Секреты стойкого макияжа глаз: 5 лайфхаков от визажистов

Обезжириваем веки

С жирной кожей живется непросто, зато стареет она намного медленнее. Поэтому не спешим расстраиваться, если веки быстро жирнятся, и учимся делать стойкий макияж, несмотря на повышенную выработку себума.

Первое правило – не наносить крем (или любой другой увлажняющий продукт) на верхнее веко и на область под бровью в день макияжа. Второй важный момент – перед нанесением теней очистить кожу век от сала и уходовой косметики: протрите ее мицеллярным лосьоном, затем умойтесь обычной водой и насухо промокните лицо бумажным полотенцем.





База для век

Самый эффективный и простой способ обеспечить стойкость макияжу глаз – подготовить кожу век, нанеся на нее специальный праймер. Обратите внимание, что для этой цели подходят только базы с пометкой "для век": обычные праймеры для лица могут вызвать нежелательную реакцию.

Помимо того, что праймеры для век обеспечивают лучшее сцепление теней и подводок с поверхностью кожи, они еще и облегчают процесс растушевки косметики. Поэтому для тех, кто часто пользуется тенями, база – настоящий маст-хев в косметичке.

Кремовые тени

Некоторые визажисты предпочитают вместо базы использовать подложку из кремовых теней нейтрального бежевого оттенка. Такой прием значительно продлевает стойкость макияжа, а еще – делает цвет теней визуально ярче, что особенно важно со светлыми оттенками.

Но не каждые кремовые тени подходят в качестве базы: например, на матовых будет сложнее растушевывать пудровые текстуры. Лучше всего использовать сатиновые тени без явного блеска: это идеальная подложка для смоки-айз и яркого мейка.

Консилер как база

По какой-то причине оказались без праймера для век? Это не повод лишать себя яркого макияжа. Продлить стойкость теням может помочь... консилер для области вокруг глаз. Растушуйте немного средства по верхнему веку, дайте ему слиться с кожей, а затем – можете приступать к нанесению декоративной косметики. Этим приемом также пользуются визажисты.





Пудровый эффект

Еще один лайфхак, о котором мало кто знает, – припудрить веки и ресницы. Это обезжиривает и немного выравнивает кожу, позволяет теням лучше распределяться и дольше оставаться на веках. А припудренные ресницы, накрашенные тушью, будут выглядеть объемнее.

Однако пудра работает не так долго, как база для век, поэтому сильно полагаться на нее не стоит: для ярких оттенков теней все же лучше использовать специальный праймер.