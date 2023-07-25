Красный маникюр 2023 года и модные тенденции

В 2023 году в модные тенденции снова вошел красный маникюр. Это классика, которая с каждым годом становится все популярнее. Самые лучшие идеи дизайна представлены на фото далее.

Модные тенденции красного маникюра

В 2023 году в моде красный маникюр, а это значит, что пришло время показать себя. Гель-лак этого цвета смотрится солидно, дорого, сексуально и очень привлекательно.

Красный маникюр может быть представлен в различных оттенках и техниках. Он прекрасен в однотонном исполнении, а с добавлением декора выглядит просто восхитительно. Лак может быть разной текстуры: глиттер, блестящий, матовый, голограмма и хамелеон.

Бордовый цвет к лицу элегантным и солидным женщинам, он хорошо подходит под любой образ. Ногти можно оставить в монохромном исполнении, а можно добавить декор:

блестки;

пайетки;

узоры;

полоски;

наклейки.

Вишневый оттенок — соблазнительное воплощение смелого подхода к красному маникюру. Он подходит молодым девушкам. Полупрозрачные или блестящие пайетки станут отличным дополнением, придадут нотку свежести и яркости.

В модные тенденции вошел маникюр с геометрическими узорами. Такой дизайн всегда привлекает внимание. Различные необычные фигурки на красном фоне смотрятся креативно и загадочно. Самые популярные варианты:

ромбики;

кружочки;

треугольники;

зигзаги;

квадраты.

Красный гель-лак в сочетании с рисунками позволяет выразить любое настроение и реализовать самые смелые идеи. На ногти можно нанести любой контрастный рисунок кистью или использовать специальные наклейки. Довольно серьезный красный дизайн превращается в восхитительный маникюр с ноткой шарма. Рисунки могут быть нанесены как на один, так и на несколько ноготков. Это может быть любой узор, абстрактный рисунок или иллюстрация с цветами.

Еще один тренд 2023 года — красный лунный маникюр. В данном случае лунки ногтя закрашивают не полностью или покрывают гель-лаком контрастного цвета. Здесь множество вариаций оформления: лунула может быть в форме овала, треугольника или прямой. Все зависит от ваших предпочтений. Маникюр красного цвета в ​​таком дизайне выглядит не только ярко, но и очень современно.

Для любительниц классики идеальным вариантом будет красный френч. Этот вид дизайна ногтей пользуется большим спросом из-за своей простоты и одновременно эффектного вида. «Улыбка» красного цвета смотрится немного необычно, образ приобретает современный и модный вид.

Лучшие цветовые сочетания с красным гель-лаком

Среди актуальных дизайнов 2023 года красный маникюр остается самым популярным. Этот яркий оттенок символизирует удачу и сексуальность. Девушки особенно любят его за универсальность — красный прекрасно сочетается практически с любыми оттенками.

Тандем с черным позволит создать смелый и выразительный дизайн. Особенно круто такое сочетание смотрится на длинных ногтях. Этот вариант оформления ноготков обычно предпочитают яркие, сексуальные, уверенные в себе девушки. Здесь актуальна техника омбре, френч и абстрактный дизайн. Такой маникюр подойдет и для повседневной носки, и для офисного образа.

Дуэт красного и белого более мягкий и нежный. Здесь целое множество вариантов для дизайна. В список самых модных тенденций вошел животный принт, минимализм и цветочные рисунки, хорошо будут смотреться незамысловатые завитушки и паутинка. Для более праздничного оформления ноготков подойдут стразы и блестки.

Красный гель-лак в сочетании с серебром — лучший вариант для похода на вечеринку или свидание. Такое оформление смотрится эффектно и выразительно. Нейл-мастера рекомендуют выбирать такой дизайн дамам с длинными ногтями или средней длины. Попробуйте нанести на красную основу полосы, ромбики или зигзаги серебристым гель-лаком. Так вы получите нестандартный дизайн.

Золото — еще один прекрасный вариант дополнения к красному маникюру. Такой дизайн выглядит аристократично и дорого. В топ самых популярных оформлений ноготков входит красный маникюр с золотой лункой. Попробуйте отойти от привычного дизайна и сделайте лунку в виде треугольника.

Розово-красный маникюр станет отличным вариантом для весенне-летного сезона. Но здесь не все оттенки хорошо сочетаются, поэтому девушки такой дизайн часто разбавляют при помощи белого или черного лака. Если вам нравится нежный маникюр, стоит выбирать светлые тона розового: абрикосовый, бледно-пурпурный или орхидея. Для яркого дизайна подойдет фуксия или неоновый розовый.

Интересно смотрится союз с синим цветом. Такой маникюр подходит неординарным и творческим личностям. Глубокие оттенки станут идеальным вариантом для создания эпатажного образа, а сочные и игривые тона стоит выбирать, если вы хотите получить легкий и ненавязчивый дизайн. Особой популярностью у девушек пользуется маникюр с морской тематикой или американским флагом.

Стильный дизайн красного маникюра на каждый сезон

Мода никогда не стоит на месте. То, что было актуально вчера, сегодня может уже ничего не значить. В мире нейл-арта каждый сезон появляются новинки. В 2023 году красный маникюр порадует всех модниц мира интересным дизайном.

Весной девушкам хочется чего-то свежего, эстетичного и нежного. В моде будут всевозможные флористические мотивы — незамысловатые веточки, наклейки с цветами. С красным гель-лаком отлично сочетаются розочки, пионы, маки и тюльпаны. Их лучше наносить на один или два ногтя. Так маникюр будет выглядеть аккуратно и сдержанно.

Также в списке весенних трендов — дизайн с сердечками. Его обычно выбирают нежные натуры, он отлично сочетается с надписями по типу «love» или «happy» . Еще один популярный вариант — красный маникюр с наклейками губ или силуэтов лиц.

Лето — время для яркого и красочного дизайна. Не бойтесь экспериментировать и воплощать в реальность самые неординарные идеи. В моде тематические рисунки — попробуйте добавить иллюстрации в виде якорей, морских волн или пальм. Также актуален «фруктовый» дизайн:

ананас;

вишня;

арбуз;

клубника;

гранат.

Мило будут смотреться на красных ногтях божьи коровки и бабочки. Еще один крутой вариант — мультяшные герои. На красной подложке чаще всего можно встретить Микки и Минни Мауса. В списке топовых оформлений находится техника градиент — плавные переходы оттенков делают маникюр невероятно шикарным. Можно еще попробовать «разные руки»: ногти на одной руке покрыть лаком красного цвета, а на другой — каким-то другим цветом.

Осенью не обойтись без рисунков в виде листочков, грибочков, капель дождя, зонтиков. Особенно популярны иллюстрации милых зверушек. Девушки чаще всего выбирают лисичек, енотов и кошек. Также пользуется спросом дизайн с совами.

Более серьезным женщинам подойдет «вязаный» маникюр. В этом случае красный цвет часто сочетают с белым — такой дизайн смотрится мягко и нежно. Не менее интересен однотонный маникюр. Некоторым он может показаться слишком скучным и простым, но он входит в самые стильные идеи осеннего маникюра. Если вы покроете ногти матовым топом, получите элегантный дизайн.

Самый популярный зимний вариант — тандем красного лака с серебром. Такое сочетание смотрится невероятно красиво и создает ощущение торжества. Перед новогодними праздниками девушки любят украшать ноготки стразами, блестками, бусинками и пайетками. Обратите внимание: их не должно быть слишком много. Маникюр с большим количеством декора будет смотреться глупо и несуразно.

Также популярны тематические зимние рисунки. Можно добавить наклейки снегиря и рябины — получится милый дизайн. Большим спросом пользуются рисунки елочных игрушек, снежинок, оленей и Деда Мороза. Любительницы минимализма могут выбрать дизайн в горошек или в полоску. Это еще один модный зимний тренд 2023 года.

Новинки красного маникюра 2023 года с фото

Красный гель-лак очаровывает своей красотой с первого взгляда. Он приходит первым в голову, когда речь заходит об элегантном дизайне ногтей. Новинки красного маникюра представлены в 2023 году в самых красивых вариантах оформления.

Негативное пространство

Это креативное решение для любительниц стильного и небанального маникюра. Дизайн потрясающе хорош как на короткие, так и на длинные ногтевые пластины, он никогда не будет казаться скучным, банальным и дешевым. Вы можете сочетать его с любой одеждой, прической и макияжем.

Битое стекло

Модный тренд, который становится все популярнее. Нейл-мастера рекомендуют выбирать для создания дизайна прозрачную или разноцветную декоративную пленку. Акцентным лучше делать один ноготь. Можно попробовать соединить этот дизайн с французским маникюром. Такой тандем будет выглядеть очень необычно.

Стемпинг

Стемпинг поможет сэкономить силы и время для нанесения рисунков на ноготки. Здесь используются уже готовые трафареты, потому достаточно нескольких секунд, чтобы рисунок появился на ногтевой пластине. Выбор иллюстрации зависит только от вашей фантазии и вкусовых предпочтений.

Омбре

Это яркое и красочное решение. Плавные переходы оттенков и смешивание различных цветов помогают создать невероятный эффект. Один из самых шикарных союзов — красный и черный. Такой тандем выглядит чарующе и впечатляюще. Также с красным отлично сочетаются:

земляничный;

бордовый;

оранжевый;

синий;

коричневый.

Фольга

Красный маникюр прекрасен и без декора, но если вы добавите фольгу, он приобретет волшебный вид. Фольга способна сделать любой дизайн праздничным, она смотрится ярко и самодостаточно на ноготках любой формы. Ее можно расположить в хаотичном порядке, а можно создать какой-то узор.

Одна из разновидностей фольги — хлопья Юки. Сегодня они входят в новинки дизайна красного маникюра. Это мелкие блестящие элементы разного размера и формы. С ними ваш маникюр приобретет более красочный вид.

Красный маникюр обладает сильной притягательной энергетикой. Этот цвет выбирают смелые и яркие красотки, которые хотят быть всегда на высоте. Сложно пройти мимо и не обратить внимание на маникюр красного цвета. Вариантов для оформления ноготков здесь целое множество. В новинки 2023 года вошли самые впечатляющие техники и оттенки, так что определиться с дизайном будет довольно трудно.