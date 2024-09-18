Один пигмент: чем и как убрать пигментацию после летнего сезона

Лето давно закончилось, теплый сентябрь тоже скоро подойдет к концу, оставив нам приятные воспоминания и... последствия солнечного излучения в виде пигментации. Хорошая новость в том, что осенне-зимний сезон – лучшее время для борьбы с неровностями цвета кожи. Приступим?





Виды пигментации

Для начала давайте разберемся, какой бывает пигментация.

Веснушки . Это небольшие пятнышки, которые появляются в солнечное время года у людей, чья кожа к этому предрасположена (как правило, это люди с очень светлой кожей). Часто локализуются на носу, щеках. Обычно они не портят внешность и даже являются изюминкой образа, поэтому избавляться от них совершенно не обязательно.

. Это небольшие пятнышки, которые появляются в солнечное время года у людей, чья кожа к этому предрасположена (как правило, это люди с очень светлой кожей). Часто локализуются на носу, щеках. Обычно они не портят внешность и даже являются изюминкой образа, поэтому избавляться от них совершенно не обязательно. Солнечное лентиго – пятна, возникающие из-за повреждения кожи ультрафиолетовым излучением.

– пятна, возникающие из-за повреждения кожи ультрафиолетовым излучением. Мелазма (или хлоазма) – разновидность гиперпигментации, проявляющаяся на лице (как правило, на лбу, переносице, верхней губе). Ее провоцируют гормональные изменения в организме, а также воздействие солнечного света.

(или хлоазма) – разновидность гиперпигментации, проявляющаяся на лице (как правило, на лбу, переносице, верхней губе). Ее провоцируют гормональные изменения в организме, а также воздействие солнечного света. Пятна постакне , возникающие после выдавливания прыщей или неправильного лечения акне. Склонны темнеть и накапливать пигмент при воздействии УФ-лучей.

, возникающие после выдавливания прыщей или неправильного лечения акне. Склонны темнеть и накапливать пигмент при воздействии УФ-лучей. Возрастное лентиго, проявляющееся у пожилых людей. Как правило, носит наследственный характер.





Порядок действий

Легкую пигментацию, которая появилась после воздействия солнечных лучей, вполне возможно убрать в домашних условиях. Для этого нужно пересмотреть основные этапы ухода за кожей и уделить внимание дополнительной SPF-защите.

Главным героем в борьбе с нежелательной пятнистостью станет сыворотка: наиболее эффективны средства с ниацинамидом, ретинолом, гликолевой кислотой и витамином С. Использовать серум важно каждый день (если производителем не указана другая схема), после очищения кожи. В поддержку к сыворотке рекомендуем приобрести тоник с салициловой, гликолевой и молочной кислотами, а также увлажняющий крем с осветляющим действием.

Домашние рецепты от пигментации

Есть ингредиенты растительного происхождения, обладающие некоторым осветляющим эффектом: ромашка, огурцы, цитрусовые, дыня. Поэтому если вы любите натуральные маски, изготовленные собственноручно, можете попробовать один из народных рецептов. Например, огуречно-дынную маску: блендером измельчите небольшие куски дыни и огурца, нанесите на кожу, поверх для фиксации положите нетканую салфетку. Полежите так 20 минут, смойте теплой водой.





Внимание: домашние маски с использованием сока лимона, перекиси водорода, алкоголя и соды лучше обходить стороной. Они могут повысить чувствительность кожи, вызвать раздражение и даже ожоги.

И помните: домашняя маска может быть вспомогательным средством для ухода за пигментированной кожей, но никак не заменит комплексный косметологический уход.





Кстати, от сильной возрастной пигментации и мелазмы сложнее всего избавиться без обращения к косметологу. Устойчивые пятна убираются только при помощи комплекса процедур с использованием лазера и химических салонных пилингов.