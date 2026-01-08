День имбирного пряника: самые теплые бьюти-средства с ароматом праздника

Хочется продлить новогоднее настроение? 10 января есть отличный повод - День имбирного пряника! Делимся подборкой пряных средств и рассказываем, как самим сделать скраб и маску с ароматом пряника.
Тихие зимние вечера после шумных праздников обладают особой магией. Это время, когда хочется завернуться в мягкий плед, заварить чашку мятного чая с апельсиновой цедрой и наконец-то выдохнуть.
Именно сейчас, 10 января, наступает момент для милого и уютного праздника – Дня имбирного пряника. Его пряный, сладкий, согревающий запах, сочетающий ноты корицы, имбиря и меда, способен вернуть ощущение чуда.
Kleo.ru собрал для вас самые приятные бьюти-средства с ароматом имбирного пряника и простые рецепты домашнего ухода с имбирем и корицей, чтобы вы могли создать особенную, душевную атмосферу у себя дома.
5 средств с имбирным ароматом, которые стоит попробовать
Аромасвеча BY KAORI Ginger Bread
Хотите, чтобы ваш дом пах, словно кондитерская из рождественской сказки? Тогда эта свеча – то, что нужно для воплощения этой мечты. Это яркий, но не навязчивый аромат: сначала вы чувствуете дерзкую пряность имбиря, затем к ней присоединяется сладкая корица, создавая густой, почти осязаемый шлейф.
1690 ₽
Главная магия раскрывается позже: гвоздика и ваниль добавляют аромату вкусную ноту свежей выпечки, а легкие оттенки пшеницы и сахара делают картину завершенной. Это тот случай, когда аромат не просто витает в воздухе, а создает атмосферу.
Зубная паста Имбирный пряник KLATZmas от KLATZ
Зубная паста со вкусом имбирного пряника делает обычную процедуру приятным ритуалом. Аромат настолько реалистичный, что вы будете с нетерпением ждать каждой чистки зубов.
352 ₽
Аромат – это отлично, но как насчет качества чистки? С этим тоже полный порядок. Формула пасты работает на опережение: папаин расщепляет налет, лактат цинка контролирует свежесть дыхания, фтор строит непробиваемую защиту от кариеса, а эфирное масло имбиря работает как натуральный антисептик.
Пряный скраб для тела от Bisou
После череды новогодних праздников, шумных застолий и гостей так важно замедлиться и провести время наедине с собой и своими мыслями. Этот скраб создан для настоящего ритуала красоты, где каждая секунда – удовольствие. Органический сахар, пропитанный эфирными маслами кориандра и имбиря, – это не просто отшелушивание. Это ароматический массаж, который пробуждает чувства: пряный, согревающий имбирь и глубина кориандра превращают ванную комнату в личный спа-салон.
549 ₽
Имбирная пудра в составе – секретный ингредиент для сияния изнутри. Она нежно полирует кожу, усиливает микроциркуляцию и запускает процессы обновления. А питательные масла дарят коже увлажнение и тонус.
Бомба для ванны "Имбирный пряня" от BOOM SHOP cosmetics
Представьте: вы опускаете в воду симпатичный шарик, а из него вырывается вихрь пряного тепла! Имбирь бодрит, корица согревает душу, а ноты ванили и цитруса дарят ощущение счастья. В тот же миг вы переноситесь из скучной реальности прямиком в уютную рождественскую пекарню.
Подарочный набор для тела и волос Gingerbread cookies от Nature
В стильной плетеной корзинке – набор средств с теплым и уютным пряничным ароматом, который мгновенно прогоняет хандру и возвращает ощущение праздника. Формулы бережно очищают, даря глубокое увлажнение без нарушения естественного баланса.
1780 ₽
В наборе – гель для душа, шампунь для волос, крем для рук, соль для ванны и натуральная мочалка. То, что точно пригодится и не будет пылиться на полке в ванной.
Домашняя бьюти-лаборатория: рецепты с пряничным ароматом
Аромат имбирного пряника – это сложная композиция, где главные роли играют согревающий имбирь, сладкая корица и ваниль. Именно их эфирные масла и станут основой для создания праздничной атмосферы в вашей ванной.
Согревающий скраб-детокс для тела
Этот скраб идеально подходит для зимнего ухода: он стимулирует микроциркуляцию, борется с гусиной кожей и оставляет после себя стойкий теплый шлейф.
|Что понадобится
|5 ст. л. морской соли, 2–3 ст. л. базового масла (кокосового, миндального или масла виноградной косточки), 3 капли эфирного масла имбиря, 2 капли эфирного масла корицы, 1 капля эфирного масла ванили или сладкого апельсина.
|Как приготовить
В стеклянной пиале смешайте соль с базовым маслом до консистенции влажного песка. По каплям добавьте эфирные масла и тщательно перемешайте. Переложите в баночку с крышкой.
|Как использовать
|Нанесите скраб круговыми массажными движениями на влажную кожу тела (исключая лицо). Особое внимание уделите зонам локтей, коленей и бедер. Смойте теплой водой. Кожа станет более гладкой и будет приятно пахнуть. Используйте один раз в неделю.
Питательная маска для волос
Этот рецепт направлен на укрепление корней, стимуляцию роста волос и повышение настроения благодаря пряничному аромату.
|Что понадобится
|2 ст. л. базового масла (репейное для роста, кокосовое для питания или аргановое для блеска), 1 ст. л. жидкого меда, 2 капли эфирного масла имбиря (отлично стимулирует кровообращение у корней), 1 капля эфирного масла корицы.
|Как приготовить
|Подогрейте масло на водяной бане. В теплую масляную основу добавьте эфирные масла и мед. Взбейте вилкой до однородной эмульсии.
|Как использовать
|Нанесите маску на сухие или слегка влажные волосы и на корни волос по проборам (если кожа головы у вас жирная, то отступите от корней 2 см). Утеплите шапочкой и полотенцем. Держите 60 минут, затем тщательно смойте мягким шампунем.