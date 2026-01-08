День имбирного пряника: самые теплые бьюти-средства с ароматом праздника

Тихие зимние вечера после шумных праздников обладают особой магией. Это время, когда хочется завернуться в мягкий плед, заварить чашку мятного чая с апельсиновой цедрой и наконец-то выдохнуть.

Именно сейчас, 10 января, наступает момент для милого и уютного праздника – Дня имбирного пряника. Его пряный, сладкий, согревающий запах, сочетающий ноты корицы, имбиря и меда, способен вернуть ощущение чуда.

Kleo.ru собрал для вас самые приятные бьюти-средства с ароматом имбирного пряника и простые рецепты домашнего ухода с имбирем и корицей, чтобы вы могли создать особенную, душевную атмосферу у себя дома.

5 средств с имбирным ароматом, которые стоит попробовать

Аромасвеча BY KAORI Ginger Bread

Хотите, чтобы ваш дом пах, словно кондитерская из рождественской сказки? Тогда эта свеча – то, что нужно для воплощения этой мечты. Это яркий, но не навязчивый аромат: сначала вы чувствуете дерзкую пряность имбиря, затем к ней присоединяется сладкая корица, создавая густой, почти осязаемый шлейф.

Аромасвеча Ginger Bread, BY KAORI

1690 ₽

Главная магия раскрывается позже: гвоздика и ваниль добавляют аромату вкусную ноту свежей выпечки, а легкие оттенки пшеницы и сахара делают картину завершенной. Это тот случай, когда аромат не просто витает в воздухе, а создает атмосферу.

Зубная паста Имбирный пряник KLATZmas от KLATZ

Зубная паста со вкусом имбирного пряника делает обычную процедуру приятным ритуалом. Аромат настолько реалистичный, что вы будете с нетерпением ждать каждой чистки зубов.

Зубная паста Имбирный пряник KLATZmas, KLATZ

352 ₽



Аромат – это отлично, но как насчет качества чистки? С этим тоже полный порядок. Формула пасты работает на опережение: папаин расщепляет налет, лактат цинка контролирует свежесть дыхания, фтор строит непробиваемую защиту от кариеса, а эфирное масло имбиря работает как натуральный антисептик.

Пряный скраб для тела от Bisou

После череды новогодних праздников, шумных застолий и гостей так важно замедлиться и провести время наедине с собой и своими мыслями. Этот скраб создан для настоящего ритуала красоты, где каждая секунда – удовольствие. Органический сахар, пропитанный эфирными маслами кориандра и имбиря, – это не просто отшелушивание. Это ароматический массаж, который пробуждает чувства: пряный, согревающий имбирь и глубина кориандра превращают ванную комнату в личный спа-салон.

Пряный скраб для тела Aromacologie, ginger and coriander, Bisou

549 ₽

Имбирная пудра в составе – секретный ингредиент для сияния изнутри. Она нежно полирует кожу, усиливает микроциркуляцию и запускает процессы обновления. А питательные масла дарят коже увлажнение и тонус.

Бомба для ванны "Имбирный пряня" от BOOM SHOP cosmetics

Представьте: вы опускаете в воду симпатичный шарик, а из него вырывается вихрь пряного тепла! Имбирь бодрит, корица согревает душу, а ноты ванили и цитруса дарят ощущение счастья. В тот же миг вы переноситесь из скучной реальности прямиком в уютную рождественскую пекарню.

Бомба для ванны "Имбирный пряня", BOOM SHOP cosmetics

489 ₽



А еще эта бомбочка очень красивая и повышает настроение одним своим видом. Идеально на подарок подруге и себе любимой.