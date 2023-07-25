Желтый маникюр 2023 года и модные тенденции

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Модные тенденции желтого маникюра 2023 года — варианты на длинные и короткие ногти. Новинки дизайна, свежие идеи и советы, с чем сочетать такой маникюр

Цвет солнца нравится всем, в том числе и в летнем маникюре. Он периодически возвращается в моду, обретая новые особенности. Рассмотрим модные тенденции 2023 года, какой жёлтый маникюр останется на пике популярности и с чем его сочетать.

Основные тенденции и сочетания

Лимонные ногти подчёркивают загар и красиво сочетаются с яркой летней одеждой и купальниками, что отлично видно на фото. Такой дизайн прекрасно смотрится как с джинсовой одеждой, так и с яркими платьями, сарафанами, купальными костюмами. Ниже — удачные идеи и сочетания цветов летом и осенью 2023 года.

Солнечное лето

В наступившем сезоне яркие оттенки уступают место приглушённым, хотя в градиентных ногтях насыщенность варьируется и изменяется. Нежные оттенки кукурузы, подсолнуха, кремовых роз вытеснили сочные лимоны, но, если в одежде есть яркая деталь этого тона, то кислотные рисунки приветствуются.

Самые актуальные цвета для лета 2023:

  • кукуруза;
  • холодный лимонад;
  • бледный жёлтый тон;
  • матовые лаки очень светлых, почти молочных оттенков;
  • банановый смузи;
  • золотистое голографическое напыление и втирка.

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Эти цвета характерны как для однотонного летнего дизайна, так и для рисунков. Тем, кто выбирает яркие цвета, рекомендуется:

  • сочетать их с лимонными рисунками, купальниками, аксессуарами;
  • использовать горизонтальный градиент на длинные ногти;
  • сочетать лимонные тона с зелёными, апельсиновыми;
  • использовать голографическую втирку, тёмные рисунки.

Классический летний маникюр выполняется в приглушённых и неярких оттенках. Актуальны следующие сочетания цветов:

  • кукуруза и гиацинт;
  • голубой и жёлтый;
  • жёлтый и мятный одинаковой степени насыщенности;
  • переход от бледного жёлтого к яркому;
  • нежный лимонный и нюд;
  • оттенок заварного крема с ярким синим смотрится освежающе и подчёркивает загар.
Выбирая рисунки, стоит обратить внимание на геометрию, ромашки, цветы. Актуальны фрукты, полосы, лимоны. На безымянном пальце уместна наклейка или рисунок с лимонами, апельсинами и тропическими фруктами. Это беспроигрышное сочетание даже к летним однотонным нарядам.

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Для более сочных образов подходит яркое сочетание лимонного с синим. Тут приветствуются сочные, насыщенные цвета. Такой маникюр подходит к джинсовому и морскому итальянскому стилю Дольче Габбана, различным полоскам, тельняшкам, ярким купальникам и летней пластиковой бижутерии.

Интересны следующие варианты и сочетания:

  • Контрастные полосы синего, жёлтого с белым.
  • Тропические фрукты.
  • Морские градиенты с имитацией песка, ракушек. Подходят тем, кто выбирает одежду для пляжа, путешествий.
  • Голографическая втирка с контрастным чёрным рисунком. Здесь можно использовать мятные оттенки, лиловые и даже розовые и сиреневые. Они добавят эффектной контрастности образу и подчеркнут его необычность.
  • Лимонный крем и нюд. Неяркое сочетание, которое подходит к нежным, неброским вариантам летней одежды.

Для лета характерны рисунки:

  • лимоны и другие тропические фрукты;
  • бабочки, особенно голографические, с фольгой и втиркой;
  • полоски, в том числе и контрастные;
  • набивные цветы;
  • ромашки;
  • рисунки как на обоях;
  • геометрия.

В моде матовые ногти приглушённого жёлтого цвета, плавно переходящего в голубой, нюдовый и белый. Такие варианты смотрятся освежающе, особенно если используются лимонадные оттенки и полуматовые текстуры.

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Роскошная осень

Среди модных тенденций жёлтого маникюра в 2023 году для осени более тёплые и сложные оттенки, чем для лета. Фото дизайна будут с уклоном в оранжевую или коричневую гамму. Актуальные цвета:

  • оттенки заварного крема;
  • манговый сорбет;
  • лимонное мороженое;
  • матовые текстуры, светлые жёлтые оттенки;
  • классические цвета лимона в сочетании с белым, бежевым, кремовым.

Однотонные ногти лучше выбирать близкие к оттенку топлёного молока, лимонного мороженого или бежевому тону. Приветствуются матовые, глянцевые текстуры или втирка. Допускается сочетание текстур, набивные крупные цветы, причём они располагаются на двух ногтях и смотрятся довольно броско. Допускается использование напыления, рисунков, особенно на безымянном пальце. Бледный жёлтый френч тоже приветствуется, особенно с двойной или акцентированной линией улыбки. Он подходит как к золотым, так и к серебряным украшениям.

Другая тенденция осени — золотистые или чёрные набивные блестящие ветки с листиками на фоне матового светло-жёлтого или кремового маникюра. Они смотрятся очень актуально и стильно. Слишком геометричные рисунки — тенденция лета. Осенью лучше отдать предпочтение плавным линиям и более изысканным, дорогим сочетаниям.

Рисунки, эффекты

Жёлтый маникюр 2023 года, если принять во внимание модные тенденции, прекрасно сочетается с тёмными оттенками нюда. Лимонные, крупные набивные цветы — отличная идея для праздника, особенно если украсить маникюр лентами, стразами или другими украшениями.

Рассмотрим, какие рисунки и эффекты в жёлтом маникюре приветствуются в 2022 году в зависимости от доминирующего цвета. Если желтый предполагается как основа:

  • градиент к оттенку манго или зелени;
  • матовые ногти с набивным рисунком как на гелевой ручке;
  • одуванчики чёрного цвета;
  • бабочки;
  • тонкие надписи ручкой;
  • паутинки;
  • сердечки, нарисованные тонкой ручкой;
  • эффект перепелиного яйца.

Если жёлтый цвет не основной, его стоит использовать для френча, цветов, геометрических рисунков. Тогда он будет смотреться выигрышно и красиво. Рекомендуется украшать его стразами, интересными эффектами — бабочками, пальмочками, печатным рисунком, тонкими сердечками и другими акцентами.

Желтый маникюр останется среди модных тенденций 2023 года и в сочетании с ногтями в морской тематике. Например, приглушённый песочный с насыщенными оттенками моря и воды — основная тенденция лета. Ну и, конечно, не стоит забывать о сахарном маникюре с мелкими кристаллами — он особенно актуален в июне-июле и идёт всем, кто хочет подчеркнуть свежесть выбранного образа.

Настя Ромашова

 

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