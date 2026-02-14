Кофе, мед и корица: 3 антицеллюлитных рецепта из того, что есть у вас дома

В интернете тысячи рецептов. С маслом какао, водорослями из Атлантики, песком Мертвого моря – всем тем, что вы вряд ли купите, – и правильно сделаете. Ведь с целлюлитом можно справиться не при помощи дорогих экзотических ингредиентов, его можно победить только регулярным воздействием.

Поэтому не нужно никаких редких масел и сложных манипуляций. Только то, что уже стоит у вас на кухне, и три рецепта, которые легко вписать в обычный вечер без чувства вины, что вы опять что-то не купили. Все уже куплено. Осталось смешать.

Медовый скраб с согревающим эффектом

Мед – один из самых доступных, но при этом мощных антицеллюлитных ингредиентов. Он глубоко проникает в поры, разогревает ткани, улучшает микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость. В паре с корицей, которая усиливает кровоток и обладает легким согревающим эффектом, получается средство, которое буквально растапливает подкожные бугорки.





Что понадобится 2 ст. л. натурального меда (лучше жидкого, не засахаренного), 1 ч. л. молотой корицы, 1 ст. л. оливкового масла. Как приготовить Смешайте мед, корицу и масло до однородности. Если мед густой, предварительно подогрейте его на водяной бане. Как использовать Нанесите смесь на сухую кожу бедер и ягодиц. Начинайте с легких поглаживаний, затем переходите к интенсивным похлопываниям: прижимайте ладонь к коже и резко отрывайте – это техника медового массажа, которая улучшает лимфодренаж и разбивает жировые отложения. Массируйте каждую проблемную зону 5 минут. Остатки смойте теплой водой, нанесите легкий тонизирующий крем.

Горячее обертывание с глиной для лимфодренажа

Голубая глина – природный абсорбент, который вытягивает токсины и лишнюю жидкость, а заодно насыщает кожу минералами. Но без дополнительных разогревающих компонентов она просто подсушивает и слегка тонизирует. А нам нужно, чтобы кровь побежала быстрее, поры открылись, а активные вещества проникли глубже. Поэтому добавляем то, что есть на кухне у каждой: цитрусы и пряности.



