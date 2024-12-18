Как правильно маскировать темные круги под глазами? Лайфхаки от звездного визажиста

Отсутствие правильного режима, переутомление, стрессы, дефицит сна, несбалансированное питание, длительная работа за компьютером – это самые частые причины появления кругов под глазами. Также к их возникновению ведут дефициты железа, цинка, витаминов С и Е.

Самый простой вариант сделать лицо свежим и отдохнувшим – замаскировать синеву под глазами корректором, но сделать это сложнее, чем кажется: многие консилеры видны на лице и могут подчеркивать неровности кожи.

О том, как правильно стереть темные круги при помощи косметики, Клео.ру рассказал Юрий Столяров, визажист-эксперт, автор курса «Мэйкап конструктор».





Подготовка

Подготовка – это обязательный момент перед маскировкой области под глазами. Сначала нужно разобраться со степенью увлажненности кожи в этой зоне. Вы можете использовать патчи, которые удерживают влагу, или укрепляющие патчи, если тонус кожи недостаточно хороший. Можно сделать легкий микромассаж на область вокруг глаз, обеспечивая приток крови и тем самым сокращая синячок под глазом.





Выбор цвета

Маскировать лучше всего точечно – там, где вы видите какое-то цветовое изменение: например, темный, серо-землистый круг под глазами часто появляется от недосыпа или из-за генетической предрасположенности, тонкой кожи. Землистый подтон лучше всего убирает персиковый оттенок корректора.

Для красноватых и синих кругов под глазами стоит выбирать консилер желтоватого оттенка, но использовать его локально только на зону с измененным цветом.





Частые ошибки

Самая распространенная ошибка – когда накладывают большое количество консилера на область под глазами, включая внешний угол, где маскировать нечего, и это приводит к тому, что подчеркиваются морщинки.

На области вокруг глаз не должно быть излишков плотного тонального крема. Консилер можно дополнять или уплотнять корректором только там, где круг достаточно глубокий, в месте впадины. И не забываем про предварительную подготовку кожи – на сухую и обезвоженную консилер ляжет не так, как нам бы хотелось.





Метод нанесения

Наносить консилер можно всем, чем угодно. Я люблю делать это подушечкой пальца, но часто использую и кисти, и спонжи. Все очень индивидуально и зависит от того, какой макияж вы делаете. Если это плотный грим, то спонж будет очень удобен. Если это прозрачный макияж, то есть смысл разогреть на пальцах небольшое количество светоотражающего консилера и нанести локально на область вокруг глаз.