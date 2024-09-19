Что за бренд? ТОП-5 бьюти-марок, основанных российскими звездами

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Кто-то выращивает экзотические кактусы, кто-то создает янтарные патчи, а кто-то заимствует готовые идеи... У каждой звезды свой путь в бьюти-мир. Рассказываем, у кого какой.

Тина Канделаки – Ansaligy

Тина Канделаки запустила собственный косметический бренд Ansaligy еще в 2016-м, но успех пришел лишь через два года, когда компания выпустила гидрогелевые патчи для глаз. Они оказались так хороши, что всего за год финансовый оборот бренда вырос в 12 раз! С тех пор Ansaligy остается одной из самых успешных звездных бьюти-компаний. 

Фото: соцсети / @ansaligy

Тина с самого начала была и остается лицом бренда, а бестселлером по-прежнему являются патчи для глаз с гиалуроновой кислотой, кофеином и янтарем. 

Фото: соцсети / @ansaligy; Маска-патчи для лица с гранулами янтаря и сывороткой, Ansaligy

Оксана Самойлова и Sammy Beauty

Появление косметического бренда Оксаны Самойловой Sammy Beauty почти сразу же началось со скандала: блогера и бизнес-вумен обвиняли в откровенном плагиате косметики американской модели Кайли Дженнер. Совпадало все: от оформления баночек до сайта и рекламной кампании! 

Фото: архивы пресс-служб. Мини-набор для ухода за кожей лица, Kylie Skin by Kylie; Программа ежедневного ухода за кожей, Sammy Beauty

Но постепенно волна негатива и хейта улеглась: продукты Sammy Beauty с пептидным комплексом оказались вполне себе неплохими, а слоган "сложные технологии для максимально легкого ухода" оправдывал себя. Оформление и посыл бренда Самойловой тоже перестали в точности копировать Дженнер, появились другие цвета и средства. 

Фото: соцсети / @sammybeauty.ru

Забавно, что Оксана Самойлова не желает расставаться с ярким макияжем, даже рекламируя средства для ухода за кожей лица.

Фото: соцсети / @sammybeauty.ru

Валерия Чекалина и Letique

Блогер, ведущая и автор фитнес-марафонов Валерия Чекалина (она же Лерчек) создала свой бьюти-бренд Letique еще 6 лет назад, заявив, что разработала формулу красоты в бирюзовой баночке. Сейчас ее фирма активно развивается сразу в трех направлениях: декоративная косметика, средства для ухода за лицом и телом (включая отдельную линию для мужчин), а также средства для заботы о красоте и здоровье (БАДы).  

Фото: соцсети / @letique.cosmetics

У продукции Letique узнаваемый дизайн в бирюзовом цвете, люксовая упаковка и приятные текстуры, а еще – они не тестируются на животных.

Фото: соцсети / @letique.cosmetics

Ирена Понарошку – Opu by Irena

"Зеленая богиня", блогер и ведущая Ирена Понарошку впервые зашла на бьюти-рынок в 2021-м году, разработав натуральные дезодоранты в коллаборации с брендом "Краснополянская косметика". Два года спустя она запустила новую премиальную линию продуктов для лица и тела из кактусов опунции, посаженных на сочинской ферме "Краснополянской косметики".

Фото: соцсети / @kpcosm

Ирена относится к своему бьюти-бизнесу с большой душой, лично проверяет и тестирует все формулы и даже участвует в выращивании опунции, о чем все время рассказывает в блоге.

Фото: соцсети / @kpcosm

Илана Юрьева – ILana Beauty

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева решила выпускать косметику, когда скучала во время пандемии. Еще примерно год ушел на регистрацию бренда ILana Beauty и разработку составов. Сначала производство находилось в Белоруссии, но затем переехало в Москву.

Фото: соцсети / @ilana_beauty

Бренд ILana Beauty специализируется на косметике для волос: на данный момент Илана выпускает черную линию для вьющихся и поврежденных локонов и бирюзовую с кератином и молоком с эффектом ламинирования.

Фото: соцсети / @ilana_beauty

Мария Орешкина

Редактор

 

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