую премиальную линию продуктов для лица и тела из кактусов опунции, посаженных на сочинской ферме "Краснополянской косметики".

Ирена относится к своему бьюти-бизнесу с большой душой, лично проверяет и тестирует все формулы и даже участвует в выращивании опунции, о чем все время рассказывает в блоге.





Илана Юрьева – ILana Beauty

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева решила выпускать косметику, когда скучала во время пандемии. Еще примерно год ушел на регистрацию бренда ILana Beauty и разработку составов. Сначала производство находилось в Белоруссии, но затем переехало в Москву.

Бренд ILana Beauty специализируется на косметике для волос: на данный момент Илана выпускает черную линию для вьющихся и поврежденных локонов и бирюзовую с кератином и молоком с эффектом ламинирования.