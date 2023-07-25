Новинки нежного дизайна ногтей 2023 года

Каждая женщина всегда старается быть модной и знать все новинки года. В образе девушки должно быть красивым все. Особое место занимает маникюр. В 2023 году нейл-мастера рекомендуют обратить внимание на нежный дизайн ногтей.

Главные тренды нежного маникюра

Нежный маникюр всегда нравился девушкам. В 2023 году он не покидает списки модных трендов. Это настоящий хит года, такое оформление ногтей нравится дамам своей универсальностью и невероятной эстетикой. Дизайн отлично подойдет под любой наряд и обувь. Вы всегда будете выглядеть шикарно.

Матовый дизайн

Это лаконичный и элегантный вариант для девушек любого возраста. Его выбирают сегодня как школьницы, так и взрослые статусные женщины. С матовым топом отлично сочетаются любые элементы декора и техники. В однотонном исполнении он смотрится не менее привлекательно.

Особенно круто в 2023 году будет смотреться матовый дизайн ногтей с геометрией. Покройте ногти розовым лаком, а сверху нанесите ромбики или квадраты. Их можно добавить на один ноготь, а можно разместить сразу на всех. Также интересно будут смотреться полосы или маленькие точки. Из точек можно даже создать какой-то интересный узор или рисунок.

Еще одно красивое нежное сочетание — матовый бежевый топ и стразы. Можно подойти к оформлению ногтей с креативной стороны и украсить область лунки маленькими камнями, тем самым совместить в одном маникюре несколько дизайнов. Это будет смотреться не только красиво, но и необычно.

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Френч

Этот дизайн ногтей остается фаворитом у девушек вне времени. Он красив и универсален. Именно этим френч завоёвывает сердца модниц каждый год. Некоторым он может показаться скучным и простым. Но это не так, ведь такой маникюр можно разбавить декором или рисунками.

Очень нежно и очаровательно будет смотреться френч, выполненный акриловой пудрой. С ее помощью можно нанести на ногти кружевные узоры, которые придадут вашим ногтям нотку шарма. Необязательно использовать только белый цвет — актуальны светлые оттенки желтого, синего и фиолетового. Также сюда можно добавить цветочные мотивы или абстракцию, но не стразы — они сделают ваш маникюр громоздким.

Хорошей идеей будет отойти от классики и сделать линию «улыбки» необычной формы. Актуален будет твист-френч. Для создания нежного дизайна можно попробовать сочетание сиреневого и розового на линии «улыбки». Необычно будет выглядеть косой френч, особенно если выложить угловую линию декором. Более праздничный дизайн можно создать при помощи блесток «миллениум». Такой френч будет смотреться очень круто на любом мероприятии.

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Лунный маникюр

Его часто выбирают те, кому надоел классический френч. Лунный маникюр хорошо смотрится на коротких ногтях. Приложив немного фантазии, можно создать не только нежный, но и эффектный дизайн. Вариаций для оформления ногтей здесь существует целое множество.

Очень свежо и стильно выглядит маникюр, когда лунка покрыта бесцветным лаком. Это создает эффект незавершенности, загадки. Основу ногтя можно покрасить в пастельные тона и добавить рисунок. Нежный вариант — фиолетово-розовая основа и прозрачная лунка.

Новомодно и молодежно будет смотреться тандем с техникой омбре. Попробуйте сделать акцентными средний и безымянный пальцы. Для плавных переходов рекомендуется использовать розовый, абрикосовый, лавандовый, лососевый и песочный цвет. Подобный маникюр подойдет как для похода на свидание, так и на каждый день.

Блестки и стразы

Сдержанная нежная палитра оттенков в сочетании с блестками и стразами позволяет создать невероятный маникюр. Очень интересно смотрится абрикосовый гель-лак со стразами. Элегантно и женственно будет выглядеть тандем с розовым топом. Милым будет казаться маникюр в ирисовом цвете.

Очень нежным будет союз серого лака с мелкими камнями или блестками. Многие девушки избегают этого цвета, потому что он кажется им мрачным. Но нейл-мастера говорят, что этот оттенок в 2023 году будет на пике популярности. Особенно круто он будет смотреться в сочетании с голубым. Блестки в таком декоре создадут эффект «Вау!». Ни одна модница не останется без внимания.

Блестки на ногтях всегда привлекают особый интерес окружающих. Очаровательное сияние моментально бросается в глаза. Они способны превратить невзрачный простой дизайн в великолепие. Их можно наносить сразу на все ногти, маникюр это не испортит, он станет только нежнее и красивее.

Кружево

Утонченный кружевной маникюр может быть создан в самых разных стилях. Он смотрится прекрасно на ногтях любой длины. Кружевные мотивы всегда актуальны, выглядят очень нарядно, витиевато и придают некую изысканность общей картине. Такой ход станет отличным дополнением к вечерним нарядам, платьям, блузам и даже свадебному платью.

Нежно будет смотреться розовая основа с черными узорами. Это неповторимое сочетание придаст вашим рукам элегантности. Выглядит такой маникюр не только женственно, но и немного дерзко. Черное кружево также отлично сочетается с белым, телесным, лиловым, голубым оттенком.

Самый простой способ нанести кружево — использовать технику стемпинг. При помощи трафаретов рисунок за считанные секунды появится на ваших ногтях. Это поможет создать обворожительный дизайн и сэкономить время.

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Геометрия

Девушка, привыкшая следить за внешностью, постоянно находится в поиске оригинального образа. Одна из последних модных тенденций — маникюр с геометрией. Линии и полосы, квадраты и треугольники, прямоугольники, ромбы или даже сочетание нескольких узоров — все это в вашем распоряжении.

Самые простые варианты — зигзаги, квадраты и полоски. И хотя на словах это звучит как что-то невзрачное, на деле дизайн оказывается очень привлекательным. При выборе стоит обратить внимание на длину ногтей. Такие рисунки лучше наносить на ногти средней длины. Форму можно выбирать любую.

Красивые геометрические фигуры обладают особой эстетикой. Они придают рукам девушек оригинальный и лаконичный вид. Новинки в этом дизайне становятся все круче и современнее. Такой стиль смотрится одновременно сложно и просто, все чаще встречается на фото у голливудских звёзд.

Цветочные узоры

Этот дизайн актуален в теплое время года. Весенне-летний период не может существовать без такого маникюра. Он олицетворяет эстетику, нежность и женственность. Цветы на ногтях всегда смотрятся привлекательно и способны поднять настроение своей обладательнице. Такой дизайн вне конкуренции!

В топ лучших идей входит нежный маникюр с полевыми цветами. Здесь спросом пользуется пастельная палитра. Попробуйте покрыть все ногти гиацинтовым цветом, а безымянный сделать белым и нанести на него василек. Также в тренде всеми любимые розы. Эти цвета всегда смотрятся по-королевски и шикарно. Милый дизайн можно создать при помощи ромашек. Их выбирают девушки-загадки или творческие натуры.

Оформление ногтей будет красивым только в том случае, если все цвета будут гармонично сочетаться между собой. Большим спросом пользуется ручная роспись — такие цветочные мотивы будут уникальны. Невероятно круто получаются рисунки в технике one stroke, когда один мазок выполняется сразу несколькими цветами гель-лака.

Модные цвета нежного маникюра

Красивый, нежный дизайн ногтей — один из любимых трендов многих дам. Благодаря легким текстурам и цветовым сочетаниям он помогает подчеркнуть роскошный образ. Цвет маникюра должен соответствовать вашему образу и гармонично с ним сочетаться.

Нюд

Нюдовые тона подходят для любой формы ногтей: квадрат, балерина, миндаль. Эти натуральные оттенки универсальны и практичны. Они гармонично сочетаются с любым женственным, повседневным и праздничным образом. Натуральные и естественные цвета на ногтях подходят для любой сферы деятельности, даже той, где строго соблюдается дресс-код в одежде, макияже и общем внешнем виде.

Голубой

Как ясное летнее небо или прозрачная вода. Идеально подходит для создания нежного лунного или французского маникюра. Этот оттенок понравится простым девушкам, которые не любят яркий дизайн. Он очень изящно смотрится в сочетании с веточками и цветами. Этот оттенок таит в себе особую чувственность и глубину.

Розовый

Этот цвет придаст вашим рукам свежую и сладкую нотку. Он кажется привлекательным и манящим. Розовый маникюр можно сочетать с милыми платьями, деловыми костюмами и даже спортивной одеждой. Он сделает любой образ девушки красивым и заметным. В тренде цвет лотоса, розового нектара, лиловый, анемоновый. При этом такой маникюр можно дополнить элементами декора.

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Бежевый

На ногтях он всегда выглядит очень женственно и лаконично. Идеально подходит для повседневной жизни, так как не привлекает к себе особого внимания. Но при этом такой гель-лак делает женские руки очень красивыми и ухоженными. Для более яркого и праздничного образа можно разбавить оформление ногтей глиттером.

Лавандовый

Этот оттенок кажется очень тонким и незаметным, но при этом выглядит на ногтях достаточно интересно и завораживающе. Лаванда привлекает внимание романтичных натур. Этот прохладный тон идеален для холодных серых зим. Сам по себе он самодостаточен, но выглядит мило и оригинально.

Новинки нежного маникюра на 2023 год с фото

Мир нейл-арта все время развивается: постоянно появляются новые варианты дизайна и впечатляющие техники. Нейл-мастера совершенствуют свои умения и предлагают новые идеи для оформления ногтей. В 2023 году новинки нежного дизайна маникюра приятно удивят современных модниц. Каждая девушка сможет найти что-то подходящее для себя.

На пике популярности короткая длина ногтей. Она универсальна, поэтому ее можно выбирать на любой случай жизни. Современный дизайн здесь можно создать при помощи акварели. Нарисовать узоры или рисунки можно даже в домашних условиях. Особым спросом пользуются перья, точки, полосы и звездочки.

В 2023 году популярен дизайн ногтей «паутинка». Он смотрится креативно и стильно. В современном нежном маникюре нейл-мастера используют черный гель-лак. Он позволяет выполнять узоры более выразительно. Еще один крутой тренд — дизайн с фольгой. Этот элемент декора всегда смотрится дорого и богато, особенно в золотом цвете.

Запоминающийся дизайн можно создать при помощи лепки. Объемные рисунки на ногтях будут смотреться выразительно. Их можно дополнить стразами или бусинками. Акцент рекомендуется делать на одном ногте, добавив на него акриловый цветок с нежным покрытием.

Не выходит из моды мраморный маникюр. В его основе лежат необычные разводы, которые имитируют поверхность природных камней. Это загадочный и немного странный дизайн, придающий любому образу нотку таинственности. Это лучший вариант для женщин, которым нравится простой и строгий нейл-арт. Для его воплощения обычно используют нежно-розовый, черный, бежевый, белый и серый лак.

С нежным маникюром вы всегда будете на высоте. Он смотрится шикарно и обворожительно. Здесь актуальны различные комбинации в цветовой палитре и техниках. Не думайте, что этот дизайн прост и скучен — при желании здесь можно создавать настоящие шедевры. Дайте волю своей фантазии и все получится.