Матовый маникюр на длинные ногти, популярный в 2023 году

Впервые матовый маникюр стали делать в 1993 году, но в модные тенденции он вошел только после 2010 года. Девушек он впечатлил своей универсальностью и невероятно красивым видом. В 2022 году такой дизайн представлен в изобилии цветов и техник. С фото лучших идей можно ознакомиться далее.

Модные тенденции матового маникюра

Матовый топ придает женским ноготкам нежности, маникюр смотрится элегантно и мягко. Модные тенденции дизайна на длинные ногти в 2022 году включают в себя широкий спектр необычных техник. В сочетании с матовым маникюром каждая из них создает целое произведение в мире нейл-искусства.

Нежно и очаровательно матовые ногти смотрятся в тандеме с капельками. Сверху матового топа наносят прозрачный гель-лак, который создает имитацию росы или капель дождя. Здесь актуально будет добавить рисунки цветов, травы или листопада. Это новомодный тренд, который смотрится невероятно красиво. Он уже покорил сердца многих дам.

Не выходит из моды матовый дизайн с блестками. Такой маникюр идеально подходит для праздничных мероприятий, но хорошо смотрится и с повседневной одеждой. Вы можете использовать глиттер, акриловый песок или камифубуки. Покрывать ими можно как один ноготь, так и все сразу. Эффект будет непревзойденным.

В 2022 году также актуален будет матовый френч. Не стоит выбирать классическое оформление. Попробуйте видоизменить линию «улыбки» — она может быть угловатой или V-образной. Также ее можно оформить серебристым или золотистым гель-лаком. Такой дизайн будет выглядеть новомодно и очень необычно. Чтобы создать эффект «Вау!», можно еще добавить немного перламутра.

Самые стильные девушки выбирают дизайн с геометрией. На длинных ногтях необычные фигурки смотрятся эффектно и современно. Это могут быть квадраты, треугольники или кружочки. Особым спросом у модниц пользуются ромбики. Также такой дизайн можно сочетать с абстракцией. Здесь рисунки не поддаются объяснению и логике. Именно этим такое оформление ноготков моментально завоевывает сердца.

В модные тенденции вошел матовый маникюр с пудрой. Это новинка, позволяющая превратить обычный дизайн в шедевр нейл-арта. Он очень женственный и воздушный одновременно. Такой матовый маникюр радует глаз и держится довольно долго. Вам не нужно украшать его декором, потому что он и без него прекрасен.

Также в 2022 году в главные тренды вошел лунный дизайн. Он легкий и простой, но смотрится на длинных ногтях особенно эффектно. Лунку внизу можно покрыть маленькими стразами или блестками. Это будет отлично смотреться и придаст любому образу нотку стиля. С таким дизайном можно отправляться на работу в офис, на свидание и на простую прогулку в парк.

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Если вы хотите создать яркий маникюр, попробуйте покрыть ногти разными цветами. Можно даже попробовать радужный дизайн. Такое оформление больше подходит для весенне-летнего сезона. Красочные оттенки на ногтях будут смотреться свежо и молодежно. Сверху также можно добавить наклейки с мультяшными героями или силуэтами лиц. У вас получится невероятный маникюр, которому будут завидовать все девушки вокруг.

Строгие и деловые женщины могут оставить матовый дизайн однотонным. Маникюр не утратит своей красоты без дополнительного декора. Здесь важно только подобрать нужный оттенок. В холодный период актуальны синий, кофейный, черный и зеленый цвета. В теплые месяцы стоит отдавать предпочтение бирюзовому, малиновому, желтому и фуксии. Вневременными считаются красный, розовый, бежевый и белый.

Актуальные оттенки матового маникюра

Матовый маникюр прекрасен в любых оттенках. Цветовая палитра здесь не имеет ограничений. Вы можете выбирать однотонный вариант, а можете включить фантазию и поэкспериментировать с разными тонами. Любое оформление будет смотреться эстетично и шикарно.

Бежевый

Этот цвет придает ручкам ухоженный вид. Матовый маникюр в таком цвете смотрится естественно и натурально. Он будет гармонично сочетаться с любым образом и уместно подойдет под любое мероприятие. Этот дизайн шикарно будет смотреться со стразами, незамысловатыми узорами, в технике «вязаного» маникюра и с паутинкой.

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Мятный

Самый свежий и вдохновляющий цвет, хорошо сочетается с серым, черным, розовым и желтым. Это один из самых популярных оттенков лета. В матовом исполнении такой дизайн поражает своей неповторимостью и стильным видом. Попробуйте сочетать этот лак с золотом, черными линиями и градиентом. Также невероятно будут смотреться наклейки с надписями или узоры, выполненные при помощи стемпинга.

Лавандовый

Это олицетворение женственности, нежности и деликатности. Этот цвет покорил модные тенденции нейл-индустрии. Особенно он прекрасен в тандеме с втиркой — ногти сразу же приобретают шикарный вид. Такой дизайн все чаще встречается на фото у многих голливудских звезд. Нотку романтики смогут внести рисунки с васильками и завитушки. Также очень нежно в таком оттенке смотрится френч.

Черный

На длинных ногтях этот цвет смотрится строго и серьезно. Такой маникюр предпочитают выбирать эпатажные дамы. Раньше он у многих ассоциировался с чем-то мрачным и казался вульгарным, а сегодня не покидает списки модных трендов. Его выбирают каждый сезон. Здесь актуальны клетчатые рисунки, горошек, ромашки, ажурные узоры и иллюстрации с перьями. Также часто можно встретить дизайн с игральными картами, нотами и хищным принтом.

Красный

Это фаворит модниц любого возраста. Он страстный, горячий, но в матовом исполнении выглядит элегантно и лаконично. На длинных ногтях хорошо будет смотреться минимализм. Он сделает образ стильным, а ногти привлекательными. Также здесь хорошо будут смотреться стразы, но их не стоит добавлять в большом количестве. Лучше сделать акцент на одном или двух ноготках. Еще один крутой вариант – дизайн с сердечками. Он подойдет милым и нежным девушкам. Смотрится достаточно романтично и нетривиально.

Зеленый

Этот цвет шикарен даже в монохромном варианте. Самые популярные оттенки 2022 года – арлекин, зеленый Крайола, изумруд и кленовый. Такой дизайн актуален как летом, так и зимой. На длинных ногтях это воплощение эстетики, особенно если это форма ногтей миндаль. Оттенок отлично сочетается с голубым, розовым, черным и лимонным. Необычно смотрится тандем с лунным дизайном и объемной 3D-лепкой.

Синий

Для длинных ногтей девушки выбирают обычно темные тона. Они в сочетании с матовым топом смотрятся глубоко и экстравагантно. Зимой отдавать предпочтение лучше пастельным оттенкам, а летом можно выбрать что-то более яркое. В 2022 году в тренде монотехника. Придать ей эффектный вид поможет дизайн «кошачий глаз», он добавит таинственности и шарма в образ. Также на пике популярности мраморный водный дизайн, «космический» маникюр и «битое стекло». Все эти варианты в синем цвете невероятно красивы.

Бирюзовый

Этот оттенок ассоциируется с экзотикой и свежестью, входит в тренды весенне-летнего периода. На пляже от ваших пальчиков невозможно будет отвести глаз. Матовый маникюр в таком выполнении отлично смотрится на любой форме ногтей. Вы можете выбрать квадрат и добавить морские волны, а можно отдать предпочтение овалу и нанести милый горошек.

Розовый

Это самый универсальный цвет, он прекрасен в сочетании с любой техникой и декором. Здесь вы можете дать волю своей фантазии и воплощать в реальность свои лучшие идеи. Хотите праздничный дизайн? Добавьте блестки и стразы. Если нужен лаконичный маникюр, оставьте однотонный вариант. Стильно и современно будут смотреться узоры, наклейки и рисунки.

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Кофейный

Это настоящий хит осени. Коричневый уже давно покинул список модных трендов. Ему на смену пришел более интересный оттенок — кофейный. Он неброский, женственный и красивый. С таким маникюром можно отправляться как на бизнес-встречу, так и в тренажерный зал. Лучшим дополнением к нему статут золотистые полоски, анималистический принт, капли дождя или необычный рисунок с чашкой кофе.

Новинки дизайна матового маникюра на 2022 год с фото

Матовый маникюр — это очень модный дизайн 2022 года, который возглавил топ трендов в мире нейл-индустрии. Он прекрасно смотрится на длинных ногтях любой формы. Новинки этого года впечатляют своим великолепием. Старайтесь отходить от обыденности и создавать на своих ноготках что-то впечатляющее.

Невероятно смотрится техника «кошачий глаз». Привычный матовый дизайн заиграет новыми красками и порадует всех модниц мира своим эстетичным видом. При помощи этой техники покрывают обычно несколько ногтей. Лучше отдать предпочтение среднему и безымянному пальцу. Такой тандем будет смотреться эффектно и обворожительно.

Флористика — беспроигрышный дизайн, который смотрится романтично и ярко. Актуален весной и летом, но также хорош и в холодные месяцы. Его внешний вид вызывает приятные эмоции и тепло на душе. Рисунок обычно наносят контрастным лаком или используют близкие по тону оттенки.

Следующая новинка 2022 года — акварельный матовый маникюр. Невероятно притягательные рисунки создаются при помощи размытых красок. Дизайн кажется воздушным и невесомым. Это могут быть минималистичные линии или целые картинки — сюжет выбирать только вам. Обычно их наносят на белый или пастельный фон на один или два ногтя.

Хит 2022 года — техника стемпинг. Рисунки на ногти наносят при помощи специальных трафаретов. Девушки любят этот маникюр за уникальность и скорость выполнения. Всего за несколько секунд нужный узор появляется на ногтях. Он может быть броским, нежным или нейтральным. Любой вариант придает образу загадочную «изюминку».

Креативно, нестандартно и обворожительно смотрится объемная лепка. На длинных ногтях можно создать настоящий шедевр. Это лучший вариант для торжественного мероприятия. Здесь актуальны цветы, ракушки, бабочки и животные. Такое оформление ноготков не оставит без внимания ни одну девушку.

С матовым топом прекрасно гармонирует «вязаный» дизайн. Он напоминает об уютных теплых вечерах у камина. Лучше всего подходит для холодного времени года. Некоторые девушки сочетают его с омбре и блестками. Эффект получается шикарным. Актуальные цвета – фиолетовый, бежевый, белый, кофейный и серый.

Очень молодежно и новомодно смотрится матовый топ с дизайном «негативное пространство». Такой маникюр понравится любой девушке, которая стремится не отставать от моды. В данном случае часть ногтя остается незакрашенной или покрывается прозрачным лаком. Рисунки могут быть любыми — четкими, хаотичными или симметрично нарисованными. Каждое оформление смотрится интересно и необычно.

Для озорных и веселых девушек подойдет матовый маникюр с мультяшными героями. На длинных ногтях они выглядит забавно. Здесь актуальны самые яркие оттенки и иллюстрации. Выбирайте апельсиновый, желтый, бирюзовый, лайм или фуксию. Наносите Микки Мауса, Гарфилда, Спанч Боба и Патрика, диснеевских принцесс или Бэтмена. Все варианты круты и современны.

Если вы давно хотели сделать красивый маникюр на длинных ногтях, то обратите внимание на матовую текстуру. Ноготки приобретают аккуратный вид, а образ становится элегантным. С таким дизайном можно отправляться на любое мероприятие. С ним прекрасно гармонирует любая одежда, обувь и прическа. Это лучший вариант на все случаи жизни.