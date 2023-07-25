Желтый маникюр 2023 года и модные тенденции

Модные тенденции желтого маникюра 2023 года — варианты на длинные и короткие ногти. Новинки дизайна, свежие идеи и советы, с чем сочетать такой маникюр
Цвет солнца нравится всем, в том числе и в летнем маникюре. Он периодически возвращается в моду, обретая новые особенности. Рассмотрим модные тенденции 2023 года, какой жёлтый маникюр останется на пике популярности и с чем его сочетать.
Основные тенденции и сочетания
Лимонные ногти подчёркивают загар и красиво сочетаются с яркой летней одеждой и купальниками, что отлично видно на фото. Такой дизайн прекрасно смотрится как с джинсовой одеждой, так и с яркими платьями, сарафанами, купальными костюмами. Ниже — удачные идеи и сочетания цветов летом и осенью 2023 года.
Солнечное лето
В наступившем сезоне яркие оттенки уступают место приглушённым, хотя в градиентных ногтях насыщенность варьируется и изменяется. Нежные оттенки кукурузы, подсолнуха, кремовых роз вытеснили сочные лимоны, но, если в одежде есть яркая деталь этого тона, то кислотные рисунки приветствуются.
Самые актуальные цвета для лета 2023:
- кукуруза;
- холодный лимонад;
- бледный жёлтый тон;
- матовые лаки очень светлых, почти молочных оттенков;
- банановый смузи;
- золотистое голографическое напыление и втирка.
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Эти цвета характерны как для однотонного летнего дизайна, так и для рисунков. Тем, кто выбирает яркие цвета, рекомендуется:
- сочетать их с лимонными рисунками, купальниками, аксессуарами;
- использовать горизонтальный градиент на длинные ногти;
- сочетать лимонные тона с зелёными, апельсиновыми;
- использовать голографическую втирку, тёмные рисунки.
Классический летний маникюр выполняется в приглушённых и неярких оттенках. Актуальны следующие сочетания цветов:
- кукуруза и гиацинт;
- голубой и жёлтый;
- жёлтый и мятный одинаковой степени насыщенности;
- переход от бледного жёлтого к яркому;
- нежный лимонный и нюд;
- оттенок заварного крема с ярким синим смотрится освежающе и подчёркивает загар.
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Для более сочных образов подходит яркое сочетание лимонного с синим. Тут приветствуются сочные, насыщенные цвета. Такой маникюр подходит к джинсовому и морскому итальянскому стилю Дольче Габбана, различным полоскам, тельняшкам, ярким купальникам и летней пластиковой бижутерии.
Интересны следующие варианты и сочетания:
- Контрастные полосы синего, жёлтого с белым.
- Тропические фрукты.
- Морские градиенты с имитацией песка, ракушек. Подходят тем, кто выбирает одежду для пляжа, путешествий.
- Голографическая втирка с контрастным чёрным рисунком. Здесь можно использовать мятные оттенки, лиловые и даже розовые и сиреневые. Они добавят эффектной контрастности образу и подчеркнут его необычность.
- Лимонный крем и нюд. Неяркое сочетание, которое подходит к нежным, неброским вариантам летней одежды.
Для лета характерны рисунки:
- лимоны и другие тропические фрукты;
- бабочки, особенно голографические, с фольгой и втиркой;
- полоски, в том числе и контрастные;
- набивные цветы;
- ромашки;
- рисунки как на обоях;
- геометрия.
В моде матовые ногти приглушённого жёлтого цвета, плавно переходящего в голубой, нюдовый и белый. Такие варианты смотрятся освежающе, особенно если используются лимонадные оттенки и полуматовые текстуры.
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Роскошная осень
Среди модных тенденций жёлтого маникюра в 2023 году для осени более тёплые и сложные оттенки, чем для лета. Фото дизайна будут с уклоном в оранжевую или коричневую гамму. Актуальные цвета:
- оттенки заварного крема;
- манговый сорбет;
- лимонное мороженое;
- матовые текстуры, светлые жёлтые оттенки;
- классические цвета лимона в сочетании с белым, бежевым, кремовым.
Однотонные ногти лучше выбирать близкие к оттенку топлёного молока, лимонного мороженого или бежевому тону. Приветствуются матовые, глянцевые текстуры или втирка. Допускается сочетание текстур, набивные крупные цветы, причём они располагаются на двух ногтях и смотрятся довольно броско. Допускается использование напыления, рисунков, особенно на безымянном пальце. Бледный жёлтый френч тоже приветствуется, особенно с двойной или акцентированной линией улыбки. Он подходит как к золотым, так и к серебряным украшениям.
Рисунки, эффекты
Жёлтый маникюр 2023 года, если принять во внимание модные тенденции, прекрасно сочетается с тёмными оттенками нюда. Лимонные, крупные набивные цветы — отличная идея для праздника, особенно если украсить маникюр лентами, стразами или другими украшениями.
Рассмотрим, какие рисунки и эффекты в жёлтом маникюре приветствуются в 2022 году в зависимости от доминирующего цвета. Если желтый предполагается как основа:
- градиент к оттенку манго или зелени;
- матовые ногти с набивным рисунком как на гелевой ручке;
- одуванчики чёрного цвета;
- бабочки;
- тонкие надписи ручкой;
- паутинки;
- сердечки, нарисованные тонкой ручкой;
- эффект перепелиного яйца.
Если жёлтый цвет не основной, его стоит использовать для френча, цветов, геометрических рисунков. Тогда он будет смотреться выигрышно и красиво. Рекомендуется украшать его стразами, интересными эффектами — бабочками, пальмочками, печатным рисунком, тонкими сердечками и другими акцентами.
Желтый маникюр останется среди модных тенденций 2023 года и в сочетании с ногтями в морской тематике. Например, приглушённый песочный с насыщенными оттенками моря и воды — основная тенденция лета. Ну и, конечно, не стоит забывать о сахарном маникюре с мелкими кристаллами — он особенно актуален в июне-июле и идёт всем, кто хочет подчеркнуть свежесть выбранного образа.