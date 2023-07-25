Матовый маникюр на длинные ногти, популярный в 2023 году

Лучшие идеи дизайна матового маникюра на длинные ногти. Какой цвет выбрать в 2022 году. Новинки матового дизайна на длинные ногти 2022.
Впервые матовый маникюр стали делать в 1993 году, но в модные тенденции он вошел только после 2010 года. Девушек он впечатлил своей универсальностью и невероятно красивым видом. В 2022 году такой дизайн представлен в изобилии цветов и техник. С фото лучших идей можно ознакомиться далее.
Модные тенденции матового маникюра
Матовый топ придает женским ноготкам нежности, маникюр смотрится элегантно и мягко. Модные тенденции дизайна на длинные ногти в 2022 году включают в себя широкий спектр необычных техник. В сочетании с матовым маникюром каждая из них создает целое произведение в мире нейл-искусства.
Нежно и очаровательно матовые ногти смотрятся в тандеме с капельками. Сверху матового топа наносят прозрачный гель-лак, который создает имитацию росы или капель дождя. Здесь актуально будет добавить рисунки цветов, травы или листопада. Это новомодный тренд, который смотрится невероятно красиво. Он уже покорил сердца многих дам.
В 2022 году также актуален будет матовый френч. Не стоит выбирать классическое оформление. Попробуйте видоизменить линию «улыбки» — она может быть угловатой или V-образной. Также ее можно оформить серебристым или золотистым гель-лаком. Такой дизайн будет выглядеть новомодно и очень необычно. Чтобы создать эффект «Вау!», можно еще добавить немного перламутра.
Самые стильные девушки выбирают дизайн с геометрией. На длинных ногтях необычные фигурки смотрятся эффектно и современно. Это могут быть квадраты, треугольники или кружочки. Особым спросом у модниц пользуются ромбики. Также такой дизайн можно сочетать с абстракцией. Здесь рисунки не поддаются объяснению и логике. Именно этим такое оформление ноготков моментально завоевывает сердца.
В модные тенденции вошел матовый маникюр с пудрой. Это новинка, позволяющая превратить обычный дизайн в шедевр нейл-арта. Он очень женственный и воздушный одновременно. Такой матовый маникюр радует глаз и держится довольно долго. Вам не нужно украшать его декором, потому что он и без него прекрасен.
Также в 2022 году в главные тренды вошел лунный дизайн. Он легкий и простой, но смотрится на длинных ногтях особенно эффектно. Лунку внизу можно покрыть маленькими стразами или блестками. Это будет отлично смотреться и придаст любому образу нотку стиля. С таким дизайном можно отправляться на работу в офис, на свидание и на простую прогулку в парк.
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Строгие и деловые женщины могут оставить матовый дизайн однотонным. Маникюр не утратит своей красоты без дополнительного декора. Здесь важно только подобрать нужный оттенок. В холодный период актуальны синий, кофейный, черный и зеленый цвета. В теплые месяцы стоит отдавать предпочтение бирюзовому, малиновому, желтому и фуксии. Вневременными считаются красный, розовый, бежевый и белый.
Актуальные оттенки матового маникюра
Матовый маникюр прекрасен в любых оттенках. Цветовая палитра здесь не имеет ограничений. Вы можете выбирать однотонный вариант, а можете включить фантазию и поэкспериментировать с разными тонами. Любое оформление будет смотреться эстетично и шикарно.
Бежевый
Этот цвет придает ручкам ухоженный вид. Матовый маникюр в таком цвете смотрится естественно и натурально. Он будет гармонично сочетаться с любым образом и уместно подойдет под любое мероприятие. Этот дизайн шикарно будет смотреться со стразами, незамысловатыми узорами, в технике «вязаного» маникюра и с паутинкой.
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Мятный
Самый свежий и вдохновляющий цвет, хорошо сочетается с серым, черным, розовым и желтым. Это один из самых популярных оттенков лета. В матовом исполнении такой дизайн поражает своей неповторимостью и стильным видом. Попробуйте сочетать этот лак с золотом, черными линиями и градиентом. Также невероятно будут смотреться наклейки с надписями или узоры, выполненные при помощи стемпинга.
Лавандовый
Это олицетворение женственности, нежности и деликатности. Этот цвет покорил модные тенденции нейл-индустрии. Особенно он прекрасен в тандеме с втиркой — ногти сразу же приобретают шикарный вид. Такой дизайн все чаще встречается на фото у многих голливудских звезд. Нотку романтики смогут внести рисунки с васильками и завитушки. Также очень нежно в таком оттенке смотрится френч.
Черный
На длинных ногтях этот цвет смотрится строго и серьезно. Такой маникюр предпочитают выбирать эпатажные дамы. Раньше он у многих ассоциировался с чем-то мрачным и казался вульгарным, а сегодня не покидает списки модных трендов. Его выбирают каждый сезон. Здесь актуальны клетчатые рисунки, горошек, ромашки, ажурные узоры и иллюстрации с перьями. Также часто можно встретить дизайн с игральными картами, нотами и хищным принтом.
Красный
Это фаворит модниц любого возраста. Он страстный, горячий, но в матовом исполнении выглядит элегантно и лаконично. На длинных ногтях хорошо будет смотреться минимализм. Он сделает образ стильным, а ногти привлекательными. Также здесь хорошо будут смотреться стразы, но их не стоит добавлять в большом количестве. Лучше сделать акцент на одном или двух ноготках. Еще один крутой вариант – дизайн с сердечками. Он подойдет милым и нежным девушкам. Смотрится достаточно романтично и нетривиально.
Зеленый
Этот цвет шикарен даже в монохромном варианте. Самые популярные оттенки 2022 года – арлекин, зеленый Крайола, изумруд и кленовый. Такой дизайн актуален как летом, так и зимой. На длинных ногтях это воплощение эстетики, особенно если это форма ногтей миндаль. Оттенок отлично сочетается с голубым, розовым, черным и лимонным. Необычно смотрится тандем с лунным дизайном и объемной 3D-лепкой.
Синий
Для длинных ногтей девушки выбирают обычно темные тона. Они в сочетании с матовым топом смотрятся глубоко и экстравагантно. Зимой отдавать предпочтение лучше пастельным оттенкам, а летом можно выбрать что-то более яркое. В 2022 году в тренде монотехника. Придать ей эффектный вид поможет дизайн «кошачий глаз», он добавит таинственности и шарма в образ. Также на пике популярности мраморный водный дизайн, «космический» маникюр и «битое стекло». Все эти варианты в синем цвете невероятно красивы.
Бирюзовый
Этот оттенок ассоциируется с экзотикой и свежестью, входит в тренды весенне-летнего периода. На пляже от ваших пальчиков невозможно будет отвести глаз. Матовый маникюр в таком выполнении отлично смотрится на любой форме ногтей. Вы можете выбрать квадрат и добавить морские волны, а можно отдать предпочтение овалу и нанести милый горошек.
Розовый
Это самый универсальный цвет, он прекрасен в сочетании с любой техникой и декором. Здесь вы можете дать волю своей фантазии и воплощать в реальность свои лучшие идеи. Хотите праздничный дизайн? Добавьте блестки и стразы. Если нужен лаконичный маникюр, оставьте однотонный вариант. Стильно и современно будут смотреться узоры, наклейки и рисунки.
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Кофейный
Это настоящий хит осени. Коричневый уже давно покинул список модных трендов. Ему на смену пришел более интересный оттенок — кофейный. Он неброский, женственный и красивый. С таким маникюром можно отправляться как на бизнес-встречу, так и в тренажерный зал. Лучшим дополнением к нему статут золотистые полоски, анималистический принт, капли дождя или необычный рисунок с чашкой кофе.
Новинки дизайна матового маникюра на 2022 год с фото
Матовый маникюр — это очень модный дизайн 2022 года, который возглавил топ трендов в мире нейл-индустрии. Он прекрасно смотрится на длинных ногтях любой формы. Новинки этого года впечатляют своим великолепием. Старайтесь отходить от обыденности и создавать на своих ноготках что-то впечатляющее.
Невероятно смотрится техника «кошачий глаз». Привычный матовый дизайн заиграет новыми красками и порадует всех модниц мира своим эстетичным видом. При помощи этой техники покрывают обычно несколько ногтей. Лучше отдать предпочтение среднему и безымянному пальцу. Такой тандем будет смотреться эффектно и обворожительно.
Флористика — беспроигрышный дизайн, который смотрится романтично и ярко. Актуален весной и летом, но также хорош и в холодные месяцы. Его внешний вид вызывает приятные эмоции и тепло на душе. Рисунок обычно наносят контрастным лаком или используют близкие по тону оттенки.
Следующая новинка 2022 года — акварельный матовый маникюр. Невероятно притягательные рисунки создаются при помощи размытых красок. Дизайн кажется воздушным и невесомым. Это могут быть минималистичные линии или целые картинки — сюжет выбирать только вам. Обычно их наносят на белый или пастельный фон на один или два ногтя.
Хит 2022 года — техника стемпинг. Рисунки на ногти наносят при помощи специальных трафаретов. Девушки любят этот маникюр за уникальность и скорость выполнения. Всего за несколько секунд нужный узор появляется на ногтях. Он может быть броским, нежным или нейтральным. Любой вариант придает образу загадочную «изюминку».
Креативно, нестандартно и обворожительно смотрится объемная лепка. На длинных ногтях можно создать настоящий шедевр. Это лучший вариант для торжественного мероприятия. Здесь актуальны цветы, ракушки, бабочки и животные. Такое оформление ноготков не оставит без внимания ни одну девушку.
С матовым топом прекрасно гармонирует «вязаный» дизайн. Он напоминает об уютных теплых вечерах у камина. Лучше всего подходит для холодного времени года. Некоторые девушки сочетают его с омбре и блестками. Эффект получается шикарным. Актуальные цвета – фиолетовый, бежевый, белый, кофейный и серый.
Очень молодежно и новомодно смотрится матовый топ с дизайном «негативное пространство». Такой маникюр понравится любой девушке, которая стремится не отставать от моды. В данном случае часть ногтя остается незакрашенной или покрывается прозрачным лаком. Рисунки могут быть любыми — четкими, хаотичными или симметрично нарисованными. Каждое оформление смотрится интересно и необычно.
Для озорных и веселых девушек подойдет матовый маникюр с мультяшными героями. На длинных ногтях они выглядит забавно. Здесь актуальны самые яркие оттенки и иллюстрации. Выбирайте апельсиновый, желтый, бирюзовый, лайм или фуксию. Наносите Микки Мауса, Гарфилда, Спанч Боба и Патрика, диснеевских принцесс или Бэтмена. Все варианты круты и современны.
Если вы давно хотели сделать красивый маникюр на длинных ногтях, то обратите внимание на матовую текстуру. Ноготки приобретают аккуратный вид, а образ становится элегантным. С таким дизайном можно отправляться на любое мероприятие. С ним прекрасно гармонирует любая одежда, обувь и прическа. Это лучший вариант на все случаи жизни.